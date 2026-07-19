¿Quién es Luis Manuel Otero Alcántara, el famoso disidente que se exilió en EE.UU. después de estar cinco años preso en Cuba?

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La última vez que el disidente y artista visual Luis Manuel Otero Alcántara recorrió las calles de Cuba como un hombre libre fue el 11 de julio de 2021, cuando era uno de los rostros más visibles de un grupo de activistas que protestaban contra el Gobierno en el marco de las manifestaciones de ese año por la falta de libertades y los problemas económicos en la isla.

Esta semana, después de cumplir una condena de cinco años de prisión por desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria, Otero Alcántara recuperó su libertad, pero decidió no quedarse en Cuba sino exiliarse en Estados Unidos, adonde llegó este sábado en un vuelo de La Habana a Miami.

Mientras el Gobierno de Cuba no ha hecho comentarios sobre la liberación y el exilio de Otero Alcántara, el de Estados Unidos le dio la bienvenida a su territorio a través de un mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio. Político de origen cubano y frecuente crítico del régimen comunista que gobierna en el país caribeño desde 1959, Rubio dijo en un comunicado que “el único ‘crimen’ de Otero Alcántara fue rehusarse a quedarse en silencio y usar su arte para exigir libertades básicas que se les han negado a los cubanos por casi siete décadas”.

“La comunidad internacional debe dejar de voltear hacia otro lado con los abusos a los derechos humanos del régimen cubano y unírsenos en la demanda de que ponga un fin a la represión”, señaló Rubio este sábado.

La llegada de Otero Alcántara a Estados Unidos, además, se da en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y La Habana, que este año han estado marcadas por sanciones estadounidenses, una acusación penal contra el expresidente Raúl Castro y la amenaza de un intento por tomar el control de la isla. En tanto, Cuba ha rechazado todas estas medidas y acusa a Estados Unidos de querer llevar a cabo una agresión contra un país soberano.

Otero Alcántara nació el 2 de diciembre de 1987 en La Habana, según su página web. Hoy tiene 38 años.

Cuando era más joven se graduó como técnico medio en Construcción Civil, practicó atletismo profesionalmente y desde entonces se interesó en el arte y los derechos humanos, dice su semblanza. Ese interés lo llevó a convertirse en artista visual y del performance, así como a participar en talleres y establecer relaciones con artistas de otros países.

Es uno de los fundadores del Movimiento San Isidro, un colectivo que protesta contra un decreto que, según sus integrantes, criminaliza la producción cultural en Cuba. También es uno de los creadores del Museo de la Disidencia en Cuba, una plataforma que “busca empoderar al ser disidente en su labor como agente de cambio social”, señala su página web.

Como artista visual y del performance, en Cuba organizó exposiciones, conciertos, recitales, debates y firmas de manifiestos. También participó en protestas y huelgas de hambre por diversos temas —como exigir la liberación de personas detenidas—, por lo que desde 2016 afirma haber sido blanco de alrededor de 60 arrestos y de la vigilancia de las fuerzas de seguridad.

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 en el marco de las protestas masivas de ese año que, a decir de algunos disidentes, marcaron una ruptura definitiva entre varios sectores de la sociedad y el Gobierno.

A Otero Alcántara las autoridades lo acusaron entonces de desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria. Sus seguidores rechazaron los cargos, pero fue condenado a cinco años de prisión y recluido en la cárcel de Guanajay, en la provincia de Artemisa, en el oeste de Cuba.

Según la organización no gubernamental Cubalex, que da seguimiento a los casos de otros disidentes detenidos y opera desde fuera de Cuba, el auto emitido por el Tribunal Supremo Popular estableció que la sanción terminaría el 9 de julio de 2026.

Tras su detención y condena, Otero Alcántara fue incluido en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021. En aquella publicación, el artista chino Ai Weiwei —él mismo conocido por utilizar su trabajo para fijar sus posiciones políticas— fue quien escribió el apartado dedicado a Otero Alcántara.

“A pesar de que ha estado encarcelado, su vida, comportamiento y expresión como un todo son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo. El arte necesita coraje, algo que él repetidamente ha demostrado”, dijo Ai Weiwei entonces.

También en 2021, Otero Alcántara estuvo entre los compositores cubanos premiados con el Latin Grammy por la canción “Patria y Vida”, abrazada por muchos disidentes y que en una de sus estrofas dice: “¡No más mentiras! Mi pueblo pide libertad, ¡no más doctrinas!”.

A su llegada al aeropuerto de Miami este sábado, Otero Alcántara fue recibido entre aplausos de algunas personas en el lugar, cantos y gritos de “¡Libertad para los presos políticos!”, según mostró una transmisión realizada en la página de Facebook que abrieron sus familiares y amigos.

Horas antes, en el mismo espacio se había difundido una foto suya en el avión, acompañada del mensaje “Ahora sí, ¡Luis Manuel está libre!”.

La organización no gubernamental Prisoners Defenders señala que a la fecha hay más de 1.300 presos políticos en Cuba. En tanto, el Gobierno rechaza que en la isla se cometan abusos a los derechos humanos y defiende los procesos penales contra las personas que están en prisión.

El propio Otero Alcántara habló del tema durante un acto público en Miami la noche de este sábado, cuando confió en que habrá cambios en Cuba y en que quienes están en la cárcel recuperarán su libertad.

“Cuba tiene que ser libre”, dijo frente a ciudadanos y periodistas. “Seguimos luchando, seguimos contribuyendo, pero vamos a tener un corazón tan grande, vamos a tener tanto amor, vamos a darle tiempo a los presos políticos, tiempo a las libertades en Cuba”.

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