Cómo manejaron las cadenas de TV el inusual discurso de Trump en horario estelar

Análisis de Brian Stelter, CNN

Algunas de las principales cadenas de televisión transmitieron en vivo el discurso del presidente Donald Trump en horario estelar la noche del jueves, mientras que otras optaron deliberadamente por no hacerlo, una división que puso de relieve el largo historial de mentiras de Trump y reavivó el debate sobre las responsabilidades de los medios de comunicación.

La Casa Blanca tomó la inusual medida de solicitar formalmente a las cadenas de televisión abierta que transmitieran el discurso en vivo, preparando el terreno para que Trump arremetiera contra aquellas que decidieron no hacerlo.

Trump incluso convirtió la decisión de las cadenas en un tema de su discurso. Criticó duramente a NBC y ABC por no interrumpir su programación de horario estelar para emitir su mensaje y afirmó que ello “debería conllevar la revocación de sus licencias”.

Las otras dos grandes cadenas de televisión abierta de EE.UU., CBS y Fox, sí emitieron el inusual discurso en horario estelar.

CBS acompañó el discurso con verificaciones de datos y contexto, tanto antes como inmediatamente después de la intervención, una práctica a veces denominada “sándwich de verdad”.

No obstante, el senador demócrata Mark Warner criticó a CBS mientras participaba en la propia cadena para refutar el discurso de Trump. Dijo al presentador Tony Dokoupil: “Es responsabilidad suya y de cualquier periodista serio cuestionar estas falsedades”. Dokoupil señaló que eso era precisamente lo que había estado haciendo.

Dokoupil comentó: “Estamos de acuerdo, usted y yo, en que este es un tema de vital importancia y que el presidente tiene un historial pésimo al respecto”.

El presentador de CBS reflejó la opinión predominante en las redacciones de noticias televisivas. La obsesión de Trump con las afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020 convirtió el discurso del jueves por la noche en una situación compleja para todas las organizaciones dedicadas a la cobertura de noticias en vivo.

La situación resultó difícil incluso para Fox News, la cadena favorita del presidente. Muchos en la cadena se mostraban reticentes a escuchar a Trump insistir en cuestionar los resultados de las elecciones que perdió, según declararon a CNN dos fuentes de Fox News bajo condición de anonimato. Algunos en Fox consideraban que el tema era simplemente una mala estrategia política para el Partido Republicano, mientras que otros opinaban que perjudicaba al negocio, dado que la cadena se vio envuelta en litigios tras amplificar las falsedades del presidente sobre las elecciones de 2020.

En última instancia, y como era de esperar, Fox News transmitió el discurso completo y en directo durante el espacio de Sean Hannity —allegado a Trump—, seguido de una breve conversación entre Hannity y la corresponsal en la Casa Blanca, Aishah Hasnie.

Hasnie mencionó las afirmaciones de Trump sobre la vulnerabilidad de las máquinas de votación y señaló: “Fox News aún no ha visto esas pruebas y, en este momento, no está en condiciones de evaluar la veracidad de las declaraciones y afirmaciones del presidente”.

El presentador de Fox Bret Baier, quien condujo un informe especial en la cadena de televisión abierta Fox, hizo una salvedad similar poco después: “Fox News aún no ha visto esa documentación y no está en condiciones de valorar la exactitud de las declaraciones del presidente esta noche”.

En general, el discurso fue tomado en serio en los círculos mediáticos partidistas favorables a Trump, mientras que en el resto de los medios se recibió con escepticismo.

En la televisión por cable, MSNBC emitió unos 15 minutos del discurso y luego interrumpió la transmisión para analizar las afirmaciones de Trump. Chris Hayes comentó que reaccionar al discurso era “un poco como intentar discutir con un loco delirante que está a tu lado en el metro afirmando que es Jesucristo”. CNN decidió no transmitir el discurso en directo. En su lugar, lo trató como otros eventos presidenciales que se monitorean con fines informativos y se examinan minuciosamente para verificar su veracidad.

