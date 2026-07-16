Mientras Trump acusa a China de robar datos de votantes, Xi presenta a su país como un líder tecnológico responsable

Análisis por Simone McCarthy, CNN

Mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, acusaba a Beijing de explotar los datos de las elecciones estadounidenses durante un discurso televisado en Washington, al otro lado del mundo, en China, Xi Jinping enviaba un mensaje muy diferente.

Beijing es un líder mundial responsable, empeñado en dar forma al futuro de la tecnología para el bien común, declaró Xi ante cientos de ejecutivos tecnológicos, investigadores y figuras de la industria reunidos el viernes en Shanghái para la inauguración de la cumbre insignia de China sobre inteligencia artificial.

“Dado que la IA avanza a una velocidad vertiginosa, debemos asegurarnos de que su desarrollo sea positivo, beneficioso y para la humanidad”, declaró Xi en su discurso de apertura de la conferencia. “Debemos garantizar una supervisión y gobernanza precisas y eficaces, y perfeccionar constantemente las medidas para evitar la pérdida de control”.

Xi habló minutos después de que Trump presentara una larga lista de acusaciones contra el gobierno chino, incluyendo la de haber adquirido ilícitamente 220 millones de registros de votantes estadounidenses en el marco de esfuerzos más amplios para influir en las elecciones de Estados Unidos. China ha negado las acusaciones.

La yuxtaposición de ambos mensajes pone de manifiesto las crecientes fisuras y ansiedades dentro de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, que el rápido auge de la IA no hace sino agravar.

El mensaje de Xi, una clara apuesta de China por liderar el establecimiento de las normas globales en torno a la IA, llega en un momento de feroz competencia entre Estados Unidos y China por esta tecnología, así como de intensa preocupación por sus implicaciones para la seguridad nacional, incluida la capacidad de la IA para explotar vulnerabilidades de software y bases de datos.

En su discurso, Xi arremetió contra la “exageración del concepto de seguridad nacional en el campo de la IA” o “anteponer la seguridad de un país a la de otros”, alusiones veladas a cómo Beijing percibe el enfoque estadounidense hacia esta tecnología.

En cambio, China ha intentado impulsar el mensaje de que la tecnología debería ser un “bien público mundial” y que está dispuesta a trabajar con otros países para desarrollarla conjuntamente.

En vísperas de la conferencia, China lanzó su Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), una nueva agrupación de 29 países, entre ellos Rusia, Indonesia y Pakistán, afines a China y a sus objetivos.

“Xi ve la IA como una oportunidad para conseguir más aliados que compitan con Estados Unidos, no solo en tecnología de IA, sino también en relaciones internacionales; (esto es) diplomacia de la IA”, declaró George Chen, director de la división digital de la consultora The Asia Group, con sede en Hong Kong.

China siente que perdió la oportunidad de establecer las reglas del desarrollo global de la World Wide Web en las últimas décadas, añadió, pero la llegada de la IA la encuentra en una posición mucho más fuerte.

“Hace treinta o cuarenta años, China era un país muy pobre… pero todo el mundo sabe que hoy es diferente, y si la IA es el nuevo internet, China no quiere volver a perder la oportunidad”, indicó.

Se considera que las empresas estadounidenses están apostando fuertemente por la vanguardia tecnológica como estrategia principal para ganar la competencia.

Sus modelos aún mantienen una posición dominante en cuanto a capacidades, así como en el hardware utilizado para su entrenamiento y desarrollo.

Pero esa brecha se está reduciendo. Y cuando se trata de ganar la carrera de la IA, Beijing apuesta por una estrategia diferente: aplicar y ampliar la tecnología de IA en robótica y automatización, así como su adopción a gran escala a nivel mundial, según los expertos.

Las empresas chinas de inteligencia artificial, como DeepSeek y Zhipu, han dado pasos de gigante para reducir la brecha de rendimiento con las empresas estadounidenses.

Cada vez más usuarios en todo el mundo optan por el formato de código abierto de sus modelos y por sus menores costes operativos en comparación con las ofertas de Silicon Valley.

En mayo, 20 de los 50 modelos de IA más populares en OpenRouter, una plataforma que permite a los usuarios interactuar con una amplia variedad de modelos, fueron desarrollados por empresas chinas, frente a solo cinco a principios de 2025, según un análisis de Our World In Data. La mayoría de los demás son estadounidenses.

En los últimos meses, Washington alegó que entidades chinas estaban llevando a cabo “campañas deliberadas a escala industrial para destilar la IA de vanguardia estadounidense”, en referencia a un proceso mediante el cual un modelo más pequeño se entrena a partir de uno más grande para mejorar sus propias capacidades.

A principios de este mes, un regulador chino advirtió que había identificado un grave riesgo de seguridad mediante una “puerta trasera” en la herramienta Claude Code de la empresa estadounidense Anthropic.

Anthropic afirmó que dicha puerta trasera era un mecanismo experimental para detectar el uso indebido de su plataforma y que el acceso a ella no estaba permitido en China.

En Washington existe una profunda preocupación de que agentes extranjeros puedan utilizar potentes modelos de IA para encontrar y explotar vulnerabilidades de ciberseguridad en la infraestructura crítica de Estados Unidos.

A principios de esta semana, la Casa Blanca puso en marcha una iniciativa para abordar estas preocupaciones.

Según informó Reuters a principios de este mes, citando fuentes, Beijing también está estudiando la posibilidad de restringir el acceso de los extranjeros a los modelos de IA más avanzados de China.

Ambos países acordaron iniciar un diálogo sobre inteligencia artificial tras la cumbre celebrada en mayo entre Trump y Xi en Beijing.

El creciente dominio de los modelos de IA chinos a nivel mundial podría ayudar a China en su ambición de liderar la proliferación y la regulación de esta tecnología.

La conferencia de Shanghái muestra tanto el alcance como las limitaciones de su influencia, con una participación limitada de empresas estadounidenses a pesar de lo que los medios estatales calificaron como una asistencia récord en el evento de este año.

Según los organizadores, entre los asistentes a la conferencia de cuatro días celebrada en Shanghái se encontraban el Secretario General de la ONU, António Guterres, nueve premios Nobel y galardonados con el premio Turing de informática, así como más de 1.000 empresas internacionales.

Esta es la primera vez que Xi asiste al evento principal desde su lanzamiento en 2018, una clara señal de la importancia que Beijing otorga a la IA y de la creciente competencia con Estados Unidos por liderar su futuro.

Analistas occidentales han expresado su preocupación de que el creciente papel de Beijing en el establecimiento de normas globales en torno a la IA le permita exportar las normas de su propio entorno mediático y de internet, altamente restrictivo.

Además, existen dudas sobre cuánto interés mundial podrá generar Beijing en su nuevo organismo internacional, la WAICO.

Según Paul Triolo, socio de la consultora DGA-Albright Stonebridge Group en Washington, es poco probable que un país occidental importante se sume a una organización controlada por China que probablemente tendrá un amplio mandato tanto para la promoción de la IA como para la gobernanza y la seguridad de la IA.

“Para Estados Unidos, la principal medida será entablar un diálogo bilateral creíble con Beijing en torno a la gobernanza de los modelos de IA de vanguardia”, afirmó.

Y agregó: “Ambas partes deben afrontar complejos desafíos burocráticos en torno a este tema, así como una profunda desconfianza mutua”.

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