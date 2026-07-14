Tiroteos de ICE: por qué las paradas de tráfico están en el centro del problema

Por CNN Español

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ordenó a ICE detener la mayoría de las paradas de tráfico hasta nuevo aviso, según una fuente, en medio de la indignación tras la muerte del colombiano Joan Sebastián Guerrero en un tiroteo en Maine el lunes en el que se vieron involucrados agentes de la agencia.

La muerte de Guerrero, de 26 años, es la segunda en tiroteos que involucran a agentes de ICE en una semana: días atrás, agentes mataron al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas. En ambos casos, los tiroteos se produjeron durante detenciones de vehículos, un procedimiento al que la agencia ha recurrido con frecuencia últimamente.

Según un testigo del tiroteo de Maine ocurrido el lunes, Guerrero dijo que había intentado detenerse antes de morir. Daniel Boucher, residente de Biddeford, dijo que escuchó un sonido que pensó que era de fuegos artificiales, se asomó por una ventana del tercer piso del lugar donde estaba y vio un automóvil pequeño “girado 90 grados respecto al bordillo” y una camioneta detrás de él.

“El automóvil pequeño empezó a avanzar de nuevo por la calle —no sé cómo— y entonces la camioneta volvió a chocar contra él… Y ahí fue cuando se detuvo”, declaró Boucher a Associated Press, añadiendo que un agente de ICE abrió la puerta del vehículo y sacó a Guerrero, dejándolo en el suelo. “Tenía la cara ensangrentada, la cabeza ensangrentada”, dijo Boucher. “Escuché claramente a la víctima decir: ‘Intenté detenerme’”, agregó.

En los programas de capacitación policial de todo el país, se enseña a los agentes que una de las acciones más peligrosas que pueden realizar es detener al conductor de otro vehículo, dice en este análisis Josh Campbell de CNN. “Las detenciones de vehículos pueden ser situaciones intrínsecamente tensas e impredecibles, ya que la persona al volante controla una gran cantidad de kilos de acero que representa un riesgo si el conductor se niega a obedecer o simplemente entra en pánico y huye”, explica.

Por este motivo, agencias como el FBI y la DEA no suelen interceptar vehículos, sino que vigilan a las personas que buscan detener y lo hacen idealmente cuando están solas y a pie. Esta vigilancia, no obstante, puede llevar horas o días e insumir más recursos.

Una de las hipótesis que se manejan ahora, según los reportes de CNN, es que ICE había estado utilizando el mecanismo para cumplir con las cuotas de detenciones que se le exigen en el marco de la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump.

El DHS tardó horas en pronunciarse tras el tiroteo del lunes. Cuando lo hizo, dijo que agentes de ICE estaban vigilando a un inmigrante que intentó huir. El comunicado, notablemente vago, indicó que un agente de ICE disparó su arma “temiendo por la seguridad pública”, pero no ofreció detalles adicionales sobre por qué representaba una amenaza a la seguridad. No obstante, la oficina del senador Angus King de Maine aseguró que el hombre fallecido “NO era el objetivo de la orden” de expulsión que tenía ICE. Al igual que Guerrero, Salgado Araujo tampoco era el objetivo de la operación de ICE que resultó en su muerte.

En varias detenciones durante paradas de tráfico hechas en el último tiempo, el DHS alegó que los conductores utilizaron sus vehículos como armas contra uno o varios agentes antes de que se produjeran tiroteos (no fue el caso de este lunes).

Sin embargo, en ocasiones esas afirmaciones se han desmoronado frente a la evidencia.

Poco después de que un agente de ICE matara a Renee Good en enero, el DHS afirmó que ella había utilizado su automóvil como arma, en lo que la agencia describió como un “acto de terrorismo interno”. Sin embargo, el análisis de un video del tiroteo reveló que Good, aunque pareció rozar al agente con su vehículo, intentó apartarse bruscamente de él antes de recibir los disparos.

En octubre, la agencia acusó a Marimar Martinez de perseguir “de manera agresiva y errática” y de embestir a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) antes de recibir varios disparos.

No obstante, la jueza federal de distrito Georgia Alexakis halló posteriormente varias inconsistencias en la versión del gobierno que planteaban dudas “sobre la veracidad de las declaraciones hechas por el agente de la Patrulla Fronteriza que disparó a la Sra. Martinez”. El caso penal contra Martinez terminó desestimándose.

De manera similar, la agencia afirmó que Lorenzo Salgado Araujo embistió un vehículo policial y se negó a acatar varias órdenes verbales antes de que un agente de ICE le disparara y lo matara la semana pasada en Houston. No se ha hecho público ningún video que muestre el momento de dicho tiroteo.

Otra similitud entre los dos casos de la última semana es que los agentes no llevaban cámaras corporales, una situación por la que el DHS culpa a los demócratas.

Los agentes del lunes “no habían recibido cámaras corporales debido a dos cierres consecutivos del Gobierno impulsados por los demócratas”, dijo el DHS en un comunicado. Según la agencia, las cámaras ya han sido “desplegadas en más de la mitad de las oficinas de campo”, y el resto las recibirá en los próximos 60 días.

ICE implementó en enero de 2024 una política que exige que la mayoría de sus agentes lleven cámaras corporales durante “todos los aspectos de las actividades de cumplimiento de la ley de ICE”, con excepción de determinadas actividades de investigación. Sin embargo, la implementación ha sido lenta, algo que funcionarios del DHS han atribuido a problemas de financiamiento.

Eso ha dado lugar a un panorama desigual: algunas oficinas de campo ya entregaron cámaras a sus agentes, mientras que otras aún no lo han hecho. En abril, el Congreso aprobó US$ 20 millones para el DHS destinados a “la adquisición, el despliegue y la operación de cámaras corporales”, pero ICE sostiene que la implementación se retrasó debido a los dos cierres del Gobierno federal ocurridos a principios de este año. Ambos cierres fueron consecuencia de un estancamiento en las negociaciones sobre la reforma migratoria federal y el financiamiento del DHS.

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Texto elaborado con información de Priscilla Álvarez, Michael Williams, Karina Tsui y Josh Campbell de CNN.