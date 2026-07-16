Cinco conclusiones del discurso de Trump en horario estelar sobre las elecciones

Análisis por Aaron Blake, CNN

El discurso que el presidente Donald Trump pronunció en horario estelar desde la Casa Blanca el jueves por la noche no fue noticia de gran relevancia.

Pero el discurso sobre las posibles vulnerabilidades del sistema electoral estadounidense podría ser uno que recordemos como un momento significativo, en particular como un anticipo de cómo Trump podría intentar socavar las elecciones de 2026.

Aquí les presento algunas ideas clave del discurso.

Al igual que su discurso en horario estelar sobre la guerra con Irán en abril, el del jueves probablemente podría haber sido una rueda de prensa diurna.

La gran revelación de Trump fue una serie de documentos recientemente desclasificados que, según él, le habían sido ocultados tanto a él como al pueblo estadounidense, y que demostraban que el sistema electoral estadounidense está “catastróficamente lejos” del estándar requerido.

Sin embargo, un análisis preliminar de los documentos realizado por CNN revela que en gran medida tratan sobre vulnerabilidades potenciales previamente conocidas en el sistema electoral estadounidense y sobre cuestiones que se incluyeron en una evaluación de 2021 de la comunidad de inteligencia de EE.UU.

Gran parte de la información recientemente publicada parece no haber sido examinada minuciosamente. De hecho, Trump, en un momento de su discurso, aludió a la “inteligencia bruta”.

Quizás de forma reveladora, antes de alegar este enorme encubrimiento, la primera gran prueba que supuestamente citó fue que China habría obtenido cientos de millones de archivos de votantes estadounidenses.

Pero esa evaluación de 2021 ya hacía alusión a esto. En ella se concluía que China “probablemente también continuó con sus esfuerzos de larga data para recopilar información sobre los votantes y la opinión pública estadounidenses; los partidos políticos, los candidatos y sus equipos; y los altos funcionarios del Gobierno”.

El informe concluyó que China había estado haciendo esto desde al menos 2008 para determinar cómo podía influir en la política estadounidense. Sin embargo, también concluyó que China no interfirió realmente en las elecciones de 2020.

En un momento dado, Trump también aludió a que China, en 2019, estaba “socavando la confianza interna” en él. Pero eso no es injerencia electoral.

De hecho, no hizo alusión a ninguna prueba de que algo hubiera influido realmente en los votos o cambiado los resultados de las elecciones.

Tras el discurso, el periodista conservador John Solomon, que colaboró ​​con la Casa Blanca en la publicación de los documentos, reconoció que la comunidad de inteligencia no tenía “ninguna prueba de que una potencia extranjera hubiera influido en una votación en 2020, 2022 o 2024”, una admisión bastante sorprendente si se compara con los años de afirmaciones de Trump.

Pero eso no significa que el discurso no fuera significativo. Lo es, como posible declaración de intenciones.

Dado el historial de Trump de afirmar falsamente que las elecciones que no le favorecen están amañadas, y la violencia que se produjo el 6 de enero de 2021, su decisión de pronunciar este discurso a menos de cuatro meses de unas elecciones que se presentan realmente difíciles para el Partido Republicano debería provocar escalofríos en la sociedad estadounidense.

Trump no dio indicios de querer impulsar una intervención enérgica del Gobierno federal para aumentar su participación en la administración electoral en todo el país —como alterar los procedimientos de votación o desplegar tropas en los colegios electorales—, como temían algunos de sus críticos.

Pero sí pareció anticipar otro episodio en el que afirmaría que las elecciones fueron fraudulentas.

“En conjunto, estas revelaciones desvelan un sistema electoral tan roto y vulnerable que nadie puede defenderlo”, afirmó Trump. “Es indefendible”.

Incluso llegó a decir, de forma hiperbólica, que las elecciones estadounidenses eran “peores que las de cualquier país del Tercer Mundo”.

El presidente agregó que el Gobierno federal estaría “trabajando estrechamente (con los estados) para mitigar cualquier daño, y estamos tomando medidas rápidas para garantizar que los datos confidenciales de los votantes estén mejor protegidos”.

Y Trump dejó claro que no le importaría declarar que las próximas elecciones están amañadas, especialmente si el Congreso no aprueba la legislación electoral que ha estado exigiendo, la “Ley para Salvar a Estados Unidos”.

“Pero lo más importante es que, para abordar esta crisis de seguridad electoral, el Congreso debe aprobar la Ley SAVE America”, afirmó Trump.

Hizo una pausa para crear expectación, incluso con un tono algo enfadado.

