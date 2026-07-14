Las teorías conspirativas del Partido Republicano abundan tras la muerte de Lindsey Graham

Análisis de Aaron Blake, CNN

Figuras destacadas de los movimientos conservador y MAGA han encabezado la difusión de teorías conspirativas infundadas sobre la ausencia del senador Mitch McConnell y ahora sobre la muerte del senador Lindsey Graham.

Forma parte de un patrón en el que las teorías conspirativas sobre las muertes y problemas de salud de republicanos prominentes provienen cada vez más desde dentro del propio partido, con escasos esfuerzos de los líderes republicanos y de MAGA por frenarlas.

En el acto conmemorativo de Charlie Kirk el año pasado, por ejemplo, Tucker Carlson pareció coquetear con las crecientes, pero infundadas, teorías de que Israel estuvo detrás de la muerte de Kirk. Comparó la muerte del activista conservador con “tipos sentados comiendo hummus” en Jerusalén conspirando para matar a Jesucristo.

Pero, salvo unos pocos críticos conservadores, los principales republicanos en gran medida lo ignoraron.

Y cuando Carlson fue aún más directo el mes pasado —al decir que Kirk “muy probablemente fue asesinado por sus posturas cambiantes sobre Israel”, una afirmación que sigue sin fundamento—, los republicanos volvieron a ignorarlo en gran medida, pese a que se trataba de una influyente figura conservadora cercana al vicepresidente J. D. Vance.

Los republicanos también han ignorado la campaña, mucho más explícita, de la popular conductora de podcast Candace Owens para promover esta teoría conspirativa.

Y algunas figuras clave de la derecha incluso han sugerido que los intentos de homicidio contra el presidente Donald Trump podrían no ser lo que parecen.

Todo ello sugiere que una base republicana cada vez más inclinada al conspiracionismo en la era Trump está dirigiendo esas teorías hacia adentro.

Las teorías sobre McConnell comenzaron con otra aliada cercana de la Casa Blanca: la activista de extrema derecha Laura Loomer. Después de que el republicano de Kentucky estuviera ausente durante tres semanas y su oficina ofreciera pocos detalles, Loomer afirmó que una fuente le había dicho que el senador estaba “con muerte cerebral” y que “no va a volver”.

Otros dentro del movimiento MAGA retomaron esa versión y la difundieron. Después de que uno de ellos alegara que otros senadores estaban “TODOS metidos en esto juntos”, el senador republicano Mike Lee, de Utah, respondió que “no saben nada sobre su estado”.

La situación llegó al punto de que la cadena NewsNation incluso le preguntó a un republicano de la Cámara de Representantes si McConnell seguía vivo. ¿Cuál fue la respuesta del representante por Indiana Marlin Stutzman? “No sé si está vivo o si ha fallecido”.

Al menos parte de la responsabilidad de alimentar estas teorías conspirativas recae en la oficina de McConnell, que se resistió a divulgar su estado de salud. Finalmente, dijo el domingo, después de la muerte de Graham, que McConnell había sufrido una caída, estuvo brevemente inconsciente y luego desarrolló neumonía. También difundió una foto de McConnell en el hospital con su esposa y un periódico del día.

Loomer respondió sugiriendo, sin fundamento, que la foto había sido manipulada.

El senador republicano Ron Johnson también dijo en una entrevista televisiva el lunes por la tarde que la foto de McConnell podría ser “una foto antigua”. (Más tarde dijo a los periodistas que eso era un “rumor” y que había que “asumir que es falso”).

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, calificó el lunes las teorías como “especulación loca en internet”. Pero también sugirió que McConnell podría ayudar a frenarlas.

“Pero, ya sabe, creo que cualquier cosa que él pueda hacer para mantener estas locas teorías conspirativas fuera del radar, por así decirlo, sería útil”, añadió Thune.

Más tarde, el senador republicano John Cornyn, de Texas, se hizo eco de los llamados a la transparencia al decir a los periodistas: “Ojalá el senador McConnell y su equipo hubieran hecho eso antes. Creo que habría resuelto muchas preguntas”.

Eso fue solo un anticipo de lo que vendría. La muerte de Graham, ocurrida a última hora del sábado por la noche, rápidamente desató teorías en la derecha según las cuales algún gobierno extranjero podría estar detrás de ella.

Loomer señaló que el republicano de Carolina del Sur acababa de estar en Ucrania impulsando sanciones contra Rusia. El comentarista conservador Marc Thiessen citó los presuntos asesinatos de adversarios por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y dijo que “no es una teoría de la conspiración sugerir que podría haber algo más en juego”.

Otros, como Kylie Jane Kremer, que organizó mítines para tratar de ayudar a Trump a revertir las elecciones de 2020, se preguntaron si fue Irán, al señalar que ese régimen también ha criticado a Graham por sus posturas de línea dura. (A comienzos de este mes, Kremer acusó a los adversarios de Trump de manipular el clima para hacer que la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos fuera insoportablemente calurosa).

El activista MAGA Matt Van Swol dijo que la muerte repentina de Graham “no tiene ningún sentido”.

