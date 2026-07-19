Tom Cruise, Shakira, BTS y más: los mejores momentos del show de clausura y medio tiempo de la final del Mundial 2026

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

El Mundial 2026 llegó a su fin con una ceremonia de clausura cargada de música, invitados especiales y celebridades.

El cierre de la Copa del Mundo 2026 comenzó con música por parte de IShowspeed y su tema “Champions”. El youtuber estuvo acompañado de decenas de bailarines en un escenario con forma de balón de fútbol y un campo de juego cubierto con una gran lona decorada con imágenes emblemáticas de Nueva York como el Empire State y la Estatua de la Libertad.

Más tarde, Post Malone apareció en medio de la cancha del estadio New York New Jersey para interpretar “Chrome Heartbreakers” portando un llamativo sombrero y una camiseta con la leyenda “Solo espero que los dos equipos se diviertan”. Enseguida, Swae Lee se sumó para cantar “Sunflower”, tema recordado por ser parte de la banda sonora de la película “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Luego fue el turno del tenor estadounidense Christopher Macchio, quien le puso voz a “America the Beautiful”, con la que rindió homenaje a uno de los países anfitriones del mundial antes de darle paso a Jennifer Hudson. La artista apareció en la cancha enfundada en un conjunto blanco para cantar el himno nacional de Estados Unidos. Tras la presentación de Hudson siguieron Robbie Wlliams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, quienes entonaron “Desire”, el himno de la FIFA, rodeados de las banderas de las selecciones que jugaron en el torneo.

La Copa del Mundo llegó al estadio con el exfutbolista argentino Mario Kempes, acompañado por el tenista español Carlos Alcaraz y la actriz coreana HoYeon Jung, quienes presentaron el baúl que contenía el trofeo.

Más tarde, Tom Cruise dio un emotivo discurso en el que repasó la competencia, destacando que los equipos demostraron su grandeza y despertaron la esperanza entre sus seguidores. El actor agregó que el fútbol es un lenguaje sin palabras y que transforma a extraños en amigos, remarcó el trabajo de los equipos finalistas y concluyó que la historia del Mundial también le pertenece a cada aficionado. Cruise finalizó su discurso con una invitación a celebrar el torneo que reunió a todo el mundo.

Previo al inicio del partido entre España y Argentina, la banda Spanish Brass interpretó el himno de España de manera instrumental, mientras que María Becerra cantó el himno de Argentina.

La FIFA presentó por primera vez un espectáculo de medio tiempo durante una final mundialista, lo que representa un antes y un después en la historia del torneo. Madonna fue la encargada de abrir el histórico espectáculo. La cantante comenzó desde el interior del estadio para luego emerger desde un balón gigantesco mientras cantaba “Music”. La “Reina del Pop” estuvo acompañada de bailarines en patines para luego subirse a un auto estilo buggy, conducido por Ronaldo Nazario con Ronaldhino como copiloto. Madonna le cedió la batuta a Gustavo Dudamel, quien junto a su orquesta y los personajes de “The Muppets” interpretaron “Seven Nation Army” para cerrar con una de las tendencias virales del Mundial: el remo del equipo de Noruega.

BTS enseguida tomó el escenario para cantar “Dynamite” sobre un campo de juego decorado con una enorme lona de colores. El grupo presentó sus tradiciones coreografías grupales con decenas de bailarines.

Jason Sudeikis sorprendió al aparecer como su personaje del entrenador de fútbol Ted Lasso. Durante su actuación, Sudeikis sugirió que el espectáculo necesitaba un poco de “corazón”. Así le dio una indicación para saltar a la cancha a Justin Bieber. El canadiense tuvo a su cargo la parte emotiva del show y con su guitarra interpretó la balada “Everything Hallelujah”, ganándose los aplausos de los presentes.

Tras el paso de Bieber, Shakira continuó el espectáculo con “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. A la colombiana se le unió Burna Boy y los niños integrantes de Ghetto Kids, seleccionados por la artista para bailar con ella luego de que un video de los niños se hiciera viral en redes sociales.

Los integrantes del coro PS22 y Coldplay cerraron el show de primer tiempo de un mundial, al aparecer en un campo decorado con un enorme letrero con la palabra “Love”. En la parte final de la presentación, Shakira, Gustavo Dudamel y los Muppets también estuvieron presentes. El estadio tuvo un despliegue de color que dio fin al espectáculo que reunió talentos de todas partes del mundo.

La final no solo coronó como campeón del mundo a España, sino que también abrió una nueva etapa para la FIFA al convertir el espectáculo de medio tiempo en parte del evento deportivo más importante del fútbol.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.