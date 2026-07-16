¿Qué son los mangas y anime “BL” y por qué están ganando tanta popularidad?

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

K-dramas BL, webtoons BL, series BL, animes BL y, por supuesto, mangas BL. Es probable que ya hayas leído o escuchado el término “BL” o “Boys’ Love”, un género originado en los mangas japoneses entre los años 60 y 70, donde las historias giran en torno a las relaciones románticas y eróticas entre dos hombres y que hoy en día se ha expandido por todo el mundo.

En sus inicios, los mangas BL no tenían que ver precisamente con la comunidad LGBTIQ+: la mayoría de las creadoras eran mujeres japonesas que buscaban contar relatos a otras lectoras mujeres. Las historias tenían un alto contenido emocional, una estética delicada y personajes masculinos idealizados. Pero con el paso de los años –y contra todo pronóstico–, el fenómeno cruzó las fronteras y se adaptó a los nuevos tiempos.

“Los BL siempre han sido bastante conocidos, especialmente en el mundo de internet. Hay varias editoriales internacionales que ahora están ampliando sus formatos físicos porque se dieron cuenta que generan dinero. Son bastante populares entre los jóvenes”, dice Gonzalo Pizarro, vendedor de la tienda de cómics y mangas Nube, en pleno centro de Santiago de Chile.

Pizarro cuenta a CNN que es lector de mangas desde hace más de 15 años. En medio de estanterías con decenas de tomos BL que mezclan el romance con suspenso, fantasía, casos policiales y hasta zombies, afirma que los principales compradores de este género en esta tienda son mujeres. “A los hombres les da pudor aún decir que vienen a comprar este tipo de mangas. Cuando lo hacen, dicen que es para una amiga o para regalo”, cuenta entre risas, y agrega que los títulos más populares hoy en día van de la mano con sus estrenos en versión de anime. “’¡No te rindas, Nakamura!!’ y ‘El verano en que Hikaru murió’, por ejemplo, están agotados aquí y en todas las tiendas del sector”.

En los años 90, distintos países asiáticos vieron el potencial de este género japonés y comenzaron a crear sus propias versiones de BL. Con el paso de los años –e impulsados por internet–, aparecieron los webtoons, los k-dramas, películas y series anime, live-actions y hasta películas BL. Es el caso de Tailandia, Taiwán e incluso China y Corea del Sur, dos países donde aún no existe el matrimonio igualitario y se mantiene una postura política conservadora.

“Yo creo que el mundo BL está hecho en torno a lo que las mujeres esperan de los hombres”, aseguró Fernanda Burgos, una cantante chilena experta en cultura asiática y fanática del género BL. “Viví cinco años en Corea del Sur y otros cinco en Tailandia, donde la industria del BL es gigantesca. Ahí son muy populares porque los personajes son hombres que no temen mostrar sus sentimientos y tienen un lado femenino muy desarrollado”, explicó a CNN.

Según un informe de 2022 obtenido por CNN del Yano Research Institute, una de las firmas de investigación de mercado más importantes de Japón, el mercado de los mangas, libros y novelas Boys’ Love (BL) en el año fiscal 2021 alcanzó un valor de 16.900 millones de yenes (aproximadamente US$ 129 millones en ese entonces), con un aumento del 0,6 % respecto del año anterior. La cifra, sin embargo, excluye el mercado internacional y todas las áreas donde hoy en día el BL gana terreno a paso firme: el mundo online y las plataformas de streaming.

En Tailandia, por ejemplo, el medio The Nation Thailand aseguró que el género BL alcanzó un valor “superior a los 4.900 millones de baht en 2025 (aproximadamente, US$ 147 millones), con una tasa de crecimiento anual promedio del 17 %”, agregando que esto refleja un crecimiento “significativamente más rápido que la industria tailandesa del entretenimiento en su conjunto”.

“El amor homosexual es algo muy naturalizado en este país (Tailandia) y eso les ha servido para convertirse en grandes productores de series BL, además de Japón. Están tomando una posición relevante en la industria mundial”, agrega Fernanda Burgos. Y añade: “Además hay toda una industria con los actores BL: hacen eventos, encuentros con fans, giras, conciertos, venden merch, etc”.

En Occidente, en tanto, la expansión del BL también ha motivado la creación de libros, webcomics y series de televisión como “Young Royals” (2021), “Heartstopper” (2022) o “Heated Rivalry” (2026), esta última serie causando gran aceptación entre el público femenino y la comunidad LGBTIQ+

“La demanda de una mayor variedad de géneros en la industria del manga está creciendo a medida que los lectores buscan cada vez más historias que trasciendan los temas tradicionales de acción y fantasía. Géneros de nicho como el ‘slice-of-life’ (recuentos de la vida), el romance, el contenido LGBTQ+ y el terror están ganando popularidad. Las editoriales responden a este cambio diversificando sus catálogos y creando mangas que conectan con audiencias tradicionalmente subrepresentadas”, afirma un reporte del Grand View Research, una firma de investigación con sede en San Francisco, California.

El mismo informe también valoró el tamaño del mercado mundial del manga en US$ 10.200 millones en 2025 y prevé que crezca de US$ 11.900 millones en 2026 a US$ 43.900 millones para 2033.

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