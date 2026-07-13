4 personas han muerto este 2026 en tiroteos con agentes federales vinculados a la ofensiva migratoria de Trump

Por Nicole Chavez, CNN

En un inquietante eco del pasado reciente, un inmigrante mexicano que había vivido en Texas durante 35 años y una segunda persona al otro lado del país, en Maine, murieron con días de diferencia en tiroteos a manos de agentes de inmigración.

Aunque los tiroteos de este mes aún están en una etapa inicial de investigación, son un sombrío recordatorio de enero y de las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota, cuando, por separado, se encontraron con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante la ofensiva migratoria en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul.

En el lapso de una semana, Lorenzo Salgado Araujo en Houston y una persona no identificada en Biddeford, Maine, se convirtieron en la tercera y cuarta persona en haber resultado mortalmente herida por agentes federales de inmigración este año, mientras la amplia agenda de deportación del presidente Donald Trump ha llevado a ofensivas de control migratorio que han resultado no solo en arrestos y expulsiones, sino también en violencia y muerte.

Esto es lo que sabemos sobre las cuatro personas que murieron este año a manos de agentes federales involucrados en actividades de control migratorio y otros tiroteos en los que los agentes abrieron fuego:

Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, murió el 7 de enero cuando un agente del ICE disparó contra su vehículo en Minneapolis.

La madre de tres hijos había estado participando en manifestaciones contra el aumento de la aplicación de leyes migratorias la denominada Operación Metro Surge y detuvo su SUV color burdeos durante unos minutos en una calle residencial nevada de Minneapolis, obstruyendo el flujo del tráfico. Cuando Good comenzó a avanzar, un agente del ICE que estaba de pie frente a su vehículo sacó su arma y disparó al menos tres veces contra el coche, matándola.

Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que atendía a veteranos, murió baleado el 24 de enero por agentes federales de inmigración.

Un video del encuentro muestra que Pretti intentó ayudar a una mujer que fue empujada al suelo por un agente de inmigración, siendo él mismo empujado al suelo mientras él y otras personas se involucran en un altercado físico con un grupo de agentes antes de que al menos dos de ellos finalmente abrieran fuego.

En el video se vio a un agente federal retirando una pistola de la cintura de Pretti momentos antes de que lo mataran.

El inmigrante mexicano de 52 años estaba recogiendo a miembros de su cuadrilla de construcción en Houston cuando se encontró con agentes del ICE durante una parada de tráfico y recibió un disparo mortal el 7 de julio.

ICE emitió un comunicado público diciendo que sus agentes “intentaron realizar una detención vehicular como parte de una operación de cumplimiento selectivo para arrestar a un extranjero ilegal” y afirmó que Salgado Araujo intentó evadirlos. La agencia alega que “embistió un vehículo de las fuerzas del orden del ICE, se negó a seguir múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de las fuerzas del orden del ICE”, lo que llevó a que un “agente disparara su arma en defensa propia”.

El abogado de dos de los pasajeros de la furgoneta en el momento del tiroteo negó que Salgado Araujo intentara embestir a los agentes y cuestionó que los agentes estuvieran en peligro. Pero no ha surgido ningún video que muestre el momento del tiroteo.

Un hombre colombiano de 26 años murió baleado por un agente federal el 13 de julio en Biddeford, Maine, según el fiscal general de Maine.

Las autoridades no han confirmado públicamente la identidad del hombre.

8 de enero de 2026: un agente de la Patrulla Fronteriza disparó a dos personas durante una parada de tráfico en Portland, Oregon, y los funcionarios dicen que estaban asociadas con una banda venezolana. El conductor, Luis David Nino Moncada, fue acusado de agresión agravada contra un agente federal con un arma mortal o peligrosa, según el Departamento de Justicia. Posteriormente se declaró culpable, según la filial de CNN KGW.

14 de enero de 2026: Julio César Sosa Celis recibió un disparo en la pierna a través de la puerta principal de una casa de Minneapolis por parte de un agente de ICE que seguía a su primo. Posteriormente, el agente fue acusado de cuatro cargos de agresión agravada y un cargo de denunciar falsamente un delito en relación con el tiroteo. Es uno de varios casos en los que el relato del Gobierno de EE.UU. sobre un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente federal de inmigración se ha desmoronado tras un escrutinio posterior.

21 de enero de 2026: un agente del Departamento de Seguridad Nacional disparó contra un inmigrante salvadoreño en el condado de Los Ángeles, quien, según los funcionarios, intentó evadir el arresto y a quien los funcionarios alegan que estaba involucrado en una operación de tráfico de personas y tenía antecedentes penales. Un agente de Aduanas y Protección Fronteriza resultó herido, dijo el DHS.

7 de abril de 2026: un hombre fue baleado en el Valle Central de California tras una parada de tráfico en la que agentes de ICE le dispararon cuando supuestamente intentó huir. Carlos Iván Mendoza Hernández se declaró inocente de dos cargos de agresión a un agente federal con un arma mortal y un cargo de destrucción de propiedad del Gobierno.

15 de junio de 2026: un agente de ICE disparó su arma cuando Eduardo Cruz García supuestamente intentó huir de una parada de tráfico en Nueva Jersey. El conductor fue acusado de agresión y de lesionar a un agente federal después de atropellar a un agente federal con una furgoneta, según una denuncia penal.

1 de julio de 2026: un agente de ICE disparó su arma durante una parada de tráfico en Harrisburg, Pensilvania, mientras intentaban arrestar a Clemente Lara Hernández. El ciudadano mexicano tenía antecedentes penales y huyó después de embestir un vehículo de ICE, dijo la agencia a CNN.

Con información de Chris Boyette de CNN

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