Otros más señalaron, como suele ocurrir, a Israel.

Y el director del FBI, Kash Patel, probablemente no ayudó a la situación al concluir su publicación en redes sociales sobre la muerte de Graham con este mensaje: “El FBI está asistiendo a las autoridades locales y ha puesto a disposición todos los recursos necesarios”. Muchos se preguntaron por qué sería necesaria la participación del FBI si Graham murió por causas naturales. La causa preliminar de muerte señalada por el médico forense —una disección de la aorta— se volvió tendencia en internet.

Cornyn no llegó a defender la idea de que Graham no murió por causas naturales, pero pidió la publicación de un informe toxicológico para “descartar cualquier acto delictivo”.

“Dado dónde estaba y el tipo de cosas que estaba defendiendo, creo que simplemente deberíamos resolver todas esas preguntas viendo lo que muestran los informes toxicológicos”, dijo el lunes.

También resultó llamativo que uno de los que difundían teorías infundadas de que algo podría no ser lo que parece fuera un dirigente de la organización de Kirk, Turning Point USA, que ha sido una fuerza poco común en el combate contra las teorías conspirativas sobre la propia muerte de Kirk.

“No estoy seguro de cómo alguien pasa de visitar una planta de producción de drones en Ucrania a morir de repente”, publicó en X Tyler Bowyer, director de operaciones de Turning Point USA. “Parece un contexto importante”.

Trump desestimó las teorías conspirativas sobre la muerte de Graham en una entrevista con Newsmax el lunes por la noche: “Me encantaría decir que sí, pero creo que tenía algunos problemas”, y añadió que el padre de Graham “falleció aproximadamente a la misma edad”.

Este martes fue aún más lejos al afirmar que el FBI está “perdiendo el tiempo” mientras restaba importancia a las teorías conspirativas.

“Sé que hay todo tipo de teorías conspirativas circulando, y no creo que el FBI… creo que el FBI está perdiendo el tiempo si están haciendo eso”, dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron por qué la agencia estaba investigando la muerte o si había recibido alguna actualización.

Las teorías conspirativas en la derecha también se extienden al intento de asesinato contra Trump en julio de 2024. Varias figuras que se han distanciado del presidente han sugerido cada vez más que había algo sospechoso en el atentado contra su vida en Butler, Pensilvania. Entre ellos están Carlson, la exrepresentante Marjorie Taylor Greene, de Georgia; el exfuncionario antiterrorismo de Trump Joe Kent; y el podcaster Tim Dillon.

El Departamento de Justicia y el FBI han dicho que el autor del intento de homicidio fue Thomas Crooks, quien dejó poco rastro y parecía sufrir problemas de salud mental.

Y, a pesar de que Tyler Robinson, el presunto asesino de Kirk, está siendo juzgado y están saliendo a la luz pruebas, las teorías conspirativas sobre su muerte han demostrado una notable resistencia.

Sigue sin estar claro hasta qué punto estas teorías han calado en la derecha y cuántas personas realmente las creen. Tras un intento de asesinato más reciente contra Trump, una encuesta de Fox News de mayo encontró que solo el 11 % de sus votantes dijo que fue al menos “probablemente montado”.

Sin embargo, el 30 % de los votantes registrados en general dijo eso. Y que 1 de cada 10 personas que votaron por Trump crea algo así ya es bastante sorprendente, especialmente dado que las teorías sobre ese caso no eran tan comunes en la derecha.

No hay buenos datos de opinión pública sobre las teorías conspirativas acerca de las muertes de republicanos prominentes, la ausencia de McConnell u otros intentos de homicidio contra Trump.

Otro factor que complica las cosas es que puede ser políticamente difícil para algunos republicanos atacar estas teorías con demasiada dureza. Eso se debe a que algunas de ellas están siendo promovidas por personas con influencia real y vínculos con Trump. Loomer ha demostrado ser una figura extrañamente influyente para Trump a lo largo de los años, y se ha reportado que Carlson —el expresentador de mayor audiencia en Fox News— fue clave para que Vance llegara a la vicepresidencia. Además, muchas figuras de la derecha, como Megyn Kelly, han parecido reacias a enfrentarse con Owens.

Pero las teorías conspirativas sobre Kirk fueron un gran ejemplo de cómo esto puede salir mal para el partido. Trump realmente quería usar el homicidio de Kirk como base para arremeter contra grupos de izquierda, de los que afirmó —sin pruebas— que eran responsables de esa violencia. Sin embargo, figuras prominentes de MAGA estaban socavando esa estrategia política al sugerir que no fue la izquierda, sino, en cambio, el villano que ellos habían elegido quien era responsable.

En la medida en que muertes como estas sean recibidas de inmediato con teorías conspirativas, eso crea un verdadero problema de acción colectiva para los republicanos.

Pero, gracias a los muchos años en que el Partido Republicano contemporizó con la propia amplificación de teorías conspirativas por parte de Trump, es un problema que lleva mucho tiempo gestándose.

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