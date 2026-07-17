Las 5 cosas que debes saber este 17 de julio

Por CNN Español

La historia del joven que llegó deportado de EE.UU. a Venezuela y minutos después murió en los terremotos. Demócratas quisieron bloquear ayuda militar a Israel. Vinculan lechuga vendida en Taco Bell al brote de diarrea. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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El presidente Donald Trump, en su discurso en horario estelar del jueves, alegó que existen vulnerabilidades en los sistemas electorales de EE.UU., utilizando un amplio conjunto de documentos recién desclasificados como prueba para sugerir que futuras elecciones podrían estar en riesgo de interferencia extranjera. Aunque los documentos fueron desclasificados recientemente, en gran medida analizan vulnerabilidades que se conocen desde hace años. La información desclasificada no respalda la afirmación de que los resultados de elecciones anteriores hayan sido manipulados.

Tras vencer a Inglaterra y llegar a la final del Mundial, Argentina reavivó el vínculo entre el fútbol y la Guerra de Malvinas con un cartel que decía “Las Malvinas son argentinas”. El gesto desató un reclamo británico ante la FIFA y reabrió el debate sobre los límites entre deporte, política y memoria histórica. ¿Qué significan las islas para el país y por qué hace parte tan fuerte de la identidad argentina?

Más de 100 demócratas de la Cámara de Representantes votaron a favor de bloquear miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel; un esfuerzo que, aunque finalmente no prosperó, puso de manifiesto la creciente división dentro de su partido respecto a esta cuestión.

Daniel, quien fue deportado desde Estados Unidos y repatriado a Venezuela el 24 de junio, se convirtió en una víctima más de la tragedia en el país. Un tatuaje le permitió a su madre confirmar que el cadáver hallado bajo los escombros de un hotel en La Guaira era el de Daniel.

La investigación sobre el ataque estadounidense que alcanzó una escuela en Irán ha permanecido estancada durante meses en manos de un mando militar. Los líderes se han demorado en ordenar una revisión de inteligencia clave y rutinaria para ayudar a determinar qué sucedió, según tres fuentes familiarizadas con el asunto. Exclusivo CNN.

¿Qué son los “sasaeng” en el mundo del k-pop?

A. La salsa con que los cantantes aderezan sus comidas

B. Los “fans obsesivos” de las estrellas de la industria del entretenimiento

C. Los grupos que se encargan de la logística de los conciertos

D. Las notas musicales en la escala coreana

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Vinculan lechuga vendida en Taco Bell al brote de diarrea por parásito en EE.UU.

La lechuga rallada suministrada por Taylor Farms y vendida en restaurantes Taco Bell ha sido vinculada a un brote multiestatal de ciclosporiasis, que tiene como uno de sus síntomas diarrea, dijo el jueves una fuente familiarizada con la investigación.

La pastilla para el colesterol de Merck obtiene la autorización de la FDA de Estados Unidos

Merck informó que la FDA de EE.UU. aprobó su píldora para el colesterol, la primera de su tipo en recibir el visto bueno del regulador de salud de Estados Unidos.

La misión de sobrevuelo de Plutón se despierta tras un largo sueño a casi 9.500 millones de kilómetros de la Tierra

Una misión revolucionaria que exploró Plutón y objetos distantes del sistema solar con un nivel de detalle sin precedentes ha despertado de su hibernación más larga hasta la fecha, y está a 9.500 millones de kilómetros de la Tierra.

15 %

Una encuesta reciente del Washington Post-Ipsos revela que solo el 15 % de los estadounidenses aprueba firmemente a Trump, lo que equivale a menos de una de cada seis personas. Se trata del porcentaje más bajo registrado en la historia de la encuesta.

“No queremos ver gente baleada”

—Lo dijo el gobernador de Texas, Greg Abbot, sobre el uso de armas de fuego en los operativos de control migratorio en Estados Unidos.

El regreso de un gigante desaparecido

Cuando Charles Darwin visitó las islas Galápagos en 1835, las tortugas gigantes de la isla Floreana ya se encontraban a punto de desaparecer. Poco tiempo después se les declaró extintas al no registrarse más avistamientos. Un siglo y medio después, un descubrimiento insólito activó un ambicioso programa que las trajo de vuelta a su ancestral hogar.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: B. “Sasaeng” (사생) es un término surcoreano que se utiliza para llamar a los “fans obsesivos” de las estrellas de la industria del entretenimiento y que se ha masificado de la mano del auge del k-pop en el mundo.

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