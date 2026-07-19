Nueva escalada de EE.UU. en Irán hace que el vacío de la estrategia de Trump sea más apremiante

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Más muertes de combate estadounidenses y una nueva escalada de la guerra con Irán están dando un giro diferente a una pregunta que lleva mucho tiempo sin respuesta: ¿Cuál es el objetivo final del presidente Donald Trump y cómo planea lograrlo?

Desde sus primeros disparos, esta guerra ha sido poco explicada por la administración. El regreso a algo parecido a una guerra aérea a gran escala tras nueve noches consecutivas de bombardeos estadounidenses no es la excepción.

El presidente parece estar bombardeando de nuevo porque los costos personales, políticos y económicos de la gran victoria de Irán hasta ahora —su control sobre el estrecho de Ormuz— son imposibles de aceptar para él. Pero aún no ha explicado a los estadounidenses por qué cree que esta táctica puede ser más exitosa que antes.

Mientras tanto, el marcado aumento en el ritmo de los bombardeos estadounidenses y la ampliación de la represalia iraní —el ataque que mató a dos militares estadounidenses y dejó a uno desaparecido la semana pasada fue en Jordania— corre el riesgo de arrastrar a toda la región de nuevo al conflicto.

Jordania, un aliado de Estados Unidos que se encuentra al este de Israel y al oeste de Iraq, está más alejada de Irán que los objetivos estadounidenses en los estados del Golfo. Pero el éxito de Teherán al atacar a tropas estadounidenses en ese país demuestra que mantiene capacidades letales a pesar de semanas de ataques estadounidenses. El domingo, Irán acusó a Estados Unidos de atacar una planta nuclear en construcción y advirtió sobre una respuesta apropiada. Israel dijo que estaba listo para reanudar inmediatamente el combate si era atacado.

La guerra con Irán aún no es el tipo de “guerra interminable” en Medio Oriente que el presidente prometió repetidamente no librar. Pero tampoco está cerca de ser una guerra finita.

A menos que ocurra un cambio imprevisto en la base política del brutal régimen dentro de Irán, no está claro cómo esta ronda de ataques podría modificar significativamente sus opciones. La administración no ha dicho si su objetivo con los nuevos ataques es únicamente inutilizar los activos iraníes a lo largo del estrecho de Ormuz que permiten a Teherán atacar la navegación civil, o si está preparando el terreno para una acción más amplia que potencialmente involucre tropas terrestres.

Otra incógnita es si el presidente ahora está más dispuesto a atacar objetivos civiles como herramienta de presión adicional sobre la golpeada economía y estructura de poder de Irán.

Y solo el tiempo dirá si tiene la paciencia para tolerar los choques económicos globales que puedan producirse antes de que su bloqueo reimpuesto a barcos y puertos aumente decisivamente la presión sobre Irán. Después de todo, el mes pasado les dijo a los estadounidenses que firmó un acuerdo inicial para poner fin a la guerra porque no quería provocar otra Gran Depresión. Eso fue visto como un intento de mitigar el daño político al Partido Republicano antes de las elecciones intermedias de noviembre.

Estas preguntas son especialmente pertinentes ahora, no solo porque el conflicto se está intensificando casi cinco meses después de que Trump declarara que se había ganado en un par de días, sino porque esta nueva fase parece ser un intento de corregir las fallas de la guerra inicial. Las fuerzas estadounidenses ahora están luchando efectivamente para privar a Irán de su capacidad de utilizar el estrecho para mantener como rehén a la economía global.

El estrecho estaba abierto a la libre navegación antes de la guerra. Si Trump no puede restaurar ese statu quo, será recordado por un desastre estratégico. Pero sus opciones para hacerlo son limitadas, especialmente porque algunos aspectos del régimen iraní recientemente constituido parecen estar activamente a favor de más guerra.

El presidente podría haber explicado su postura más reciente sobre la guerra en un discurso nacional la semana pasada. Pero solo la mencionó de manera indirecta, dedicando la mayor parte de su tiempo a afirmar que el sistema electoral de EE.UU. estaba corrompido, aunque los documentos desclasificados publicados por la Casa Blanca no respaldaron sus comentarios.

Esa omisión solo aumentó la incertidumbre estratégica.

Las cifras de bajas estadounidenses en la guerra con Irán no se comparan con las muertes y heridas que la nación sufrió durante las guerras de Afganistán e Iraq. Pero cada pérdida destroza a una familia. Y cada pérdida aumenta la responsabilidad de los líderes políticos de demostrar que la misión justifica el sacrificio.

