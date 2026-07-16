Las 5 cosas que debes saber este 16 de julio

Por CNN en Español

Un Trump furioso revoca la suspensión de los controles de tráfico de ICE. La guerra con Irán se ha convertido en una batalla por un peaje. Sheinbaum tacha de “política” acusación de la DEA sobre nexos con carteles. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Argentina, con sudor y gloria, va por el bicampeonato del mundo. Sufrió, remontó y alcanzó la épica con mucho corazón como bien lo ha sabido hacer en este Mundial. La Inglaterra de Tuchel no pudo (o no quiso) ampliar su ventaja y los de Scaloni no perdonaron. Argentina juega con alma de campeón. El domingo habrá final contra España, la Finalissima que estaba pendiente.

Trump se enfureció por la pausa en la mayoría de los controles de vehículos realizados por ICE y la revocó, tras las críticas de su propia base electoral, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. Destacadas voces del movimiento MAGA sugirieron que el Gobierno estaba flexibilizando sus medidas de control migratorio.

Lo que comenzó como una campaña para reducir las capacidades nucleares de Irán y debilitar sus redes terroristas globales se ha transformado en una disputa por el control de una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Los recientes ataques ucranianos con drones en el mar de Azov han puesto en jaque una vía clave para la logística militar y el comercio exterior de Rusia, obligando a Moscú a suspender temporalmente el tráfico por el canal Don-Azov y el estrecho de Kerch, según autoridades y analistas. El cambio es significativo porque esta zona había permanecido durante años fuera del alcance de Kyiv y era estratégica para conectar el sur de Rusia y la Crimea ocupada con el mar Negro y los mercados globales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descalificó este miércoles las recientes declaraciones del titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien el lunes acusó que existe una “conexión letal” entre el Gobierno mexicano con los carteles del narcotráfico que operan en el país.

¿Quién cantará el himno de Estados Unidos antes de la final del Mundial?

A. Shakira

B. Madonna

C. Lady Gaga

D. Jennifer Hudson

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. La cantante y actriz Jennifer Hudson —miembro del exclusivo grupo de artistas que ha ganado un premio Oscar, Emmy, Grammy y Tony— interpretará, según la FIFA, una “versión especial” del himno nacional de Estados Unidos antes de que comience el partido de la final del Mundial.

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