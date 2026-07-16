Lo que dicen (y no dicen) los documentos de Trump recientemente desclasificados sobre amenazas para las elecciones de EE.UU.

Marshall Cohen, Kevin Liptak

El presidente Donald Trump afirmó en su discurso en horario estelar de este jueves que existen vulnerabilidades en los sistemas de las elecciones de Estados Unidos, utilizando una gran cantidad de documentos recientemente desclasificados como evidencia para sugerir que los futuros comicios podrían estar en riesgo de interferencia extranjera, especialmente por parte de China.

Aunque los documentos son recién desclasificados, en su mayoría discuten vulnerabilidades que se conocen desde hace años y que los funcionarios electorales de todo el país han tratado de abordar.

Ninguna de la información desclasificada respalda la afirmación de que los resultados de alguna elección anterior —incluida la contienda presidencial de 2020 que Trump perdió— fueron manipulados por interferencia extranjera o fraude de una manera que hubiera cambiado el resultado.

En cambio, los funcionarios de la Casa Blanca enmarcaron las revelaciones no como un intento de volver a litigar elecciones pasadas, sino más bien como un intento de corregir vulnerabilidades antes de las elecciones intermedias de noviembre. Esto a pesar de que el segundo mandato de Trump cerró muchas organizaciones federales que rastreaban y publicitaban campañas de influencia extranjera.

Los funcionarios de la Casa Blanca sugirieron que la información, parte de la cual se conocía desde hace años, fue retenida por los altos funcionarios electos de EE.UU., incluido Trump, por motivos políticos.

Algunos puntos que planteó Trump:

Afirmaciones de que existen grandes vulnerabilidades en las máquinas de votación de EE.UU.

Afirmaciones de que China obtuvo datos de votantes de millones de estadounidenses.

Afirmaciones sobre fraude sistemático de inscripción de votantes por parte de los demócratas en Michigan.

Afirmaciones de que hay muchas más personas que no son ciudadanas en los registros de votantes de lo que se sabía anteriormente.

Hay algunas revelaciones nuevas en los cientos de páginas de documentos desclasificados del jueves. Pero parece, según la revisión de CNN, que una parte considerable de los documentos repiten información que ya fue publicada y ampliamente entendida en la comunidad de inteligencia de EE.UU.

Los documentos forman parte de un intento del Gobierno de Trump de argumentar que países extranjeros están interfiriendo agresivamente en las elecciones de EE.UU. Cabe señalar que Trump pasó casi una década negando las conclusiones unánimes de muchas de estas mismas agencias de inteligencia de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016.

CNN está revisando los cientos de documentos que fueron desclasificados por la administración de Trump y publicados la noche de este jueves. A continuación, un resumen de los principales hallazgos.

La Casa Blanca desclasificó informes de inteligencia que dicen que las máquinas de votación estadounidenses pueden ser hackeadas por al menos cinco potencias extranjeras.

Un informe del Consejo de Inteligencia Nacional de enero de 2020 ofreció la preocupante conclusión de que Rusia, China, Irán y Corea del Norte “tienen la capacidad de acceder y potencialmente manipular” los datos electorales de EE.UU., como las bases de datos de registro de votantes centralizadas y los registros de votación.

Sin embargo, el informe señaló que, debido a que las elecciones en EE.UU. son descentralizadas y administradas por estados y condados, cualquier violación probablemente sería localizada y “sería difícil de manipular a una escala lo suficientemente amplia como para alterar el resultado de la elección”.

La Casa Blanca también dijo que los documentos muestran que Venezuela realizó un experimento con máquinas de votación que cambiaron los votos de una manera que no era detectable en una auditoría posterior a la votación o un recuento manual.

Las máquinas fueron fabricadas por Smartmatic, una compañía a la que los aliados de Trump acusaron falsamente de manipular las elecciones de EE.UU. de 2020, en gran parte debido a sus lazos pasados con Venezuela.

Un memorando de la CIA desclasificado de junio señaló que la comunidad de inteligencia de EE.UU. determinó en 2006 que Venezuela y Smartmatic no tenían la capacidad “de manipular el resultado de elecciones fuera de Venezuela”.

El informe también señala que, cuando Venezuela manipulaba las elecciones en su propio país, esto era posible porque los funcionarios tenían “acceso privilegiado” a los sistemas de votación, algo de lo que, obviamente, los venezolanos no dispondrían en las elecciones estadounidenses.

El software de Smartmatic actualmente solo se utiliza en una jurisdicción en todo Estados Unidos: el condado de Los Ángeles. En una declaración anterior a CNN, un portavoz de Smartmatic dijo que la empresa “rechaza vehementemente las acusaciones completamente infundadas y repetidamente desacreditadas sobre la integridad de nuestros sistemas electorales”.

Hay vulnerabilidades bien documentadas en los sistemas de votación utilizados por Estados Unidos, pero nadie, incluido Trump y sus aliados, ha proporcionado evidencia de que esas vulnerabilidades hayan sido aprovechadas con éxito por un adversario extranjero para cambiar los votos.

