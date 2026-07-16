SpaceX cancela el lanzamiento de su megacohete Starship tras un imprevisto mientras se acerca la fecha límite de la NASA

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SpaceX canceló este jueves el lanzamiento de su megacohete Starship desde la base de la compañía en Texas, Starbase.

En un movimiento raro e inusual, el lanzamiento del cohete —denominado como el más poderoso jamás construido— se canceló justo cuando el Super Heavy comenzaba a encender sus 33 motores.

SpaceX llegó muy tarde a la cuenta regresiva en la que se esperaba que los 33 motores del propulsor del cohete Super Heavy se encendieran, y, una vez encendidos, SpaceX tiene que activar su sistema de inundación de agua, que rocía la plataforma de lanzamiento con cientos de miles de galones de agua en solo unos momentos para proteger la infraestructura vital del resplandor del despegue.

Durante la transmisión en vivo, los datos de telemetría mostraron que al menos cuatro motores no se encendieron cuando ocurrió la secuencia de arranque. Musk confirmó que las interrupciones de los motores provocaron la cancelación del lanzamiento de este jueves. Aún no está claro por qué SpaceX dijo que dos motores serían reemplazados.

Se vio el despliegue del sistema de inundación de agua cuando el reloj de cuenta regresiva marcó cero, lo que puede significar que el sistema necesita recargarse, lo cual no siempre es una tarea fácil o rápida de lograr. SpaceX estaba trabajando contra una ventana de lanzamiento de 90 minutos. Desafortunadamente, una parada tan tardía en la cuenta regresiva impide que se prepare para otro intento. Aún no está claro por qué las computadoras activaron la parada.

Cualquier esperanza de que SpaceX pudiera reprogramar el lanzamiento del vuelo del Starship 13 para este viernes parece haberse desvanecido, según un post compartido en X por el fundador de SpaceX, Elon Musk.

“Algunos de los motores no arrancaron, lo que ha provocado un aborto automático del lanzamiento”, compartió Musk. “Ahora estamos descargando el propelente. El próximo intento de lanzamiento será, con suerte, en unos días”.

Musk dijo en redes sociales que los ingenieros tendrán que reemplazar dos motores de cohete Raptor en el propulsor Super Heavy antes de intentar el despegue nuevamente. Este no será un cambio tan rápido como lo que ha logrado SpaceX en el pasado.

Una vez que ocurra el vuelo, marcará la segunda prueba para esta versión de Starship, llamada V3. Durante el primer vuelo de un cohete Starship V3 en mayo, una serie de fallos en los motores hicieron que el cohete tuviera un rendimiento inferior.

SpaceX tiene un largo camino por recorrer antes de que Starship esté listo para emprender una misión operativa.

Y los planes para este vehículo son ambiciosos: Elon Musk quiere que Starship lleve humanos a Marte por primera vez.

La NASA planea usar el vehículo para aterrizar astronautas en la Luna ya en 2027, en medio de una nueva carrera espacial con China, un objetivo que pone a SpaceX y Starship en una situación muy delicada a medida que se acerca rápidamente la fecha límite de la agencia espacial.

SpaceX enfrenta una intensa presión para tener a Starship listo para el vuelo de prueba crucial de la NASA el próximo año, que podría allanar el camino para el próximo alunizaje.

El intento de lanzamiento de Starship de este jueves fue particularmente significativo en Wall Street por una razón clave: esta es la primera vez que SpaceX intenta lanzar este megacohete experimental desde su debut en el mercado de valores en junio.

Observar a los inversionistas reaccionar a cada movimiento de SpaceX en tiempo real agrega una nueva capa de intriga y drama, uno que el CEO Elon Musk ha dicho previamente que no disfrutaría.

Y los mercados están reaccionando de hecho al intento de lanzamiento de hoy y al aborto de último momento: las acciones de SpaceX han bajado más del 3 % en las operaciones fuera del horario regular. Esto sucede después de un día difícil de negociación, ya que las acciones cayeron por debajo de su precio de oferta inicial.

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