Luego añadió: “¿Qué tan fácil es hacer eso? A menos que quieras hacer trampa. La única razón por la que no lo harías es porque quieres hacer trampa, ya que tus políticas son tan malas y tus candidatos tan patéticos que no puedes ser elegido de ninguna otra manera”.

La “Ley para Salvar a Estados Unidos” no parece tener ninguna posibilidad de ser aprobada. Y algunos miembros destacados del propio partido de Trump le han instado a que acepte ese hecho.

Sin embargo, si el Congreso no lo aprueba, no es difícil imaginar lo que Trump podría decir después de las elecciones de 2026 si los republicanos pierden.

Los 24 gobernadores demócratas emitieron un comunicado tras el discurso en el que alegaban que Trump tenía la intención de “intimidar y silenciar a los votantes”.

“Es profundamente alarmante que el presidente Trump siga intentando socavar unas elecciones libres y justas”, declararon los gobernadores demócratas. “Ninguna mentira ni teoría conspirativa puede cambiar el hecho de que las elecciones de nuestro país han demostrado repetidamente ser seguras e imparciales”.

Si bien algunos anticipaban que Trump usaría el discurso para seguir repitiendo el tema de su derrota en las elecciones de 2020, no se detuvo en ello tanto como muchos predijeron.

Claro, decir que el sistema electoral es lamentablemente inadecuado refuerza las afirmaciones de Trump sobre las elecciones de hace seis años, pero no aludió a muchos detalles específicos de aquella contienda.

Además de las acusaciones contra China, Trump hizo referencia a archivos del FBI que mencionaban un posible fraude en el registro de votantes en Michigan en 2020. Sin embargo, este problema se conoce desde hace años.

Trump sugirió que se había encubierto y afirmó que le pediría al director del FBI, Kash Patel, que lo investigara.

Cabe recordar que incluso los propios nombramientos de Trump durante su primer mandato, incluido el exfiscal general William Barr, han afirmado que sus acusaciones de fraude en las elecciones de 2020 eran falsas.

Además, los tribunales que examinaron las denuncias de fraude presentadas por Trump y sus aliados en los meses posteriores a dichas elecciones determinaron que prácticamente ninguna tenía fundamento.

El jueves, Trump se burló de los funcionarios gubernamentales que calificaron las elecciones de 2020 como las “más seguras” de la historia estadounidense y alegó que miembros del “estado profundo” estaban encubriendo lo que realmente sucedió. Pero no repitió su frecuente afirmación falsa de que él había ganado.

El jueves por la noche, Trump puso a las cadenas de televisión en una difícil disyuntiva: si darle espacio en horario estelar para un discurso cuyo contenido desconocían, y sobre un tema sobre el que Trump es conocido por mentir.

Algunos medios, entre ellos CNN, optaron por no emitir el discurso por televisión. (Presidentes demócratas como Barack Obama y Joe Biden también pronunciaron discursos en horario estelar que algunas cadenas no transmitieron).

El portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó que las emisoras que no transmitieron el discurso eran “cobardes” que “no quieren que escuches la verdad”.

Pero a los pocos instantes de comenzar su discurso, Trump hizo afirmaciones falsas sobre haber heredado la peor inflación en 48 años y sobre que la administración Biden había permitido la entrada de más de 11.000 asesinos, ninguna de las cuales es cierta.

El discurso de Trump también fue sumamente político, como lo demuestra su frecuente afirmación de que los opositores a la “Ley para Salvar a Estados Unidos” solo quieren hacer trampa.

Aún está por verse el impacto que tendrá el discurso de Trump. Este es un tema que interesa principalmente a una parte de su electorado, y a muy pocos más.

Una encuesta de Reuters-Ipsos realizada en abril mostró que solo el 31 % de los estadounidenses afirmó que las elecciones de 2020 le fueron robadas a Trump, en comparación con el 64 % que no estaba de acuerdo con esa afirmación.

En lo que respecta a la cuestión más amplia de si los estadounidenses se inclinan a creer que existe fraude electoral, Trump tiene un poco más de margen de maniobra.

La misma encuesta mostró que los estadounidenses estaban divididos de manera más equitativa sobre si hubo una “gran cantidad de votos fraudulentos emitidos por no ciudadanos”, con lo que el 46 % estuvo de acuerdo.

Trump y algunos republicanos han hecho de esto una parte importante de su campaña para la “Ley para Salvar a Estados Unidos”, pero hay escasa evidencia de que el voto de los no ciudadanos sea realmente un problema.

Algunos miembros del movimiento conservador han impulsado con vehemencia esa legislación. Pero no parece ser una prioridad para el pueblo estadounidense.

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