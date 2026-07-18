Todo lo que necesitas saber sobre el partido de la Copa del Mundo que nadie quiere jugar

Por Ben Church, CNN

Hay un partido de la Copa del Mundo este sábado y absolutamente nadie de los que participarán en él quiere estar ahí.

Mientras nos acercamos al último fin de semana de esta mágica Copa del Mundo 2026, primero hay que resolver una de las partes más extrañas del calendario: el partido por el tercer lugar. Inglaterra y Francia perdieron sus respectivas semifinales esta semana, poniendo fin a su sueño de conquistar la Copa del Mundo este verano, pero todavía no pueden regresar a casa.

¿Por qué existe este partido? Y, de paso, veamos qué esperar de la final del domingo.

Artículo relacionado: La previa de la final de la Copa del Mundo 2026

Tras perder sus semifinales hace apenas unos días, Inglaterra y Francia probablemente estaban deseando abandonar Estados Unidos y recuperarse de la decepción en la comodidad de sus hogares.

Pero, debido a lo que muchos consideran una peculiaridad del calendario de la Copa del Mundo, ninguno de los dos equipos ha podido hacerlo porque aún les queda un partido por disputar.

Las selecciones viajaron a Miami para jugar el partido por el tercer lugar, un encuentro por el que, en realidad, pocos muestran interés.

Sí, el ganador recibirá US$ 2 millones adicionales en premios, pero encontrar motivación para disputar un partido después de quedarse fuera de la final resulta prácticamente imposible.

Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, olvidó momentáneamente la existencia del encuentro este viernes mientras hablaba con la prensa en la Trump Tower junto al presidente de Estados Unidos.

“Queda un partido más”, dijo con orgullo, antes de darse cuenta de su error. “Bueno, quedan dos partidos. La medalla de bronce, mañana”.

En realidad, es difícil culparlo por restarle importancia al partido, porque los propios futbolistas tampoco quieren jugarlo.

“Ninguno de nosotros quería disputar este partido por el tercer lugar”, dijo el defensor francés Ibrahima Konaté. “Pero no tenemos otra opción”.

La situación es similar para Inglaterra, que vio frustrada la posibilidad de disputar su primera final de la Copa del Mundo desde 1966 tras caer de manera agónica ante Argentina.

“Nadie quiere estar mañana en este partido”, declaró el viernes a la prensa el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel. “Los cuatro equipos querían estar en Nueva York (para la final). Pero es un partido oficial de la Copa del Mundo”.

Como ocurre con cualquier encuentro, hay al menos algunos incentivos para competir.

Para Inglaterra, representa la oportunidad de conseguir su mejor resultado en una Copa del Mundo en 60 años, después de haber perdido el partido por el tercer lugar frente a Bélgica en 2018. Tuchel afirmó que es imposible dejar de lado el espíritu competitivo y prometió que su equipo lo dará todo.

Para Francia, supone la oportunidad de despedir con una victoria al seleccionador Didier Deschamps, quien dirigirá su último partido al frente del equipo nacional.

Deschamps había anunciado previamente que este torneo sería el último de su etapa al mando de la selección francesa. Durante su gestión volvió a convertir a Les Bleus en una de las grandes potencias del fútbol mundial y condujo al equipo al título de la Copa del Mundo en 2018.

Aunque no pudo repetir ese logro este verano, sus jugadores parecen decididos a brindarle una despedida a la altura.

“Queremos devolverle todo a nuestro entrenador”, agregó Konaté. “Ha hecho muchísimo por la selección de Francia. Debemos estar agradecidos y hacer todo lo posible para ganar este partido… para conseguir esta medalla de chocolate, esta medalla de bronce”.

Por último, este encuentro también podría tener un significado especial para Kylian Mbappé en la lucha por la Bota de Oro. El delantero suma actualmente la misma cantidad de goles que Lionel Messi (ocho) y esta será su última oportunidad para superar al argentino en la carrera por ese premio individual.

El partido comenzará este sábado a las 5:00 p.m. (hora de Miami) en el Hard Rock Stadium de Miami. Está por verse si realmente valdrá la pena seguirlo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.