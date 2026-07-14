Las tormentas podrían dejar el equivalente a un verano de lluvia en partes de Texas esta semana

Por el meteorólogo Chris Dolce, CNN

Tormentas de desplazamiento lento podrían dejar el equivalente a las lluvias de todo un verano sobre partes de Texas esta semana, lo que supone una amenaza significativa de inundaciones repentinas para el estado.

Gran parte del este, centro y suroeste de Texas podría ver aguaceros lo suficientemente intensos como para desencadenar inundaciones repentinas hasta el jueves, pero el área con mayor riesgo está cerca de la frontera entre Estados Unidos y México en el Valle del Río Bravo y la meseta sur de Edwards.

Austin, Houston y San Antonio están entre las ciudades más grandes que podrían ver al menos inundaciones repentinas localizadas, especialmente el lunes y el martes.

Las lluvias torrenciales azotaron primero las zonas cercanas a Shreveport, Louisiana, donde cayeron 15 centímetros de lluvia en tan solo cuatro horas el lunes por la tarde.

Los aguaceros inundaron numerosas carreteras de Louisiana en la cercana Bossier City.

La región montañosa de Texas también corre riesgo de sufrir inundaciones por lluvias torrenciales, pero las mayores precipitaciones podrían concentrarse al suroeste de la zona.

Esta amenaza surge poco más de un año después de las devastadoras inundaciones del 4 de julio que causaron la muerte de más de 130 personas, entre ellas 25 niñas y dos monitoras adolescentes del Campamento Mystic.

La región es propensa a las inundaciones debido a sus pendientes pronunciadas, suelos poco profundos y lecho rocoso expuesto que repelen las lluvias intensas en lugar de permitir que se filtren en el suelo.

Se han emitido alertas de inundación para casi 6 millones de personas en el centro y suroeste de Texas, incluidos Austin, Del Rio, San Angelo y San Antonio.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, activó la respuesta de emergencia del estado el domingo para poner a disposición recursos estatales, incluidos equipos de rescate acuático y helicópteros, para responder a cualquier inundación que surja.

“Se insta a los texanos a no conducir ni caminar por carreteras inundadas, ya que las aguas de inundación pueden ser más profundas y moverse más rápidamente de lo que parecen”, dijo un comunicado de la oficina del gobernador.

Los eventos de lluvias extremas como este se están volviendo más comunes a medida que la contaminación que calienta el planeta impulsa las temperaturas al alza, porque el aire más cálido retiene más humedad.

Luego, los sistemas meteorológicos pueden exprimir esa humedad como una esponja empapada de agua, produciendo aguaceros intensos y, a menudo, muy localizados.

Esta amenaza de fuertes lluvias se ve alimentada por la abundante humedad del Golfo, que está chocando con un frente estacionado y una bolsa de energía en la atmósfera superior.

Es una receta notoria para generar grupos de tormentas de desplazamiento lento que pueden desatar tasas de lluvia de 51 a 102 mm por hora.

Sin embargo, precisar exactamente qué pueblos o ciudades podrían ver los peores impactos de inundación es menos seguro, ya que depende de dónde se activen las tormentas más persistentes de un día a otro.

Se espera que la amenaza más grave de lluvias intensas de la semana se dé en el suroeste de Texas desde cerca de la Interestatal 10 hasta el Río Bravo a lo largo de la frontera con México, incluida Del Rio, Texas.

El Centro de Predicción Meteorológica emitió un riesgo de inundación repentina de Nivel 3 de 4 hasta el miércoles. Se espera que la lluvia en esta área el lunes se intensifique a última hora de la tarde y continúe durante la noche.

Los totales de lluvia en esta área podrían alcanzar de 51 a 152 mm, con cantidades localmente más altas de hasta 254 mm posibles.

El extremo superior de ese rango estaría cerca de lo que Del Rio suele ver de junio a agosto, cayendo en solo unos pocos días.

Hill Country podría ver de 25 a 76 mm de lluvia, con totales localmente más altos posibles.

La amenaza de inundaciones finalmente podría disminuir para el viernes o el sábado, pero seguirán siendo posibles algunos focos persistentes de chubascos y tormentas, especialmente en el oeste de Texas.

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Con información de Dakota Smith, de CNN.