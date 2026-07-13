Trump ofrece protección de EE.UU. en el Estrecho de Ormuz por una tarifa del 20 %. ¿Cómo funcionaría eso?

Por Elisabeth Buchwald, CNN

Desde que estalló la guerra de EE.UU. e Israel con Irán, las compañías navieras han solicitado mayor protección para que los buques puedan cruzar con seguridad el Estrecho de Ormuz, una ruta comercial clave que está controlada por Irán. El presidente de EE.UU. Donald Trump ahora dice que Estados Unidos puede proporcionar eso, pero a cambio de una tarifa del 20 % sobre la carga que se mueva por la vía marítima.

“A partir de este momento, EE.UU. será conocido como ‘EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE ORMUZ’, pero como tal, y por una cuestión de JUSTICIA, será reembolsado, a una tasa del 20 % sobre toda la carga enviada, por cualquiera y todos los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo”, dijo Trump en una publicación en Truth Social el lunes.

Su propuesta, sin embargo, plantea varias preguntas sobre legalidad y viabilidad.

Ante todo, la gente necesita saber cuánto costaría para evaluar si quiere usar el servicio, dijo a CNN John McCown, investigador principal del Center for Maritime Strategy. A partir de la publicación de Trump, se desconoce cómo se calcularía la tarifa.

“¿Es el 20 % de lo que cuesta nuestro bloqueo, de alguna manera dividido por el número de barcos?”, preguntó McCown. Otras posibilidades incluyen el 20 % de los costos en que incurre la Armada de EE.UU. para escoltar la carga o un cobro del 20 % sobre el valor de los bienes que se transportan.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de CNN de más detalles.

En cualquier caso, la tarifa probablemente será lo suficientemente alta como para que ninguna parte esté dispuesta a pagarla, dijo McCown.

Como regla general, los cargadores pagan a los transportistas entre el 2 % y el 3 % del valor de sus bienes en impuestos, según McCown, exdirector ejecutivo de la empresa de logística naviera Trailer Bridge. Un arancel de alrededor de 10 veces ese tamaño probablemente sería completamente inasequible para los cargadores, comentó.

Sin embargo, las aseguradoras podrían tener la última palabra, ya que podrían negarse a cubrir a los barcos que transiten el Estrecho de Ormuz si consideran que los riesgos de seguridad son demasiado altos, independientemente de si los propietarios están dispuestos a pagar por la protección de EE.UU.

El Estrecho de Ormuz es una vía marítima internacional donde los buques tienen derecho de libre paso bajo el derecho internacional. Irán anteriormente impuso lo que describió como tarifas por servicios a los buques, aunque esos cobros actualmente no están vigentes.

Esas tarifas eran, en la práctica, peajes, según James Kraska, profesor de derecho marítimo internacional en el US Naval War College. Dice que la práctica no está permitida bajo el derecho internacional.

Su lectura de la publicación de Trump es que Estados Unidos está diciendo: “Vamos a escoltar en convoy a los buques por aquí, y si quieren sumarse, este es el costo”.

Esa opción cumpliría con el derecho internacional, según Kraska, porque se impone de manera voluntaria, donde los cargadores podrían decidir si quieren pagar por protección o no, en lugar de una tarifa que determine si la carga puede transitar.

Pero agregó que solo porque algo sea legal, no significa que necesariamente lo aconsejaría.

“La última vez que el mundo enfrentó una situación como esta fue cuando Dinamarca cobró a los buques extranjeros por pasar por el Øresund, desde principios del siglo XV hasta mediados del siglo XIX. También se evaluaban derechos en función del valor declarado de la carga”, dijo Bjorn Vang Jensen, asesor ejecutivo de la industria en Xeneta‏, una plataforma de analítica de fletes. “Irónicamente, esa práctica fue detenida por una intervención estadounidense”.

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