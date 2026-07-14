Trump afirma que el estanque reflectante ha sido vaciado y que “pronto volverá a estar en funcionamiento”

Por Mary Kay Mallonee, CNN

El presidente Donald Trump confirmó que el estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue vaciado el lunes para realizar reparaciones y que “se volverá a llenar y se pondrá en servicio pronto”, alegando nuevamente que vándalos dañaron el revestimiento del depósito.

CNN observó que gran parte del agua había sido drenada, dejando al descubierto sedimentos secos, algas y algunos escombros en lo que se suponía que era un monumento recién renovado y pintado con lo que Trump había llamado anteriormente “azul bandera estadounidense”.

Desde que Trump solicitó la renovación de la piscina en abril, el proyecto, que costó más de US$ 14 millones, se ha visto afectado por la proliferación masiva de algas, el agua de color verdoso, el deterioro del fondo y acusaciones de vandalismo.

El presidente declaró el lunes por la noche en Truth Social: “Hoy vaciamos el hermoso ‘Estanque Reflectante’ para reparar los destrozos y daños causados ​​por los vándalos hace dos semanas”.

“Los cortes tenían 274 metros de largo, y el fondo de la piscina fue cortado y luego levantado con gran fuerza por estos matones”, escribió Trump en la publicación.

La última afirmación de Trump de que las grietas en el revestimiento tenían “274 metros de largo” —lo que equivaldría a la longitud de tres campos de fútbol— es considerablemente mayor que sus afirmaciones anteriores, cuya extensión ha aumentado varias veces.

Primero lo describió como un corte de 73 metros y luego afirmó que en realidad había “numerosos cortes a lo largo de una extensión muy larga de 106 metros”.

Un equipo de CNN visitó la piscina a última hora de la tarde del lunes y no observó señales evidentes de grandes grietas en el revestimiento recién instalado, pero no pudieron acceder a toda la longitud de la piscina debido a la valla que se ha instalado alrededor de gran parte del lugar.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento del Interior, el Servicio de Parques Nacionales y la Policía de Parques de EE.UU. para preguntar si han encontrado indicios de cortes en el revestimiento de la piscina ahora que se ha vaciado la mayor parte de la misma.

“El Departamento de Parques tuvo que vaciar el agua para reparar la estanqueidad”, declaró el presidente el lunes por la noche. “Pronto se volverá a llenar y a poner en funcionamiento. Estos sinvergüenzas que odian a la patria deberían pagar un alto precio por los daños causados”.

Trump volvió a publicar mensajes el lunes por la noche, quejándose de las noticias sobre la piscina e insistiendo en que el revestimiento “fue cortado con un cuchillo o un cúter” y que incluso la proliferación de algas fue “causada por vándalos”.

En las últimas semanas, al menos tres personas fueron acusadas de daños a la propiedad tras supuestamente retirar trozos de pintura azul de la piscina. Todas ellas se declararon inocentes recientemente.

Asimismo, David Hearn, expiragüista olímpico, acusado del mismo delito, se declaró inocente la semana pasada.

El secretario del Interior, Doug Burgum, declaró el 5 de julio en una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN que el Gobierno podía probar “absolutamente” que los daños fueron causados ​​por vándalos y que existen fotografías que respaldan esta afirmación.

Sin embargo, eludió la pregunta sobre si dichas fotografías muestran a alguien dañando la piscina.

Bergum dijo en un podcast la semana pasada que los operarios comenzaron a vaciar la piscina después del espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio, y señaló que algunos restos de los fuegos artificiales todavía estaban en el agua.

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