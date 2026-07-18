Gran Bretaña espera que este hombre salve su economía. Fuimos a Manchester para averiguar por qué

Por Hanna Ziady, CNN

Gran Bretaña necesita desesperadamente recuperar su chispa. Su economía está teniendo dificultades, los servicios públicos están bajo presión y las mejoras en los niveles de vida se han ralentizado hasta casi detenerse en las últimas décadas. La inestabilidad política es la nueva normalidad, y el ánimo nacional es sombrío.

¿Podría una saludable dosis de esperanza de Andy Burnham ser el antídoto?

El exalcalde del Gran Manchester, en el noroeste de Inglaterra, Burnham se convertirá el lunes en el séptimo primer ministro del Reino Unido en una década, tras sustituir a Keir Starmer como líder del gobernante Partido Laborista.

Ha prometido al país “una nueva era de posibilidades”.

Mientras que su predecesor carecía de carisma, Burnham es un comunicador nato, con un aire desenfadado y un don para galvanizar a la gente. Es simpático y divertido —en un estilo de “chistes de papá”— y sus elecciones de moda smart-casual lo hacen cercano.

También es un político con experiencia, tras haber sido miembro del Parlamento y ministro del gabinete durante muchos años antes de cambiar Londres por Manchester, en 2017. Ahora quiere llevar el “manchesterismo” —su marca de socialdemocracia favorable a las empresas y con poder local— a la capital británica y al resto del Reino Unido.

“Voy a darle a Gran Bretaña el cortacircuitos que necesita”, dijo en un discurso el mes pasado, cuando lanzó su tercera candidatura en los últimos 16 años para el liderazgo del Partido Laborista.

Como alcalde del Gran Manchester durante nueve años, Burnham supervisó una región urbana cuya economía ha crecido a aproximadamente el doble de la tasa del país en su conjunto.

La ciudad es “irreconocible” respecto a aquella en la que creció Lucy Ellison, una gerente de cafetería, de 33 años. Se mudó de vuelta hace dos años después de trabajar en hostelería en Estados Unidos y Amsterdam durante 12 años.

“Se siente como una ciudad diferente”, dijo a CNN, mencionando las “tiendas de vino peculiares y panaderías independientes que antes nunca teníamos”.

Bares de vino, cafeterías de especialidad y cafés de gama alta ahora proliferan en una ciudad con una energía claramente optimista y ambiciosa. El mes pasado, Condé Nast Traveller nombró a Manchester el “destino gastronómico más brillante” del Reino Unido.

Una escena hostelera bulliciosa es parte de la razón por la que Hip Pop, una marca local de refrescos y kombucha, ha prosperado. La cofundadora Emma Thackray inició la empresa en su cocina, en 2019, vendiendo en mercados del norte de Inglaterra.

La marca ahora está disponible en la mayoría de los principales supermercados del Reino Unido y se vende en varios otros países europeos. Thackray quiere “construir una marca global, desde el corazón de Manchester”, dijo a CNN, mientras se entusiasmaba con los muchos cambios positivos en la ciudad donde fue estudiante universitaria hace más de dos décadas.

En una calle del centro llamada Deansgate, la artista local Helen Davies, de 32 años, se sienta en un escaparate trabajando en una colección de pinturas titulada “Notas de amor a Manchester”, una oda a un lugar del que “sigue enamorándose”, según un texto en la ventana.

Cerca de allí, unos escalones pintados de colores vivos conducen a Deansgate Mews, donde se puede encontrar una mezcla ecléctica de restaurantes. Una clientela joven disfruta del almuerzo al sol o teclea afanosamente en portátiles, parte de un creciente grupo de jóvenes trabajadores que se han mudado a la ciudad en los últimos años, muchos desde Londres.

Manchester es más asequible que Londres y aun así ofrece restaurantes de alta calidad, una vida nocturna vibrante y artes y cultura de primer nivel.

A unos 10 minutos a pie de Deansgate Mews, Aviva Studios —un enorme recinto cultural que abrió en 2023— está albergando actualmente una importante nueva exposición del artista chino Ai Weiwei. Aviva es la mayor inversión del Reino Unido en un proyecto cultural desde la Tate Modern, de Londres, una galería de arte que abrió a comienzos de siglo.

Fraser Millward está familiarizado con ambos recintos, tras haber dejado una carrera de 20 años en la industria del teatro y los eventos en vivo de Londres, en 2021, para unirse, como técnico, a la organización que gestiona Aviva, Factory International.

“Manchester es otra cosa”, le dijo a CNN. “Tiene una energía que no se parece a nada más en el Reino Unido. Tiene un ambiente realmente emocionante”.

Manchester no siempre fue así. Antaño una metrópolis poderosa en el corazón de la Revolución Industrial británica, en el siglo XIX, la ciudad estaba en “un declive casi terminal” para la década de 1980, dijo Richard Leese, quien dirigió el Ayuntamiento de Manchester desde 1996 hasta 2021.

