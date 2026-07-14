El chavismo y una parte de la oposición acuerdan iniciar una agenda de trabajo para “promover la democracia”

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, anunció este martes el inicio de una agenda de trabajo con una parte de la oposición con el objetivo de “promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”.

El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que la iniciativa abarca a “exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020” y comenzará el 1 de agosto. “Solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz”, dijo el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El comunicado de la Asamblea fue replicado por la dirigenta opositora Dinorah Figuera, quien presidió el Parlamento elegido para ese período, el último considerado legítimo por buena parte de la comunidad internacional.

“Asumo el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela”, dijo Figuera, quien retornó a Venezuela a mediados de junio para empezar a negociar una posible transición, una iniciativa respaldada por el Gobierno de Estados Unidos.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, compartió en su cuenta de X el comunicado de la Asamblea, sin agregar comentarios.

El texto no menciona a la líder María Corina Machado, que cuenta con el apoyo de gran parte de la oposición, ni a Edmundo González, quien compitió en las elecciones presidenciales de 2024 y, según asegura la coalición opositora en base a las actas que recopiló, había obtenido la mayoría de los votos. Machado, quien continúa fuera del país y ha manifestado su intención de regresar, no se pronunció inmediatamente sobre el anuncio.

La Asamblea afirmó que la agenda de trabajo “tendrá como prioridad el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política” y apuntó que será el inicio de “una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades”.

Además, agradece al Gobierno de Estados Unidos por su respuesta tras los terremotos del 24 de junio y por “su acompañamiento a los esfuerzos orientados a la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de las institucionalidad democrática de Venezuela”.

En la última década, el chavismo entabló varias instancias de diálogo que, si bien algunas llegaron a acuerdos, nunca tuvieron una implementación concreta de reformas y terminaron dando tiempo a las autoridades venezolanas hasta las siguientes elecciones. El tutelaje de EE.UU. sobre Caracas tras la captura del presidente Nicolás Maduro podría marcar un condicionamiento diferente al avance de estas negociaciones.

La exdiputada Figuera ha reconocido que existen diferencias con Machado. “Tuve una conversación y, por supuesto, tiene una visión diferente a la mía. María Corina es la líder, pero aquí estamos hablando de institucionalidad y yo soy presidente de la Asamblea Nacional”, dijo en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta en junio.

En esa conversación, Figuera rechazó la idea de que sea una “alacrán”, como se llama en Venezuela a políticos que se presentan como opositores pero colaboran con el chavismo. “A mí no me van a tildar de alacrán, de que soy una traidora. Soy una mujer consecuente con mi causa”, declaró.

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