IBM se encamina al peor día de su historia

Por David Goldman, CNN

Una extraordinaria advertencia del CEO de IBM, Arvind Krishna, provocó una fuerte caída en las acciones, que se encaminan a su peor día en los 115 años de historia de la compañía.

Las acciones de IBM (IBM) se desplomaron un 24 % en las operaciones previas a la apertura. Su peor día fue el 19 de octubre de 1987, conocido como el Lunes Negro, cuando las acciones cayeron un 23,7 %, reflejando el peor día en la historia del mercado bursátil en general.

En un adelanto de los resultados de la compañía (IBM presentará su informe financiero trimestral el 22 de julio), Krishna afirmó que la compañía tuvo dificultades durante los últimos tres meses, ya que los clientes modificaron rápidamente sus presupuestos tecnológicos y se apresuraron a adquirir servidores, almacenamiento y memoria, recursos que los centros de datos de IA están consumiendo.

Esto redujo el presupuesto de los clientes de IBM para su nuevo ordenador central z17, en el que la compañía había apostado para captar clientes empresariales en la era de la IA.

“Los resultados fueron peores de lo que esperábamos”, declaró Krishna en un comunicado sobre el desempeño financiero de la compañía en el segundo trimestre. “No nos adaptamos ni actuamos con la suficiente rapidez”.

El precio de los microchips, en particular de los procesadores de memoria y almacenamiento, se ha disparado en los últimos meses debido a la enorme demanda de estos componentes cruciales para los centros de datos. Apple subió los precios de las Mac y los iPad, y se espera que otras compañías hagan lo mismo.

IBM previó este cambio, pero le alarmó la magnitud con la que sus clientes modificaron sus hábitos de compra para adquirir chips y equipos mientras aún podían, o mientras aún eran razonablemente asequibles.

“Si bien anticipamos cierto impacto en la cadena de suministro, no previmos la magnitud de la redefinición de las prioridades de inversión”, afirmó Krishna.

IBM también indicó que sus clientes se vieron distraídos por el lanzamiento de Mythos de Anthropic, empresa de IA que advirtió que podría brindar a los hackers herramientas para descubrir vulnerabilidades de ciberseguridad en los sistemas corporativos antes de que las empresas se percaten de ellas. Esto paralizó varios acuerdos importantes que IBM esperaba cerrar antes de finalizar el trimestre.

“Estas condiciones exigen que nuestros equipos tengan un desempeño impecable, y este trimestre fallamos”, dijo Krishna. “No son excusas, sino la realidad”.

Krishna afirmó que IBM está innovando rápidamente para salir de la incertidumbre, y señaló que la compañía lanzó su software de seguridad de código abierto Lightwell en respuesta inmediata al ataque de Mythos.

La compañía informó que sus ventas preliminares crecieron solo un 1 % en el último trimestre, y sus ganancias por acción sin ajustar cayeron un 2 %, ambas por debajo de las previsiones de la empresa.

Al igual que muchas empresas tecnológicas, las acciones de IBM se han visto considerablemente afectadas este año. Se prevé que las acciones bajen un 2 % en 2026, mientras los inversores tecnológicos intentan comprender cómo las empresas se adaptarán al panorama en constante cambio.

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