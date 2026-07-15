China mantiene detenido desde hace 18 meses a un experto estadounidense en ensayos nucleares subterráneos

Por Mike Valerio y Simone McCarthy, CNN

Un científico estadounidense que ha estudiado las pruebas nucleares subterráneas lleva más de 18 meses detenido en China acusado de espionaje, según sus partidarios y un legislador estadounidense.

Youlin Chen, sismólogo, ha estado “detenido injustamente” desde noviembre de 2024, declaró el senador estadounidense Edward Markey en un comunicado el martes.

De acuerdo con Global Reach, una organización estadounidense sin ánimo de lucro que ha estado trabajando con la familia de Chen en su caso, el presidente Donald Trump planteó la detención de Chen y pidió su liberación durante una reunión con el líder de China, Xi Jinping, en Beijing en mayo.

Chen, que vivía en Boston y tiene un hijo en edad universitaria, es la única persona de nacionalidad estadounidense actualmente que ha sido catalogada como detenida injustamente en China, informó la organización sin ánimo de lucro.

Este caso añade un nuevo punto de fricción entre Estados Unidos y China en su intento por estabilizar sus relaciones, y antes de la esperada visita de Xi Jinping a Estados Unidos a finales de otoño.

Su revelación se produce semanas después de que China confirmara el arresto de otro académico estadounidense, Min Zin, a quien acusó de ser sospechoso de espionaje y de poner en peligro la seguridad nacional china.

Global Reach afirmó que existen sospechas de que la detención de Chen está relacionada con la reciente expansión de las capacidades nucleares de China, incluida la supuesta realización de una prueba nuclear subterránea en 2020. Beijing niega esta prueba.

Tanto China como Estados Unidos han firmado, pero no ratificado, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), un acuerdo internacional que prohíbe “cualquier explosión de prueba de armas nucleares o cualquier otra explosión nuclear”.

El trabajo de Chen se centra en el uso de datos sismológicos para mejorar los métodos de identificación y monitoreo de ensayos nucleares. Ha incluido investigaciones sobre los ensayos nucleares subterráneos de Corea del Norte.

La investigación de Chen ha sido financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

En diciembre de 2020, fue autor de un informe técnico que utilizó datos sísmicos regionales registrados en toda Asia, incluidos datos de estaciones en China, para mejorar los métodos de monitoreo de pruebas nucleares y estimación de rendimiento, según Global Reach.

Un estudio posterior de 2024, del que fue autor, también fue financiado por el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, y “refuerza aún más la experiencia de Chen en la monitorización sísmica y la detección de pruebas nucleares subterráneas”, indicó el grupo.

Chen fue detenido en el aeropuerto tras visitar a sus padres en Beijing, según Kieran Ramsey, jefe de investigación de Global Reach.

“El Departamento de Estado acusa a China de violar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN)”, agregó Ramsey. “Y al mismo tiempo, retienen al experto estadounidense que podría identificarlo con precisión”.

“Lamentablemente, este caso es un ejemplo de la disposición de China a utilizar la diplomacia de rehenes como parte de su competencia entre grandes potencias con Estados Unidos, y desafortunadamente el doctor Chen es el único ejemplo designado oficialmente por el Gobierno estadounidense hasta el momento”, apuntó.

A principios de este mes, un pastor que fundó una de las iglesias clandestinas más importantes de China fue liberado de prisión y se reunió con su familia en Estados Unidos tras haber sido detenido durante una represión en China el año pasado.

Su liberación se produjo después de que Trump planteara su caso a Xi durante su visita en mayo.

Un portavoz del Departamento de Estado declaró a CNN que Estados Unidos ha planteado el caso de Chen directamente a las autoridades chinas y ha exigido su liberación inmediata.

Cuando CNN le preguntó si Trump había planteado el caso durante su reunión con Xi, un funcionario de la Casa Blanca dijo que “el presidente Trump ha dejado claro que quiere que todos los estadounidenses detenidos en el extranjero regresen a casa”.

Al ser preguntado sobre el el asunto en una rueda de prensa habitual, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China negó el martes que Chen hubiera sido “detenido injustamente” y afirmó que las autoridades judiciales tramitan los casos de acuerdo con la ley.

Chen fue acusado de espionaje el 1 de mayo de 2025, pero aún no ha sido juzgado. La familia decidió hablar ahora sobre su detención porque la solicitud de Trump no ha sido atendida, informó Global Reach.

La esposa de Chen, Yufang Rong, declaró que no había hablado con su marido en más de 600 días y que estaba preocupada por su salud.

“Youlin nunca ha tenido una autorización de seguridad del Gobierno estadounidense, y sugerir que estuvo involucrado en espionaje es erróneo e incompatible con la naturaleza pública y colaborativa del trabajo que ha realizado”, manifestó en un comunicado proporcionado por Global Reach.

Tras señalar que su marido “trabaja de forma transparente con colegas chinos en materia de colaboración científica”, añadió: “Está llevando a cabo precisamente el tipo de intercambio entre personas que el Gobierno chino dice que desea”.

Según declaró Rong a Reuters en una entrevista, funcionarios de la embajada estadounidense han visitado a Chen en varias ocasiones, pero siempre hay funcionarios chinos presentes, lo que le impide hablar con libertad.

Rong contrató a un abogado chino, pero este solo pudo ver a Chen después de que el científico llevara detenido más de 13 meses.

Según ella, funcionarios chinos han interrogado a su marido más de 100 veces sobre su trabajo en relación con las señales sismográficas de las pruebas nucleares norcoreanas.

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