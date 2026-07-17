El Gobierno de Trump usa cifras no verificadas para atacar a funcionarios electorales por el voto de no ciudadanos

Por Tierney Sneed y Gabe Cohen, CNN

El Gobierno de Trump está intensificando sus ataques contra funcionarios electorales en estados clave en disputa, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, redobló este viernes sus afirmaciones de que cientos de miles de no ciudadanos están registrados ilegalmente para votar, afirmaciones que la agencia ha reconocido discretamente que no están completamente verificadas.

En una conferencia de prensa, Mullin repitió la afirmación hecha por primera vez en una divulgación de documentos junto con el discurso en horario estelar del jueves por la noche del presidente Donald Trump, al alegar que el Departamento de Seguridad Nacional había encontrado un total acumulado de un cuarto de millón de no ciudadanos registrados en California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania.

Sin embargo, las cartas del Departamento de Seguridad Nacional a los estados en las que les informa sobre las acusaciones son más cautelosas.

La carta de Mullin a Pensilvania, por ejemplo, señala que la cifra no está verificada. Dice que “puede haber hasta 14.576 no ciudadanos en los padrones electorales del estado”, pero que 8.594 aparecieron como coincidencias con no ciudadanos en sus archivos. Pide la ayuda de Pensilvania para trabajar “de manera colaborativa en la verificación de identidad” a fin de “garantizar la precisión de nuestros hallazgos” con mayor eficiencia.

El Gobierno de Trump está intentando obligar a los estados a entregar datos sensibles de votantes para que el Departamento de Justicia pueda auditar sus archivos de registro electoral. Funcionarios electorales estatales de ambos partidos han dicho a CNN que temen que el Gobierno use los datos para exagerar el problema del voto de no ciudadanos como una forma de sembrar dudas sobre los resultados de las elecciones intermedias si a los republicanos les va mal.

El esfuerzo de recopilación de datos del Gobierno se ha topado con importantes obstáculos legales, con más de una decena de tribunales poniéndose del lado de los estados que se han negado a proporcionar sus padrones electorales al Gobierno federal y con un juez aparte que dictaminó que el programa del Departamento de Seguridad Nacional, que es central para las auditorías, es ilegal. Mullin arremetió contra ese fallo este viernes, al tiempo que amenazó a funcionarios electorales con procesos judiciales por no participar en las revisiones del padrón electoral del Departamento de Seguridad Nacional.

“Si los funcionarios electorales, una vez que les dimos la información que necesitan para asegurar sus elecciones, decidieron no hacerlo, entonces esas personas también pueden ser consideradas responsables con multas, sanciones e incluso, dependiendo de hasta dónde llegue, prisión”, dijo Mullin.

El Departamento de Justicia hizo una amenaza similar a principios de este mes en cartas a los 50 estados que fueron rápidamente desestimadas por funcionarios electorales, muchos de los cuales estaban reunidos en una conferencia en Dakota del Sur durante el discurso de Trump.

“No me intimida en absoluto”, dijo a CNN el jueves el secretario de Estado republicano de Nueva Hampshire, David Scanlan, cuyo estado recientemente logró la desestimación de una demanda del Departamento de Justicia que buscaba los datos.

“Veo esto como una rabieta disfrazada de carta oficial porque se han topado con obstáculos”, añadió el secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, demócrata.

La oficina del fiscal general republicano de Idaho respondió con una carta contundente propia, al decirle al Departamento de Justicia que sus “insinuaciones de violaciones penales de las leyes federales electorales no son acertadas”.

El sistema de datos de ciudadanía que el Departamento de Seguridad Nacional está usando para revisar los padrones, conocido como SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios), tiene fama de presentar una imagen inflada de no ciudadanos registrados. El Departamento de Seguridad Nacional exige explícitamente que los estados que usan el programa de forma voluntaria para el mantenimiento de listas de votantes realicen investigaciones adicionales sobre sus coincidencias.

Mullin no incluyó nada de ese contexto en sus declaraciones, ni describió la cifra de 250.000 como posibles no ciudadanos, como sí lo hizo el Departamento de Seguridad Nacional en su comunicado de prensa en el que anunció las cartas a los cuatro estados.

“Podemos afirmar que, a simple vista, refutamos estas afirmaciones”, dijo a CNN en un comunicado este viernes el secretario de Estado demócrata de Nevada, Francisco Aguilar. “Estas cifras son, en el mejor de los casos, muy conjeturales y el Departamento de Seguridad Nacional no ha compartido nada que las respalde”.

El Gobierno no ha difundido información sobre cuántas de esas personas cree que realmente votaron, pero Mullin dijo este viernes que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional están investigando el asunto.

“Todas las pruebas han demostrado que el voto de no ciudadanos es extremadamente raro en todo el país, incluido en Pensilvania”, dijo en un comunicado el jueves por la noche el secretario de Estado de Pensilvania, Al Schmidt, republicano. “Si bien el departamento ha dejado claro que no podemos compartir la información privada y personal de los habitantes de Pensilvania, damos la bienvenida a que el Departamento de Seguridad Nacional comparta su metodología y la lista de posibles votantes no elegibles para que podamos revisar cuidadosamente la validez de sus afirmaciones”.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional está promocionando recuentos de no ciudadanos que, según dice, fueron encontrados en los padrones de estados liderados por republicanos mediante el uso de SAVE. Sin embargo, incluso esas estadísticas parecen no estar completamente verificadas.

Funcionarios electorales en Georgia y Carolina del Norte dijeron que las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional representan a personas marcadas como posibles no ciudadanos, no a no ciudadanos confirmados en los padrones, y que la cifra real podría resultar mucho menor tras una revisión adicional.

En Georgia, los funcionarios dijeron que solo alrededor de 120 de las 2.549 personas marcadas han votado alguna vez en el estado.

Y el secretario de Estado de Missouri, Denny Hoskins, republicano, dijo a CNN a primera hora del jueves que los funcionarios electorales de su estado aún estaban verificando el estatus de ciudadanía de los más de 1.000 nombres marcados en la revisión del Departamento de Seguridad Nacional.

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Con información de Fredreka Schouten, de CNN.