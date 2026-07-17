Estos son los artistas y horarios del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Por CNN en Español

Al igual que el Super Bowl, la final del Mundial 2026 tendrá este domingo por primera vez un espectáculo de medio tiempo que promete deslumbrar al público por el nivel de artistas que participarán, entre los que destacan Madonna, Shakira, las estrellas del k-pop BTS y Justin Bieber, entre otros.

El espectáculo de descanso se realizará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford, Nueva Jersey, y contará con la dirección de Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay.

“Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música transciende fronteras y generaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia en el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA”, dijo la FIFA en un comunicado.

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel anunció en Instagram que también participará en el espectáculo de medio tiempo conduciendo a la Filarmónica de Nueva York y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Finalmente, los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets” también estarán en el show, una iniciativa que busca reforzar el propósito de que todos los niños tengan acceso a educación de calidad a través del Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

El espectáculo de medio tiempo tiene una duración prevista de 11 minutos, pero, ante las dudas que suscita tener tantos artistas de fama mundial en escena en tan poco tiempo, hay reportes, sin confirmar por la FIFA, de que el show podría extenderse hasta los 25 o 30 minutos, incluyendo el tiempo para montar y desmontar el escenario.

Por ejemplo, la presentación de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl 2026 fue de 14 minutos; en total, el espectáculo de medio tiempo requirió 25 minutos para erigir el escenario y luego removerlo.

Estos son los artistas del espectáculo de descanso.

Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

Coldplay junto al coro PS22

Burna Boy

Los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets”

Antes del partido de la final entre Argentina y España, se realizará la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo, para la que la FIFA también ha previsto la participación de estrellas del cine y de la música.

“La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos. La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica”, dijo Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el comunicado.

Se espera que Laura Pausini y Robbie Williams interpreten el himno de la FIFA, “Desire”. Según la organización, Jennifer Hudson cantará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.

La FIFA informó que la ceremonia de clausura comenzará a la 1:30 p.m., hora de Miami; esto es, 90 minutos antes del comienzo de la final. Las puertas del Estadio Nueva York Nueva Jersey se abrirán a las 11:00 a.m. hora de Miami.

Estos son los artistas anunciados para esta ceremonia:

Robbie Williams

Laura Pausini

Jennifer Hudson

Nicole Scherzinger

Tom Cruise

El youtuber IShowSpeed

El inicio del partido está fijado a las 3:00 p.m. hora de Miami de este domingo 19 de julio.

Si el partido transcurre sin incidentes, la hora estimada para el inicio del espectáculo de medio tiempo es de 3:50 p.m. hora de Miami a las 4:00 p.m. hora de Miami.

Debe calcularse que 90 minutos antes del inicio comienza la ceremonia de clausura. Y alrededor de 50 minutos después de que empiece el partido tendrá lugar el espectáculo de medio tiempo.

Este es el horario de inicio del partido de la final del Mundial 2026 según algunos países de la región.

México (Centro), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (hora de Miami): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

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