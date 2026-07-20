Se prevé que la tormenta tropical Bertha se forme pronto: amenazará la costa del Golfo de México con lluvias y vientos

Por Melissa Nord y Chris Dolce, CNN

Se espera que la Depresión Tropical Dos se fortalezca pronto hasta convertirse en la tormenta tropical Bertha y que se desplace a lo largo de la costa norte del Golfo de México en los próximos días.

Son posibles lluvias intensas, inundaciones costeras y vientos con fuerza de tormenta tropical en su trayectoria.

Se ha emitido una alerta de tormenta tropical para la costa del llamado Panhandle de Florida, el noroeste del estado, desde el río Ochlockonee hacia el oeste hasta la frontera entre las parroquias de Jefferson y Plaquemines en Louisiana. En estas zonas, es posible que se presenten condiciones de tormenta tropical en las próximas 24 a 48 horas. Podrían emitirse alertas adicionales más al oeste, a lo largo de la costa de Luisiana y Texas, en los próximos días.

El aire seco y el gran tamaño de la depresión han impedido la formación de las tormentas eléctricas persistentes cerca de su centro que un ciclón tropical saludable necesita para fortalecerse, a pesar de la influencia de las aguas del Golfo de México, que se encuentran cerca de temperaturas récord.

Aun así, se espera que la depresión tropical se intensifique hasta convertirse en la Tormenta Tropical Bertha el lunes y sea la primera tormenta con nombre en más de un mes.

La temporada de huracanes del Atlántico ha comenzado con lentitud en comparación con años recientes, debido a que El Niño se está intensificando en algunas zonas de la cuenca.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostica un número menor al promedio de sistemas con nombre en el Atlántico esta temporada debido a este fenómeno.

Es probable que Bertha encuentre más obstáculos para fortalecerse en los próximos días.

La trayectoria más probable, según el Centro Nacional de Huracanes, es aquella en la que Bertha se desplace a lo largo de la costa norte del Golfo de México, cerca del sureste de Luisiana y el sur de Misisipi, o toque tierra en ella el miércoles.

Esto evitaría que se intensificara mucho, ya que los sistemas tropicales se debilitan sobre tierra. También se enfrentaría a una mayor cizalladura del viento, que es el cambio en la velocidad o dirección de los vientos en las capas superiores de la atmósfera, lo que dificulta su disipación.

Estos factores desfavorables podrían incluso provocar que el sistema se disipe sobre Luisiana, pero el último pronóstico indica que llegará a la costa norte de Texas como depresión tropical a finales de semana.

Independientemente de la evolución del sistema, se esperan lluvias intensas, vientos racheados e inundaciones costeras en la costa norte del Golfo desde la noche del lunes hasta, al menos, mediados de semana.

Esto es lo que cabe esperar:

• Lluvias: se prevén acumulaciones generalizadas de entre 5 y 10 cm, con picos de hasta 20 cm durante las tormentas más fuertes, desde el oeste del Panhandle de Florida hasta el sur de Alabama, Mississippi, Luisiana y, posiblemente, la costa de Texas. Esto podría provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas como Nueva Orleans.

• Viento: es posible que se registren condiciones de tormenta tropical —vientos sostenidos superiores a 64 km/h— en el área bajo vigilancia desde la noche del lunes hasta el martes. Las rachas más fuertes asociadas a las tormentas eléctricas podrían causar cortes de electricidad aislados.

• Marejada ciclónica: los niveles del agua podrían subir entre 30 y 90 cm por encima de lo normal a lo largo de la costa, desde la región de Big Bend en Florida hasta la frontera con Mississipi —incluida la bahía de Mobile, Alabama—, lo que provocaría inundaciones costeras, al menos de carácter leve. Es probable que la costa de Louisiana también experimente un aumento en el nivel del agua para el miércoles, aunque aún no se sabe su magnitud.

Ha pasado más de un mes desde la última vez que hubo una tormenta con nombre en la cuenca del Atlántico. La tormenta tropical Arthur se formó a mediados de junio y tocó tierra horas después en la costa de Texas, cerca de Galveston.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostica una cantidad de sistemas con nombre inferior al promedio en el Atlántico para esta temporada, debido a la formación y el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

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