El viernes, dos miembros del personal murieron en un ataque iraní a una base estadounidense en Jordania; otro está desaparecido. El sábado, un soldado estadounidense murió en el norte de Iraq durante una detonación controlada de municiones sin explotar de un dron iraní derribado. Esto elevó el número de muertos estadounidenses a 17. Se presume que las bajas civiles en Irán son más altas, pero es imposible para los medios extranjeros verificarlas.

Trump reaccionó a la muerte de los dos primeros miembros del servicio en una entrevista con el New York Post. Calificó las pérdidas como “una vergüenza” y dijo que contactaría a las familias de los caídos. Le dijo a NewsNation que “odiamos ver que esto suceda”.

El intento más directo del Gobierno el domingo para explicar sus acciones provino del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright. Él dijo en el programa “This Week” de ABC News que el “enfoque del presidente es degradar la capacidad de Irán para aterrorizar al mundo, para tomar como rehén el comercio mundial, como lo están haciendo ahora, y para evitar que Irán obtenga armas nucleares. Eso no ha cambiado”.

Wright cuestionó la precisión de los informes públicos que muestran el casi corte total del tráfico de petroleros a través del estrecho. Datos de fuente abierta de la agencia de rastreo marítimo MarineTraffic informaron que el tráfico por el estrecho cayó a solo ocho barcos el 16 de julio, frente a 15 el día anterior. Antes de la guerra, un promedio de unos 116 barcos utilizaban diariamente estas rutas marítimas vitales.

El representante republicano Michael McCaul, de Texas, dijo en “Fox News Sunday” que las fuerzas armadas “estaban ganando esta guerra contra Irán”. Añadió: “Nos detuvimos… para negociar un alto el fuego y un acuerdo negociado”.

McCaul hacía referencia al memorando de entendimiento que, según Trump, logró todos los objetivos de EE.UU., pero que colapsó en parte porque Irán buscó demostrar su control sobre el estrecho. McCaul dijo que el “objetivo fundamental ahora” era que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeran las plataformas de lanzamiento y drones iraníes.

En “State of the Union” de CNN el domingo, el senador demócrata John Fetterman, quien se distanció de facciones de su partido respecto a la guerra y su apoyo a Israel, dijo que Trump debería seguir adelante. “Creo que es totalmente apropiado continuar confrontando a Irán”, dijo Fetterman a Jake Tapper.

Pero el senador Mark Warner, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, afirmó: “Esto es lo que sucede cuando se inicia una guerra por elección”. Warner, miembro del Grupo de los Ocho principales líderes del Congreso informados sobre la inteligencia más sensible, dijo en “Face the Nation” de CBS que “puedo decir inequívocamente que no había una amenaza inminente de Irán”.

El debate actual en Washington sobre la guerra, al igual que las declaraciones públicas de Trump, parece solo iluminar un círculo vicioso. Atacar posiciones iraníes alrededor del estrecho y objetivos civiles como puentes utilizados por el Ejército puede degradar la amenaza de Teherán. Pero en una era de drones, cuando solo unos pocos misiles pueden disuadir a los barcos de cruzar el estrecho, ¿podrán alguna vez las fuerzas armadas estadounidenses reducir los riesgos a niveles tolerables?

Reprender a Trump por la guerra puede funcionar como argumento político para los demócratas de cara a las elecciones intermedias. Pero no ayuda en nada a encontrar una solución. Si la presión política obliga a Trump a retirarse, la economía mundial quedará a merced de un régimen tiránico en Teherán. Y no hay señales, de todos modos, de que esté dispuesto a aceptar concesiones diplomáticas que Estados Unidos y el mundo puedan considerar aceptables.

El curso de ataques aéreos en escalada podría funcionar durante un tiempo, pero sin recurrir repetidamente a la acción militar, Trump, o el próximo comandante en jefe de Estados Unidos, podría tener dificultades para asegurar que la amenaza de Irán haya sido eliminada de manera decisiva. Y sin la visibilidad que podría ofrecer un escurridizo acuerdo nuclear a través de la supervisión internacional, no se puede descartar la idea —aunque solo sea teórica— de que la República Islámica pueda apresurarse a fabricar una bomba atómica.

Quizás esta intransigencia explique mejor la última estrategia de Trump de escalar el conflicto sin un final claro.

El almirante retirado de la Marina de Estados Unidos, James Stavridis, dijo a Tapper que todas las opciones de Trump eran malas. Irán no “tiene una gran mano de cartas, pero la está jugando bastante bien… algo que recuerda a los norvietnamitas en la guerra de Vietnam o a los talibanes en Afganistán”, dijo Stavridis. “Así que están trabajando para que determinemos que esta vela no vale el juego, que de hecho finalmente nos alejaremos”.

Continuó: “No creo que tengan éxito con esa estrategia, pero ciertamente es la que están siguiendo. Y hasta ahora, al menos, siguen rondando el aro y permaneciendo en el juego”.

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