¿Cuánto dinero recibirá el campeón del Mundial 2026? Esta es la cifra millonaria para el ganador

Por Cesar Lopez, CNN en Español

Argentina y España se miden en una final hispanohablante en la que está en juego la gloria absoluta, pero también un cuantioso premio económico. La FIFA da esta vez un monto récord de premios para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Consejo de la FIFA aprobó en diciembre de 2025 una contribución financiera sin precedentes de US$ 727 millones para las selecciones participantes del Mundial 2026, un 50 % más que en la edición anterior, Qatar 2022, según publicó en un comunicado el máximo organismo del fútbol.

De este monto, afirmó que US$ 655 millones se repartirán como premio entre las 48 selecciones participantes, siendo el campeón el mayor beneficiario.

Cada selección se asegurará US$ 10,5 millones, US$ 9 por acceder a la fase de grupos y otros US$ 1,5 para gastos varios de preparación.

El Consejo de la FIFA también confirmó en 2025 la distribución de plazas para los torneos de los Juegos Olímpicos de fútbol de Los Ángeles 2028 y anunció que la primera Copa Mundial de Clubes Femenina se celebrará del 5 al 30 de enero de 2028.

Para la próxima justa olímpica, como se anunció en abril de 2025, el fútbol masculino tendrá una reducción de 16 a 12 selecciones en la rama masculina y en la rama femenina pasará de 12 a 16.

La FIFA confirmó las plazas para estas justas según las confederaciones:

-Fútbol Masculino: AFC (2), CAF (2), Concacaf (1), CONMEBOL (2), OFC (1), UEFA (3), Estados Unidos (por ser anfitrión).

-Fútbol Femenino: AFC (2,5), CAF (2), Concacaf (3), CONMEBOL (2,5), OFC (1), UEFA (4), Estados Unidos (por ser anfitrión).

También tras la reunión del Consejo en 2025 se anunciaron nuevos torneos para impulsar el talento juvenil en 2026. El próximo año se lanzará un nuevo formato de torneos Sub-15 en estilo festival, abiertos a las 211 asociaciones miembro.

La primera edición será para equipos masculinos y en 2027 será para equipos femeninos. A partir de 2028, ambos géneros competirán anualmente en torneos separados, con partidos más cortos, campos reducidos y equipos de 7 a 9 jugadores.

Por otro lado, se creó un fondo de recuperación posconflicto para apoyar a comunidades que buscan su reconstrucción a través del fútbol.

El fondo estará abierto a donaciones de terceros y, según la FIFA, bajo una estricta supervisión.

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