Declaran emergencia por inundaciones repentinas en la zona del desastre de Camp Mystic por crecida de ríos en el sur de Texas

Por Chris Dolce, Mary Gilbert y Hanna Park, CNN

Las inundaciones que ponen en peligro la vida continúan azotando el sur de Texas, incluyendo las mismas áreas de Hill Country afectadas por las devastadoras inundaciones del pasado mes de julio.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió a primera hora del jueves una alerta de inundación repentina, el nivel más alto de advertencia, para más de 45.000 personas en el condado de Kerr, donde las devastadoras inundaciones del año pasado dejaron más de 130 muertos, incluyendo 25 niñas y dos monitores en Camp Mystic.

“Ya se están produciendo inundaciones repentinas, con evacuaciones, un aumento en los rescates acuáticos y la entrada de agua en las estructuras. También se prevén crecidas a lo largo del río Guadalupe”, indicó un aviso del Servicio Meteorológico Nacional.

La alerta estará vigente hasta las 9:00 a.m. hora local (10:00 a.m. ET).

Al igual que el año pasado, el nivel del río Guadalupe comenzó a subir repentinamente, alcanzando más de 3 metros en tan solo una hora en Hunt, Texas.

Poco después, el nivel del río comenzó a descender, pero a las 4:30 a.m. (hora central) se mantenía por encima del nivel de inundación moderada.

Las lluvias incesantes —que han acumulado hasta 16 pulgadas (unos 40 cm) hasta el momento— han provocado decenas de rescates acuáticos en la región, y los meteorólogos advierten sobre más precipitaciones que podrían resultar catastróficas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para finales de la semana podría caer en las zonas más afectadas una cantidad de lluvia equivalente a más de la mitad del promedio anual.

Las lluvias incesantes, que hasta el momento han alcanzado los 50 centímetros, han provocado decenas de rescates acuáticos en la región.

En el condado de Uvalde, una de las zonas más afectadas hasta ahora, ya ha caído la cantidad de lluvia equivalente a medio año.

El jueves por la mañana también se emitió una alerta por inundaciones repentinas que afecta a más de 20.000 personas en el condado de Uvalde, ya que las fuertes lluvias volvieron a estancarse en la zona.

Hasta el martes, al menos 36 personas habían sido rescatadas de las inundaciones en el condado de Uvalde. El Departamento de Policía de Uvalde informó el miércoles que las personas afectadas por las graves inundaciones se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria.

“Estamos lidiando con una inundación que probablemente batirá récords en la historia de Texas”, declaró el gobernador Greg Abbott en una conferencia de prensa el miércoles por la noche, luego de emitir una declaración de desastre para 59 condados el martes. Añadió que no se han reportado víctimas mortales.

Según el gobernador, más de 75 personas han sido rescatadas de las crecientes inundaciones en todo el estado.

El miércoles por la tarde, en su punto álgido, 114 carreteras de Texas quedaron inundadas, según el Departamento de Transporte de Texas.

El miércoles se declaró una emergencia por inundación repentina que afecta a más de 25.000 personas en Boerne, Texas, a unos 48 kilómetros al noroeste de San Antonio.

El arroyo Cibolo, que atraviesa Boerne, se desbordó, inundando una de las principales vías de la ciudad, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades locales respondieron a más de 109 llamadas de auxilio y realizaron 36 rescates acuáticos, informaron funcionarios municipales en una rueda de prensa el miércoles.

Otras 53 personas, incluidas las evacuadas de dos complejos de apartamentos, fueron trasladadas a refugios.

“Se trata de un fenómeno meteorológico que pone en peligro la vida. No quiero andarme con rodeos sobre la gravedad de esta situación”, declaró Chris Shadrock, director de comunicaciones y participación ciudadana de la ciudad.

Se emitió otra alerta por inundación repentina para los residentes de D’Hanis, Texas, a unos 80 kilómetros al oeste de San Antonio.

El condado de Medina y la ciudad de Hondo habilitaron un refugio para los residentes de D’Hanis que evacuaron. Se realizaron varios rescates adicionales en el condado de Medina.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el arroyo Seco estaba “creciendo rápidamente” antes de que comenzara a retroceder más tarde el miércoles, informó la ciudad de Hondo.