Su transformación, a lo largo de décadas, fue impulsada por un plan estratégico a largo plazo que implicó alianzas entre empresas y Gobierno para impulsar la inversión en infraestructura, habilidades y educación, le dijo Leese a CNN. Se emprendió una gran reconstrucción del centro de la ciudad después de que una bomba detonada por el Ejército Republicano Irlandés, en 1996, dañara muchos edificios.

A diferencia del país en su conjunto, Manchester también ha tenido un liderazgo estable, con el Partido Laborista disfrutando de una mayoría abrumadora en el Gobierno local durante gran parte de ese período, lo que le permitió impulsar el cambio de manera constante.

“Una de las cosas que Manchester ha demostrado de verdad en política cultural y en otras áreas es que el pensamiento a más largo plazo es esencial”, dijo John McGrath, director ejecutivo de Factory International.

Ahora, Manchester atrae más inversión extranjera que cualquier ciudad británica fuera de Londres y está clasificada entre las 15 principales ciudades de Europa para la inversión, según EY e Invest Manchester, una agencia regional.

Ha sacado el máximo partido de su herencia industrial, reutilizando antiguos almacenes y fábricas como modernos bloques de apartamentos y espacios de coworking. Factory International también rinde homenaje a la historia cultural de la ciudad, tomando su nombre de Factory Records. El influyente antiguo sello discográfico, con sede en Manchester, lanzó a bandas como Joy Division y gestionó la famosa discoteca Haçienda, en cuyo emplazamiento hoy se alzan apartamentos.

Aunque los orígenes del renacimiento de Manchester se remontan a unos 30 años antes de Burnham, se le atribuye ampliamente haber mejorado de forma drástica los servicios de transporte público, antes irregulares, de la ciudad, un legado personificado por la red de autobuses amarillos “Bee”. Tampoco ha interferido con una fórmula ganadora y ha desempeñado un papel en el impulso de la inversión.

Sin embargo, no todas las partes del Gran Manchester han compartido el éxito de la ciudad. La región continúa teniendo “niveles relativamente altos de carencias en comparación con el promedio nacional”, según un informe del Gobierno local.

Y aunque la historia de Manchester muestra que el cambio es posible, también demuestra que el cambio lleva tiempo en materializarse. A Burnham quizá solo le queden tres años antes de las próximas elecciones generales, que deben celebrarse a más tardar a mediados de agosto de 2029, lo que plantea dudas sobre si tendrá tiempo suficiente para abordar los innumerables problemas económicos del país —entre ellos, una factura de bienestar social en aumento y un creciente desempleo juvenil—.

Su capacidad para implementar políticas destinadas a impulsar el crecimiento económico —como la reindustrialización, la construcción de más vivienda social y un mayor control público de los servicios públicos— también se verá severamente limitada por unas finanzas públicas débiles.

Burnham, por su parte, ha visto de primera mano cómo se produce el cambio, lo que le da una reserva de acero para luchar por él. Su decisión de tomar el control de la red de autobuses de Manchester, por ejemplo, enfrentó una resistencia significativa por parte de empresas privadas de autobuses y tardó varios años en lograrse.

Manchester, mientras tanto, afrontó enormes desafíos en su recuperación, desde altos niveles de pobreza y desempleo hasta una educación deficiente y una infraestructura en ruinas. Esas fortunas fueron cambiando lentamente gracias a los esfuerzos constantes de “varios miles de personas”, según Leese.

Destaca otro elemento crucial en el éxito de la ciudad: el hecho de que ha “recuperado su confianza en sí misma”.

“Las ciudades que creen que pueden hacer cosas, hacen cosas”, añadió. Leese dijo que el Gobierno actual bajo Starmer y la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, fue elegido “con la promesa de un brillante nuevo futuro”, pero luego “pasó seis meses diciéndole a todo el mundo lo mal que estaba todo”.

Los economistas también han dicho que el Gobierno no aprovechó la ola de optimismo que se sintió tras las elecciones de 2024, una oportunidad perdida que debilitó la confianza empresarial y afectó a la inversión.

Aun así, aunque la perspectiva de Burnham es mucho más esperanzadora, “los detalles son escasos”, dijo Paul Dales, economista jefe para el Reino Unido en Capital Economics. “No nos anima el plan económico de Burnham”, escribió en una nota esta semana, citando el diagnóstico “estrecho” de Burnham sobre los desafíos económicos del Reino Unido.

“Cree que el problema es que los Gobiernos locales no tienen suficiente poder y que el Gobierno en su conjunto no tiene suficiente control”, dijo Dales. “Pero estos son solo pequeños factores que contribuyen a los grandes problemas de baja inversión y bajo ahorro, que se traducen en un bajo crecimiento de la productividad, y en que el tamaño y la calidad de la fuerza laboral no crecen lo suficientemente rápido”.

Leese, por otro lado, sostiene que el enfoque optimista de Burnham dará frutos. “Su agenda girará en torno a mensajes de esperanza y un futuro positivo, que no es solo palabrería, es un elemento esencial para dar a la gente cierta confianza de que sí tenemos un futuro mejor”, dijo.

Una Gran Bretaña agotada cuenta con ello.

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