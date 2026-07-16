Vinculan una variedad de lechuga vendida en Taco Bell con un brote de ciclosporiasis

Por Brenda Goodman y Deidre McPhillips, CNN

La lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms y vendida en algunos restaurantes de Taco Bell ha sido vinculada a un brote multiestatal de ciclosporiasis, dijo el jueves una fuente familiarizada con la investigación.

Los casos de la enfermedad intestinal causada por un parásito microscópico aumentan en todo EE.UU., con casi 7.000 casos confirmados o bajo investigación desde el 1 de mayo, según datos publicados el martes por los CDC. Solo los casos confirmados son más de seis veces superiores a los que había a esta altura del año pasado, y ha habido al menos 141 hospitalizaciones.

Sin embargo, el brote vinculado a la lechuga se considera regional, enfocado en el Medio Oeste.

Los CDC han identificado al menos 400 casos asociados con el brote en cuatro estados: Michigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky. Estos casos corresponden a personas que reportaron síntomas el 22 de junio o después, dijo la agencia en una actualización el martes.

El departamento de salud del estado de Michigan ha reportado más de 4.300 casos de cyclospora durante la investigación del brote. Michigan dijo que ha entrevistado a más de 1.000 personas como parte de su investigación y previamente había señalado que la lechuga u hojas verdes para ensalada podrían ser una fuente potencial del brote.

La ciclosporiasis no suele transmitirse directamente de persona a persona. En cambio, las personas pueden infectarse al consumir alimentos o agua contaminados. Brotes anteriores han estado vinculados a productos frescos, dicen los CDC.

Las personas con ciclosporiasis pueden tener síntomas que incluyen diarrea acuosa, cólicos e hinchazón durante semanas.

Funcionarios federales de salud dijeron que hay varias investigaciones en curso, algunas vinculadas al gran brote en el Medio Oeste, otras que involucran a estados individuales y otras que involucran casos que aún no se han vinculado a ningún conglomerado.

Taylor Farms abastece a supermercados y restaurantes en todo el país, aunque se desconoce exactamente cuántos de sus productos y qué ubicaciones podrían verse afectadas. La empresa aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN el jueves.

Taco Bell dijo el martes que retiró algunos ingredientes de su menú en algunas ubicaciones de restaurantes como medida de precaución.

“Mientras las autoridades continúan su revisión más amplia, Taco Bell retiró voluntaria y temporalmente ingredientes limitados en restaurantes seleccionados como medida de precaución”, dijo Taco Bell Corp. en un comunicado. “Seguiremos monitoreando de cerca la situación y siguiendo las orientaciones de las autoridades de salud pública”.

Los productos de Taylor Farms también han sido vinculados con brotes de enfermedades anteriores, incluidos casos de E. coli vinculados a cebollas en tiras en 2024 y casos de cyclospora vinculados con lechuga en 2013.

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