“Estaremos atentos a lo que diga el presidente esta noche, como siempre hacemos, pero no lo transmitiremos en vivo, dado que el presidente tiene un historial bien documentado de afirmar cosas flagrantemente falsas sobre las elecciones”, dijo la presentadora Kaitlan Collins a la audiencia.

Collins y el corresponsal Evan Pérez mostraron fragmentos del discurso acompañados de un exhaustivo análisis de verificación de datos.

Se mostró en pantalla a un grupo de periodistas de CNN en la redacción de Washington revisando los documentos recién desclasificados y evaluando las afirmaciones de Trump.

CNN también transmitió el discurso en directo a través de su sitio web, acompañado de análisis en tiempo real por parte de corresponsales y expertos.

NBC y ABC adoptaron un enfoque similar: hicieron streamin del discurso y posteriormente informaron sobre su contenido. Ambas cadenas interrumpieron su programación de máxima audiencia con breves boletines especiales una vez que Trump terminó de hablar. Hallie Jackson, de NBC, señaló que la información presentada por Trump “en gran medida no era nueva”.

Horas antes, ese mismo jueves, los directivos de las cadenas habían mantenido reuniones prolongadas para decidir cómo abordar el discurso.

Los debates internos giraron en torno a dos intereses contrapuestos: el valor noticioso tradicional de un discurso presidencial y los riesgos de ofrecer a Trump una plataforma sin filtros para su negacionismo electoral.

Sin embargo, como señaló un ejecutivo de una de las cadenas: “Ya no estamos en 1974. Hay muchas formas de cubrir las noticias”.

La mayoría de las cadenas optó por una postura intermedia: dieron espacio al discurso sin aceptar las afirmaciones de Trump como hechos verídicos. Abundaron las verificaciones de datos y las críticas, pero el discurso íntegro también estuvo ampliamente disponible, desde YouTube hasta el propio sitio web de la Casa Blanca.

Dokoupil comenzó el programa especial de CBS afirmando que “gran parte de lo que el presidente ha dicho sobre este tema es falso. Principalmente, por supuesto, la afirmación de que ganó las elecciones de 2020 cuando, en realidad, no fue así”.

“Por este motivo, existe el argumento de que resulta irresponsable transmitir el discurso del presidente esta noche”, dijo Dokoupil. “Pero el discurso se pronunciará. Será noticia. Y nuestra labor es cubrir la noticia. Así que eso es lo que estamos haciendo”.

CBS comenzó a emitir el discurso con retraso, tras varios minutos de introducción, y también interrumpió la transmisión un par de minutos antes de que Trump terminara.

El resto de la hora de emisión de CBS ofreció contexto a través de expertos electorales, varios de los cuales refutaron enérgicamente las afirmaciones de Trump.

El enfoque de CBS despertó especial interés entre los profesionales del sector mediático, dado que la empresa matriz de la cadena, Paramount, ha cultivado una estrecha relación con la administración Trump durante el último año. Actualmente, Paramount busca adquirir Warner Bros. Discovery —la empresa matriz de CNN— en una operación que ha sido cuestionada por una coalición de 12 fiscales generales estatales demócratas.

El discurso del jueves por la noche también puso de relieve cómo Trump ha presionado a las principales cadenas de televisión desde que regresó al cargo. La FCC, alineada con Trump, está investigando activamente a las empresas matrices tanto de ABC como de NBC.

Contrariamente a lo que afirmó Trump el jueves por la noche, las cadenas nacionales no requieren licencia del Gobierno, a diferencia de las emisoras locales. La FCC está cuestionando ocho de esas licencias de emisoras de ABC, una medida que se produce tras años de presión pública por parte de Trump.

Trump alegó, sin aportar pruebas, que ABC y NBC decidieron no interrumpir su programación en horario estelar para emitir su discurso porque “saben lo corrupto que es nuestro sistema y no quieren revelarlo”.

En un comentario aparentemente improvisado que se apartaba de su discurso preparado, se quejó reiteradamente de que las cadenas “no pagan nada” por utilizar el espectro radioeléctrico público.

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