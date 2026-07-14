¿De qué trata “Digger”, la nueva película de Tom Cruise?

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

¿Por qué luce irreconocible Tom Cruise en el primer tráiler de “Digger”? ¿De qué trata la nueva cinta dirigida por el realizador mexicano Alejandro González Iñárritu? Tras ver el adelanto, la respuesta no es sencilla.

Lo que sí queda claro es que es una película que luce ambiciosa, con un tono que mezcla humor negro y cierta crítica a los magnates y políticos; y que el cambio climático juega un papel decisivo en su trama. Ah, y ya se empieza a mencionar a Cruise como un posible aspirante al Oscar por su papel, según Juan Carlos Arciniegas, conductor de “Ojo crítico” en CNN en Español.

A continuación recopilamos todo lo que se sabe sobre “Digger”.

Tom Cruise, de 64 años, siempre de aspecto juvenil, interpreta a un personaje de 10 a 12 años mayor: un excéntrico y solitario multimillonario llamado Digger Rockwell, oriundo del sur de EE.UU., que ha amasado una formidable fortuna en el negocio petrolero. Se está quedando calvo, tiene el pelo gris y una enorme barriga.

Para lucir con sobrepeso y avejentado, Cruise usó maquillaje prostético en su rostro y su cuerpo. En la presentación del tráiler en el Steven J. Ross Theater de Los Ángeles, Cruise explicó su transformación: “Realmente tienes que entender las herramientas, no es una solución única para todos. Tienes que encontrar la comunicación, las lentes, el color del maquillaje. (Se requiere un gran) nivel de detalle para hacer una película como esta”.

González Iñárritu, ganador del premio Oscar a mejor dirección en 2016 por “The Revenant” y en 2015 por “Birdman”, dijo en una conferencia de prensa que la transformación de Cruise fue “asombrosa” y no solo consistió en el maquillaje. “Creo que ambos sabemos lo que significa llevar toda una carrera a un solo momento como este. Ambos sabíamos que a lo largo de nuestros caminos, nunca habíamos hecho nada siquiera parecido a esto”, añadió.

Sobre el personaje de Digger Rockwell, el director dijo online en el evento de presentación del tráiler: “Encantador. Es gracioso. Es imposible no mirarlo. Como todas las personas más peligrosas, te hace querer estar de acuerdo contigo”.

Rockwell vive de manera excéntrica y como un recluso en su mansión, pendiente de su negocio petrolero. El tráiler de “Digger” plantea que su empresa causó un desastre ecológico que podría tener un coste de US$ 18 billones. Y Rockwell decide que él mismo lo solucionará. Ese es el drama medular de la cinta.

Según su sinopsis oficial, Rockwell “emprende una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo”.

El adelanto de “Digger” muestra a John Goodman en el papel de presidente de Estados Unidos y el tono de las imágenes sugiere que la película apela a la parodia y al humor negro para contar su historia, como sucede en “Dr. Strangelove” (1964), de Stanley Kubrick, o en “One Battle After Another” (2025), de Paul Thomas Anderson.

La trama es “es absurda, es peligrosa, pero ciertamente cómica, porque la fuente de la gran comedia es la tragedia”, dijo González Iñárritu en la conferencia de prensa.

Además de Cruise y Goodman, “Digger” incluye en su reparto a Riz Ahmed, Sandra Huller (“Project Hail Mary”), Emma D’Arcy (“House of the Dragon”), Burn Gorman y Corey Johnson, entre otros.

“Digger” se estrena en cines este 2 de octubre.

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