Numerosos puntos de ríos y arroyos se encuentran en fase de inundación grave, el nivel más alto posible, y se prevé que otros tres se sumen a ellos cuando alcancen su nivel máximo en las próximas 24 horas.

Abbott declaró el miércoles que se espera que algunos texanos vean “más lluvia que la que se produjo durante las inundaciones del año pasado” el 4 de julio de 2025, pero no se prevé que el nivel del agua suba tan rápidamente.

“Estamos mejor preparados que nunca para afrontar los fenómenos meteorológicos en general, pero sobre todo las lluvias torrenciales y las inundaciones”, afirmó Abbott, y añadió que se han instalado sirenas en los campamentos de la zona del río Guadalupe.

Las tormentas también generaron un tornado cerca de la Interestatal 10 en el noroeste de San Antonio alrededor de las 8:00 a.m. (hora central) del miércoles.

El Departamento de Bomberos de San Antonio está evaluando los daños en varias propiedades de un centro comercial, pero no se han reportado heridos, informaron las autoridades municipales.

La amenaza de inundaciones del jueves incluye fuertes lluvias intermitentes que se sumarán a las zonas ya saturadas por entre 25 y 50 centímetros de lluvia desde la noche del lunes.

El riesgo de inundaciones catastróficas persistirá hasta el viernes, cuando las tormentas dejen caer precipitaciones de entre 5 y 10 centímetros por hora.

• Hasta el jueves: La zona con mayor riesgo de inundaciones repentinas peligrosas es prácticamente la misma que en los dos días anteriores. Se ha emitido una alerta de nivel 4 de 4 por lluvias torrenciales, que incluye Kerville y Uvalde, para el jueves, según el Centro de Predicción Meteorológica. Cualquier lugar desde Del Rio hasta Abilene y San Antonio podría sufrir inundaciones adicionales.

El suelo ya está saturado, por lo que se necesitará menos lluvia para provocar inundaciones graves, ya que cualquier precipitación se convertirá rápidamente en escorrentía en lugar de filtrarse en el suelo. “Es probable que las inundaciones repentinas tengan consecuencias considerables, incluso catastróficas a nivel local”, declaró el Servicio Meteorológico Nacional.

Es probable que se produzcan inundaciones en carreteras y zonas urbanas, y algunas viviendas podrían quedar anegadas, advirtió el WPC. Los arroyos, riachuelos y ríos crecerán, y algunos superarán el nivel de inundación.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que es posible que se produzcan inundaciones fluviales de importancia significativa a catastrófica en las cuencas de los ríos Nueces, Frio, Medina, Pecos, Río Grande y San Antonio.

• Viernes: Las fuertes tormentas comenzarán a disminuir considerablemente el viernes, aunque persistirá una amenaza de inundaciones de menor intensidad principalmente en el suroeste del estado. Es posible que continúen las tormentas con lluvias torrenciales en las zonas más afectadas a primera hora de la mañana, pero la amenaza debería desplazarse hacia el oeste a medida que avance el día.

Los episodios de lluvias extremas como este son cada vez más comunes a medida que la contaminación que calienta el planeta eleva las temperaturas, porque el aire más cálido retiene más humedad, que las tormentas pueden exprimir como una esponja empapada en fuertes aguaceros localizados.

La región de Hill Country es especialmente propensa a las inundaciones debido a que sus pendientes pronunciadas, suelos poco profundos y lecho rocoso expuesto repelen las lluvias intensas en lugar de absorberlas.

La amenaza se ve alimentada por la abundante humedad del Golfo que choca con un frente estacionario y una bolsa de energía en la atmósfera superior, una combinación tristemente célebre para la formación de cúmulos de tormentas de movimiento lento que pueden descargar de 2 a 4 pulgadas de lluvia por hora.

Corrección: Una versión anterior de este artículo indicaba erróneamente el número de rescates por inundaciones en el condado de Uvalde. Al menos 36 personas fueron rescatadas en el condado de Uvalde hasta el martes.

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Con información de La meteoróloga de CNN, Dakota Smith, y Dalia Faheid, de CNN.