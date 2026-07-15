ICE detiene la mayoría de las paradas de tráfico y busca expandir el uso de cámaras corporales tras tiroteos mortales

Por Julianna Bragg, CNN

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas han recibido instrucciones de detener la mayoría de las paradas de tráfico y planean ampliar el uso de cámaras corporales después de que agentes federales mataran a tiros a dos personas en el transcurso de una semana, lo que provocó llamados a investigaciones independientes y reavivó las críticas contra la agencia.

Lorenzo Salgado Araujo en Houston y Joan Sebastian Durán Guerrero en Biddeford, Maine, murieron durante operaciones federales de control migratorio, pero ninguna de las dos personas era el objetivo de dichas operaciones, según confirmaron fuentes.

El zar de la frontera del presidente Donald Trump, Tom Homan, calificó el cambio en las paradas de tráfico como una “pausa breve” más que como un cambio de política más amplio de la administración.

Esto es lo que hay que saber sobre los acontecimientos que se desarrollan tras los dos tiroteos mortales de ICE en Maine y Texas:

Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, fue muerto a tiros la mañana del lunes en Biddeford, Maine, la sexta ciudad más grande del estado, situada en la costa atlántica. Estaba autorizado para trabajar en Estados Unidos y se le había asignado un número de Seguro Social, según la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine.

Imágenes de vigilancia obtenidas por The Associated Press parecen mostrar un sedán blanco, que se cree era conducido por Durán Guerrero camino a su trabajo, dando vueltas cerca de una intersección antes de que un vehículo sin distintivos le bloquee el paso. Daniel Boucher, quien vive cerca del lugar, dijo a CNN que miró afuera después de escuchar disparos y vio a agentes federales sacar el cuerpo de Durán Guerrero del sedán, lo cual también quedó registrado en el video de vigilancia.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el agente de ICE abrió fuego después de “temer por la seguridad pública” cuando Durán Guerrero “intentó huir de la escena” en su vehículo. El DHS no ha proporcionado detalles sobre por qué el agente consideró que Durán Guerrero representaba una amenaza. El agente involucrado en el tiroteo “tiene casi una década de experiencia en la aplicación de la ley federal con la capacitación requerida”, indicó ICE.

El vecino de Durán Guerrero dijo que el joven, quien se dirigía a trabajar cuando ocurrió el tiroteo, vivía con su pareja y su hija de 3 años. “Era una buena persona”, dijo su vecino a CNN.

Salgado Araujo, de 52 años, se dirigía al trabajo con otros tres miembros de una cuadrilla de construcción cuando vehículos sin identificación que transportaban agentes federales comenzaron a seguir su furgoneta, según informó su familia.

El DHS dijo que Salgado Araujo embistió un vehículo policial y se negó a seguir varias órdenes verbales antes de que un agente de ICE disparara su arma en defensa propia. La agencia afirmó que intentó evadir el arresto durante la “operación dirigida”, aunque una fuente con detalles preliminares sobre el incidente dijo que él no era el objetivo de la acción policial.

Dos hombres que estaban con Salgado Araujo refutaron la versión del Gobierno, diciendo que los vehículos de los agentes los chocaron y luego se cruzaron frente a la furgoneta, obligándolos a detenerse. Los agentes nunca se identificaron, dijeron los hombres al abogado Hugo Balderas-Ibarra y a la representante Sylvia Garcia.

El hermano de Salgado Araujo, Víctor, quien estaba en la furgoneta cuando ocurrió el tiroteo, dijo a la abogada de inmigración de Texas, Ruby Powers, que durante el incidente una persona no identificada se acercó a la ventana del lado del pasajero, dijo “Alto” e inmediatamente disparó un arma, hiriendo a Salgado Araujo.

Los otros tres hombres que estaban con Salgado Araujo en el momento del tiroteo fueron detenidos. El consulado mexicano informó que ICE concedió permiso a Víctor Salgado para asistir al funeral de su hermano este jueves. Y Balderas-Ibarra dijo que pudo obtener certificaciones de Visa U para los tres hombres, lo que evitará que sean deportados.

En Maine, las autoridades locales solicitaron una investigación completa e imparcial. El Fiscal General de Maine está investigando el tiroteo junto con las autoridades locales y federales.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo a la senadora Susan Collins de Maine que la oficina de campo en Boston de la Oficina del Inspector General de la agencia se hizo cargo de la investigación.

En Houston, la Oficina del Inspector General del DHS está ahora liderando una investigación sobre el tiroteo, según ICE. Y la oficina local del FBI en Houston está investigando la presunta agresión a un agente federal de la ley.

La Oficina del fiscal del distrito del Condado de Harris, Sean Teare, también inició su propia investigación sobre la muerte de Salgado Araujo.

Y el Departamento de Policía de Houston solicitó al Departamento de Seguridad Pública de Texas que realice una investigación, diciendo que hacerlo “garantizará que sea independiente y transparente”.

Teare dijo el lunes que su oficina ha emitido casi 20 citaciones para obtener pruebas y testimonios de testigos, y que los funcionarios federales no están compartiendo pruebas con los investigadores.

En medio de las otras muertes, Investigaciones de Seguridad Nacional –parte de ICE– y la Patrulla de Carreteras de Florida también están investigando un incidente ocurrido la mañana del martes, en el que un ciudadano mexicano que huía de agentes federales en St. Augustine fue atropellado y muerto por un camión de carga.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.