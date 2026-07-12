¿Un “pase sexual” con una celebridad es realmente una buena idea?

Por David Mack, CNN

¿Hablar con tu pareja sobre el flechazo que sienten por una celebridad —e incluso concederle un “pase libre” para acostarse con esa estrella si alguna vez llegaran a conocerse— es una diversión inofensiva o una receta para el desastre? Esa es la pregunta detrás de una nueva y desenfadada comedia que se burla de nuestra obsesión cultural con las celebridades y el sexo… y, de paso, con la estrella de “Mad Men”, Jon Hamm.

“Pensábamos que esto era algo con lo que las parejas bromean, pero que nunca llevan a la práctica”, dijo David Wain, director y coguionista de “Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass”. “No creo que nadie se lo tome realmente en serio, pero esa es precisamente nuestra premisa tan disparatada: ¿y si sí lo hicieran?”.

Aunque la nueva película de Wain, que debutó en enero con buenas críticas en el Festival de Cine de Sundance, es deliberadamente absurda y está llena de gags, expertos en relaciones advirtieron que este tipo de acuerdos imaginarios podrían dejar de ser motivo de risa para algunas parejas, algo con lo que incluso Wain coincidió. “Creo que cuando, aunque sea en broma, hablas demasiado de con quién más te gustaría tener sexo, quizá haya algo que examinar en tu relación”, dijo.

Estrenada en cines este viernes, “Gail Daughtry” se desarrolla como una versión desquiciada y cargada de deseo sexual de “El mago de Oz”. La protagonista (interpretada por Zoey Deutch) es una estilista de Kansas que interpretó a Dorothy en una obra infantil y que ahora tiene debilidad por usar zapatos rojos con brillo. Gail sufre un duro golpe antes de casarse con su novio de toda la vida, Tom (Michael Cassidy), cuando lo sorprende en pleno acto con Jennifer Aniston (interpretándose a sí misma) tras una firma de libros. (En una de las bromas más mordaces sobre la superficialidad de algunos libros de cocina de celebridades, Aniston está en la ciudad promocionando un recetario de “Straight Forward Suppers” con recetas como “avena instantánea” y “un bagel con queso crema”). Aunque la pareja acababa de hablar del pase libre de Tom con Aniston, descubrir que realmente ocurrió hace que Gail se derrumbe: “¡Pensé que era un jueguito sin importancia! ¡No una excusa para acostarte con Rachel de ‘Friends’!”.

Con el corazón roto, Gail viaja a Los Ángeles con su mejor amigo Otto (Miles Gutierrez-Riley, quien lleva un arete con forma de hueso en alusión a Toto, el perro de Dorothy). Allí, una vidente le dice que, para “empatar el marcador” y “equilibrar la balanza” en su relación, debe encontrar y acostarse con su propio amor platónico famoso (Hamm, quien hace un delicioso cameo lleno de autocrítica en el tramo final de la película). En su misión para acostarse con el mismísimo Don Draper, Gail recibe la ayuda de un empleado de una agencia de talentos sin muchas luces (Ben Wang), un paparazzi sin corazón cuya “ballena blanca” es conseguir una foto de Hamm (Ken Marino, coguionista de la película junto a Wain) y John Slattery, excompañero de Hamm en “Mad Men”, quien interpreta una versión cobarde y venida a menos de sí mismo.

Según Wain, los dos papeles de celebridades elegidas como “pases libres” fueron escritos específicamente con la esperanza de que los actores aceptaran reírse de sí mismos. El veterano director de comedia, responsable de “Wet Hot American Summer” (2001) y “Role Models” (2008), dijo que haber trabajado antes con Hamm, Aniston y otras grandes estrellas de Hollywood le enseñó que los actores suelen entender que necesitan promover su atractivo sexual ante el público.

“Es solo cuando se vuelve algo personal que quizá empiezan a sentirse incómodos, o cuando alguien se les acerca por la calle y les hace una propuesta. Ahí dicen: ‘Un momento, eso no era lo que quería’”, explicó. “Pero, evidentemente, eso forma parte del oficio cuando te expones de esa manera”.

