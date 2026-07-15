“Solo necesitamos a alguien que no esté loco”: cómo eligió la Casa Blanca a Erica Schwartz para dirigir los CDC

Por Adam Cancryn y Sarah Owermohle, CNN

En el transcurso de un año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. han vivido un tiroteo traumático, cambios abruptos de liderazgo y el deterioro de su imagen como agencia de salud pública respetada a nivel mundial.

Por ello, cuando el Gobierno de Trump comenzó a buscar un nuevo director, hubo un requisito que encabezó la lista de criterios de selección.

“Solo necesitamos a alguien que no esté loco”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a la CNN durante la prolongada búsqueda de un candidato, proceso que finalmente culminó en abril cuando Trump eligió para el puesto a Erica Schwartz, ex subdirectora de Sanidad Pública y oficial retirada de la Guardia Costera de EE.UU.

Este miércoles, Schwartz —la tercera persona elegida por el presidente Donald Trump para dirigir los CDC— comparece ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado para su proceso de confirmación. Testifica junto a Sean Kaufman, el candidato presidencial para el puesto de subsecretario de Preparación y Respuesta.

La elección de Schwartz buscaba aportar estabilidad a la agencia tras una agitación casi constante que mermó la moral y sacudió profundamente la confianza de los estadounidenses en la agenda sanitaria de la administración, según comentaron en su momento altos funcionarios de salud y otras personas familiarizadas con el asunto a CNN.

En los meses transcurridos desde entonces, la necesidad de un liderazgo sólido en los CDC se ha hecho aún más patente. La agencia de salud pública ha tenido que combatir brotes de enfermedades en múltiples frentes, brindando apoyo ante uno de ébola en África central y esforzándose simultáneamente por contener un aumento de casos de diarrea parasitaria en varios estados.

El perfil de Schwartz difiere notablemente del de otros candidatos considerados anteriormente por el Gobierno, quienes se habían alineado con la consigna de “Hacer a Estados Unidos saludable de nuevo” (MAHA, por sus siglas en inglés). Ella cuenta con una amplia trayectoria dirigiendo programas de vacunación y respuestas ante crisis para el Gobierno; un contraste marcado con la primera elección de Trump para los CDC, cuya candidatura fue retirada en parte porque quedó claro que su escepticismo respecto a las vacunas le impediría obtener el puesto.

Su candidatura ya ha cosechado elogios en el Capitolio, generando esperanzas dentro de la administración de que logrará una confirmación rápida. Y a medida que la Casa Blanca intensifica su atención en las elecciones de mitad de mandato, esta medida es la señal más reciente de hasta qué punto los asesores de Trump han intentado contener al Departamento de Salud y Servicios Humanos —dirigido por Robert F. Kennedy Jr.—, una entidad que alguna vez gozó de gran margen de maniobra para impulsar iniciativas divisivas destinadas a reformar radicalmente las políticas sobre vacunas y otras cuestiones sanitarias fundamentales.

Sin embargo, la decisión ya ha causado inquietud entre los partidarios más fervientes del movimiento MAHA, al tiempo que no logra convencer a algunos expertos convencionales en salud pública.

“Es una candidata idónea y bien calificada; lo sería en cualquier Gobierno. No obstante, la cuestión no radica en sus calificaciones, sino en el entorno en el que se le pide que trabaje”, afirmó el Dr. Amesh Adalja, investigador principal del Centro para la Seguridad Sanitaria de Johns Hopkins y portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. “Si se supone que esto marca un cambio de rumbo respecto a lo ocurrido durante el último año, todo quedará en mera fachada si RFK Jr. permanece en su puesto”.

Por su parte, Toby Rogers, un destacado crítico de las vacunas, declaró en X que el nombramiento de Schwartz supondría “una bofetada a las bases defensoras de la libertad médica que otorgaron la presidencia a Trump en 2016 y 2024”.

“A estas alturas, la Casa Blanca ni siquiera intenta ganar las elecciones de mitad de mandato”, añadió.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

La Casa Blanca ha mostrado gran interés en alejar al Departamento de Salud de los titulares negativos de cara a unas elecciones de mitad de mandato que podrían costar a los republicanos el control del Congreso —y paralizar la agenda del presidente Donald Trump—.

Las vacunas habían sido un punto especialmente conflictivo. Trump retiró a su primer candidato, el excongresista y médico Dave Weldon, cuando quedó claro que sus opiniones sobre las vacunas bloquearían la votación de confirmación.

La directora de los CDC que finalmente fue confirmada, la Dra. Susan Monarez —científica y veterana funcionaria de salud pública—, chocó de inmediato con Kennedy debido a las políticas de vacunación y a los intentos de este de destituir a altos funcionarios de los CDC. Fue apartada del cargo tras menos de un mes en funciones. Luego de la sonada salida de Monarez en agosto pasado, algunos funcionarios del Gobierno de Trump cuestionaron si siquiera valía la pena intentar buscar a otro candidato para dirigir la agencia.

Kennedy nombró a quien entonces era su subsecretario, Jim O’Neill, como director interino, y procuró concentrar gran parte de la toma de decisiones en la cúpula política del departamento en Washington.

Sin embargo, altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) pronto perdieron la confianza en O’Neill, quien rara vez pasaba tiempo en la sede de los CDC en Atlanta y era considerado por los cargos de confianza política como un comunicador deficiente, según personas familiarizadas con el asunto.

Actualmente, la agencia está bajo la supervisión de Jay Bhattacharya, quien ejerció como director interino hasta marzo y sigue desempeñando algunas funciones; Bhattacharya es también director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Mientras tanto, la Casa Blanca mostraba una frustración creciente ante la constante agitación interna del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y estaba alarmada por encuestas que indicaban que la postura de Kennedy sobre las vacunas amenazaba con perjudicar al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.