Sin embargo, esas vulnerabilidades fueron citadas en varias demandas presentadas por aliados de Trump desde 2020, con la intención de cuestionar los resultados de las elecciones de 2020.

La Casa Blanca dice que estos documentos alegan que China obtuvo más de 200 millones de archivos de registro de votantes estadounidenses en un período entre 2020 y 2024. Dicen que esto incluye nombres, direcciones, números de teléfono, estado militar, registro partidista y registro de si votaron.

Según la Casa Blanca, los archivos fueron comprados ilícitamente, robados, hackeados u obtenidos ilegalmente por China. (Muchos estados venden abierta y no controvertidamente versiones de sus datos de votantes, pero solo la parte que contiene información pública).

Un adversario extranjero puede aprender mucho sobre los estadounidenses al acceder a los registros de votantes de EE.UU. Y crea una posibilidad real de caos el día de las elecciones, si el actor extranjero de alguna manera accede a bases de datos en vivo y comienza a manipular entradas. Pero Estados Unidos nunca acusó a China de contaminar o eliminar registros de votantes.

Según un informe de 2019 elaborado por una agencia gubernamental cuyo nombre se ha ocultado, las bases de datos electorales de ocho estados se vieron comprometidas por China.

Sin embargo, el informe también describe hackers chinos que apuntan a una amplia gama de la sociedad estadounidense, incluidas bases de datos médicas, sitios de redes sociales, grupos de expertos y contratistas de defensa. No necesariamente son hallazgos nuevos impactantes: las agencias de inteligencia de EE.UU. han entendido durante mucho tiempo que China está intentando recopilar datos sobre tantos estadounidenses como sea posible.

China tiene una larga historia de espionaje de este tipo. Los hackers chinos vulneraron los servidores del Gobierno federal en 2015 y robaron más de 20 millones de registros sensibles de la Oficina de Gestión de Personal.

Además de acceder a los registros de votantes, en relación con el intento de influir o interferir en los resultados electorales, un nuevo informe del Consejo de Inteligencia Nacional de octubre de 2020 dijo que las actividades de China con respecto a las elecciones presidenciales de ese año eran de “bajo nivel” y se limitaron a “pasos exploratorios”.

Después de las elecciones de 2020, los funcionarios designados por Trump en la Dirección de Inteligencia Nacional anunciaron públicamente que China consideró intentar influir en el resultado pero decidió no hacerlo, debido a preocupaciones por perturbar las relaciones entre Estados Unidos y China.

La Casa Blanca dice que estos informes indican que el Departamento de Seguridad Nacional cree que al menos 250.000 no ciudadanos estaban en los registros de votantes en varios estados clave. Sin embargo, hay dudas sobre la confiabilidad de los conjuntos de datos que analizó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El documento del DHS recientemente publicado dice que estos 250.000 no ciudadanos están registrados en California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada.

La Casa Blanca dijo que el análisis se realizó a partir de bases de datos disponibles comercialmente, que son menos confiables que los datos gubernamentales. Esos estados se han negado a entregar sus listas de votantes para una auditoría federal del sistema “SAVE” o Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Subsidios, una herramienta gubernamental utilizada para identificar posibles votantes no ciudadanos.

El documento del DHS dijo que se encontró un total de 28.000 no ciudadanos registrados ilegalmente para votar, extrayendo datos de 25 estados que procesaron más de 68 millones de registros de registro a través del sistema SAVE más detallado.

Incluso si hay más no ciudadanos en los registros de lo que se conocía anteriormente, aún no hay indicación en los documentos de que haya habido un aumento masivo en no ciudadanos que realmente emitieron votos.

Es ilegal que los extranjeros voten en las elecciones federales, y los expertos dicen que rara vez ocurre.

Sin embargo, algunas jurisdicciones, incluyendo San Francisco, California, han aprobado ordenanzas que permiten que las personas que no son ciudadanas voten solo en elecciones locales, como las contiendas de la junta escolar. Lo cual explicaría por qué los no ciudadanos están registrados en estados como California.

Trump ha estado difundiendo afirmaciones falsas y fantásticas durante mucho tiempo sobre miles, posiblemente incluso millones, de inmigrantes indocumentados votando en elecciones en los Estados Unidos. (Él afirmó más popularmente que perdió el voto popular en 2016, por alrededor de dos millones de votos, debido a inmigrantes indocumentados).

La base de datos de casos de fraude confirmados de tendencia conservadora, Heritage Foundation, enumera menos de 100 ejemplos de votos de no ciudadanos entre 2002 y 2022, en medio de más de 1.000 millones de votos emitidos legalmente. Y el Centro Brennan para la Justicia, de tendencia más izquierdista, analizó más de 23 millones de votos de la elección de 2016 y encontró unos 30 ejemplos.

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