La participación de Aniston resulta especialmente apropiada porque fue precisamente “Friends” la serie que ayudó a popularizar el concepto del pase libre con una celebridad. En un episodio de 1996, Rachel (Aniston) y su entonces novio Ross (David Schwimmer) hablan con sus amigos sobre qué celebridades incluirían en una lista de personas con las que podrían acostarse con el consentimiento de sus respectivas parejas. En un momento, Ross sustituye a Isabella Rossellini por Winona Ryder en su lista… solo para encontrarse con Rossellini al final del episodio en el café Central Perk. El concepto ganó aún más notoriedad en la cultura popular con la película “Hall Pass” (2011), de los hermanos Farrelly, protagonizada por Owen Wilson y Jason Sudeikis como dos esposos torpes cuyas esposas les conceden una semana de “descanso” de los votos matrimoniales.

Hablar con la pareja sobre los amores platónicos famosos o sobre un posible pase libre se ha vuelto cada vez más común en muchas relaciones, aunque sea solo en tono de broma. Una encuesta realizada el año pasado entre 2.000 británicos y publicada por el tabloide británico Daily Star reveló que una cuarta parte de las parejas consultadas tenía un acuerdo de “sin compromiso” para disfrutar de una aventura con una persona famosa, mientras que más de la mitad consideró que hablar de celebridades que les atraen es una señal de una relación saludable. (Por cierto, Hamm no encabezó la lista de los galanes de Hollywood más deseados: fue superado por Brad Pitt y George Clooney, mientras que Margot Robbie y Blake Lively fueron las celebridades femeninas más mencionadas).

Pero, pese a lo extendidas que están estas conversaciones, expertos en relaciones advierten que algunas parejas podrían estar jugando con fuego.

“Creo que es una mala idea”, dijo Carrie Cole, directora de investigación del Instituto Gottman, organización dedicada a la formación de terapeutas de pareja. “La gente puede hablar de ello. Sin embargo, la idea y la realidad son dos cosas muy diferentes”.

Cole recordó el caso de una pareja con la que trabajó y que acordó hacer una excepción a su relación monógama para una persona (que no era famosa) con la que uno de los miembros fantaseaba.

“Cuando realmente ocurrió, aparecieron todo tipo de sentimientos de dolor”, recordó Cole. “Se sintió como una traición a los compromisos que habían asumido. Era como decir: ‘Sí, acepté, pero nunca pensé que de verdad fuera a pasar’”.

La psicóloga Alexandra Solomon, profesora de la Universidad Northwestern especializada en matrimonios y autora de varios libros sobre relaciones, se mostró algo más abierta a la idea de que las parejas hablen sobre sus pases libres con celebridades.

Según Solomon, esas conversaciones pueden ser inofensivas, divertidas o incluso excitantes, siempre que “exista una base suficiente de seguridad emocional en la relación”. La propia Solomon recordó que una vez conoció a Marisa Tomei en una fiesta y le confesó a la ganadora del Oscar que era el pase libre de su esposo. Según contó, Tomei se lo tomó con tan buen humor que incluso insistió en que se tomaran una selfie para enviársela.

“Cuando las parejas son felices y se sienten emocionalmente seguras en la relación, jugar con esos límites de la fantasía puede tener un componente erótico”, explicó Solomon. “Puede resultar excitante imaginar que nuestra pareja no nos pertenece por completo, que es una persona con deseos y fantasías propias”.

Además, centrar esos deseos en una celebridad, y no en el vecino de al lado, suele crear una especie de “seguridad basada en la distancia”, añadió Solomon, ya que es muy poco probable que ese encuentro llegue a producirse… a menos que seas Gail Daughtry.

“No le des de verdad un pase libre a tu pareja”, aconsejó Wain, el director, “a menos que estés dispuesto a afrontar las consecuencias”.

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