La pugna por orientar el discurso sanitario hacia terrenos más populistas quedó patente durante una serie de audiencias presupuestarias del HHS en abril, cuando los demócratas interrogaron a Kennedy sobre los brotes de sarampión, la seguridad de las vacunas y las causas del autismo, además de abordar una referencia a los genitales de un mapache —revelada recientemente en un libro que cita supuestas entradas del diario de Kennedy—.

El secretario defendió sus actuaciones y prometió mejoras, especialmente en los CDC, donde reconoció que la moral había tocado fondo el año pasado en medio de despidos y salidas de alto perfil.

“Creo que este nuevo equipo realmente podrá revolucionar los CDC y encarrilarlos de nuevo”, declaró en abril ante el subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, refiriéndose a Schwartz y a otros tres nuevos funcionarios de salud pública nombrados ese mismo mes.

El nombramiento fue precedido por varios meses de deliberaciones internas sobre cómo aplacar la inestabilidad en el HHS.

A finales de enero, Susie Wiles, jefa de Gabinete de la Casa Blanca, ordenó una revisión del departamento. Posteriormente, funcionarios de la Casa Blanca colaboraron con Kennedy para orquestar una reestructuración de la cúpula del HHS, lo que incluyó la destitución de O’Neill y la incorporación de nuevos asesores en los puestos directivos del departamento.

Uno de esos asesores, Chris Klomp —máximo responsable de Medicare—, fue nombrado asesor principal del HHS y ha actuado con rapidez para estabilizar la agencia y sus diversas dependencias, según informaron a CNN tres personas conocedoras de la situación. Klomp goza de gran aprecio en la Casa Blanca y ha llegado a ejercer una influencia considerable en las decisiones de personal y otras actividades críticas, señalaron dichas fuentes.

Entre las prioridades figuraba encontrar un director permanente para los CDC que fuera capaz de gestionar la agencia con eficacia y —aspecto crucial— evitar exponer a la administración a nuevos ciclos informativos perjudiciales que desviaran la atención del mensaje central de la Casa Blanca para las elecciones de mitad de mandato. Klomp lideró el esfuerzo para identificar y entrevistar a candidatos a lo largo de varias semanas, según las fuentes, buscando funcionarios con un perfil lo suficientemente convencional como para lograr la confirmación en un Senado muy dividido, pero que al mismo tiempo estuvieran dispuestos a colaborar estrechamente con Kennedy en una reforma integral de los CDC.

En un cambio significativo, dicho criterio no incluía compartir el escepticismo de Kennedy respecto a las vacunas, señalaron dos de las fuentes familiarizadas con el proceso de selección. Inicialmente, Kennedy se mostró escéptico ante la posible candidatura de Schwartz —según dos personas al tanto del asunto—, pero pasó a apoyarla tras reunirse con ella y, finalmente, dio el visto bueno a su recomendación ante la Casa Blanca.

Entretanto, la influencia de Klomp fue en aumento mientras dirigía la búsqueda de Schwartz y de otros altos funcionarios de salud. En junio, Trump nombró a Klomp subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), convirtiéndolo de facto en el segundo al mando de Kennedy en la agencia.

Desde que asumieron un control más estricto de las actividades del HHS, funcionarios de la Casa Blanca han disuadido a Kennedy y a sus colaboradores de hablar públicamente sobre sus iniciativas para reformar las políticas de vacunación, al considerar que el tema resulta políticamente tóxico para el electorado y contraproducente de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Como medida adicional para demostrar el renovado compromiso del HHS con la estabilización de la agencia, los funcionarios también prepararon de antemano la incorporación de asesores clave para trabajar junto a Schwartz. Entre ellos figuran el exejecutivo de Walmart Sean Slovenski, la comisionada de salud de Texas Jennifer Shuford y la alta funcionaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) Sara Brenner.

Se prevé que Brenner —funcionaria de carrera que se alineó estrechamente con Kennedy al inicio de la administración— actúe como enlace entre Kennedy y la dirección de los CDC en Atlanta, según una de las fuentes, además de ejercer como asesora principal de Kennedy sobre las prioridades de la agencia.

En líneas generales, Kennedy ha aceptado los cambios supervisados ​​por la Casa Blanca en los últimos meses, consciente de la importancia de mantener una buena relación con Trump y convencido de que aún puede avanzar en algunas de sus prioridades personales, señalaron personas familiarizadas con el criterio del secretario.

Se espera que pase gran parte de los meses previos a las elecciones de mitad de mandato recorriendo el país para promover la labor del Gobierno en favor de una alimentación más saludable y la reducción de los precios de los medicamentos. En gran medida, ha dejado de lado cualquier debate público sobre nuevos cambios en materia de vacunas y ha aceptado la iniciativa de la Casa Blanca de impulsar un pesticida al que anteriormente se había opuesto abiertamente.

Sin embargo, para algunos de los partidarios más cercanos a Kennedy —quienes en su día celebraron su nombramiento al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) como el inicio de una revolución sanitaria—, este repentino retorno a un conjunto de prioridades más tradicionales ha resultado cada vez más difícil de aceptar.

Aaron Siri, abogado especializado en casos de lesiones por vacunas que ha trabajado como representante legal personal de Kennedy y ha intentado desentrañar las políticas federales sobre vacunas, declaró a CNN: “Lo único que probablemente restaurará (Schwartz) es la dinámica habitual de los CDC: actuar como animadores de la industria en lugar de ejercer como reguladores de la misma”.

“Creo que, de haber dependido exclusivamente de él, el secretario Kennedy no la habría elegido”, añadió.

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