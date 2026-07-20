Incendios, inundaciones y calor récord: el verano boreal de desastres acumulados

Por Andrew Freedman, CNN

Ponerse la propia mascarilla antes de ayudar a los demás se suponía que solo era una instrucción de seguridad en un avión, pero se ha aplicado a la vida cotidiana en el corredor urbano de la ciudad de Washington a Boston donde, por segunda vez en cuatro años, el humo de los incendios forestales en Canadá tiñó los cielos de un inquietante tono sepia.

El aire olía a humo, incluso a cientos de millas a sotavento de los incendios. Las puestas de sol se transformaron en un rojo etéreo, mientras que el sol apenas era visible al mediodía a través de la contaminación en Boston, Nueva York y Washington. Las ciudades del Medio Oeste también sufrieron: Chicago y Detroit tuvieron algunas de las peores calidades de aire de todo el mundo. En un momento de la semana pasada, al menos 120 millones de estadounidenses, desde Minnesota hasta Massachusetts, estaban bajo alertas de calidad del aire debido al humo de los incendios forestales.

Durante décadas, los científicos nos han estado advirtiendo sobre las consecuencias calamitosas del cambio climático. Estas advertencias a menudo han llegado en estudios científicos que usan años aparentemente lejanos como 2050 y 2100.

Pero este verano demuestra que no tenemos que esperar hasta el futuro para que el cambio climático nos golpee en la cara. Desde sofocantes olas de calor, hasta mortales inundaciones repentinas, hasta incendios forestales descontrolados y su asociado humo acre — las señales están a nuestro alrededor, ahora mismo.

Los desastres recientes son lo que parece el calentamiento global: uno apilado encima de otro, todos ocurriendo aproximadamente al mismo tiempo.

“El cambio climático es una amenaza presente, y será aún más difícil de ignorar a medida que los impactos crezcan”, dijo Zachary Labe, un científico del clima en Climate Central, un grupo de investigación sin fines de lucro. “La quema de combustibles fósiles ya está teniendo un impacto claro y significativo en las comunidades, y no tenemos que esperar hasta 2050 o 2100 para ver las consecuencias”.

El verano solía ser una época despreocupada para las vacaciones y acampar en Estados Unidos. Ahora tenemos una temporada de humo que acompaña a una aparentemente temporada de incendios forestales durante todo el año en el Oeste estadounidense y partes de Canadá. Esto está ocurriendo a medida que las temperaturas promedio aumentan y los bosques se vuelven más susceptibles a la ignición por rayos y acciones humanas.

Los eventos meteorológicos y climáticos extremos hasta ahora este verano se leen como el guion de una película de desastres exagerada, excepto que esto es la realidad.

Partes de Texas están tambaleándose por inundaciones repentinas tras un mortal evento de lluvia de 1.000 años — el segundo en apenas dos años. Tales eventos tienen un 0,1% de probabilidad de ocurrir en cualquier año individual, en circunstancias normales. Pero las lluvias extremas se están volviendo más comunes a medida que la contaminación que calienta el planeta empuja las temperaturas más alto, porque el aire más cálido retiene más humedad.

En algunas partes de Texas Hill Country, cayó la semana pasada casi el equivalente a un año entero de lluvia, lo que provocó peligrosas oleadas de inundación que atravesaron el terreno, a menudo reseco. Esto hizo crecer ríos y arroyos hasta alturas cercanas a récords y atrapó a personas en sus hogares.

Mientras tanto, cientos de millones de personas en Estados Unidos y Europa se han sofocado bajo implacables domos de calor que han resultado en miles de muertes en exceso solo en Europa. Estas extensas áreas de fuerte alta presión actúan como una tapa sobre la atmósfera, atrapando el calor debajo y suprimiendo las nubes y la precipitación con su aire descendente.

En Europa occidental, una sucesión de domos de calor en mayo, junio y julio convirtió paisajes verdes en polvorines, con mortales incendios forestales extendiéndose por España, Francia, el Reino Unido y otros países donde los incendios forestales antes se consideraban raros. Están surgiendo escaseces de agua en los Países Bajos y podrían pronto manifestarse en otros lugares. Original language: English

Las recientes olas de calor en Estados Unidos pulverizaron una serie de récords históricos, mensuales y diarios de temperatura máxima y de temperatura mínima nocturna, algunos por amplios márgenes. Los termómetros en estados normalmente más frescos, como Montana y Minnesota, han registrado temperaturas tan altas que superaron récords históricos de larga data, con máximas de tres dígitos a mediados de julio extendiéndose hasta la frontera con Canadá. Las temperaturas en partes de Montana subieron hasta los 110.

Los científicos dieron la voz de alarma hace mucho tiempo de que, cuando lleguen los desastres climáticos, no necesariamente ocurrirán de uno en uno. En cambio, habría un aumento de desastres compuestos, a medida que un extremo se acumula sobre otro. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido este verano.

“Estos peligros superpuestos pueden conducir a mayores pérdidas económicas, impactos más graves en la salud, estrés adicional sobre la infraestructura y más daños a los ecosistemas”, dijo Labe, de Climate Central.

El calor, las inundaciones, los incendios forestales y el humo resultante han coincidido con la publicación de un nuevo e influyente informe de la Academia Nacional de Ciencias sobre la atribución de eventos meteorológicos extremos al cambio climático, y sobre cuánto ha avanzado esa investigación en apenas los últimos años.

Los investigadores ahora pueden vincular con confianza y de manera directa las olas de calor y los extremos de precipitación, así como sus impactos, con el cambio climático causado por el ser humano, concluyó el informe.

Es posible que este cruel verano de inundaciones, olas de calor e incendios forestales haga que la gente reevalúe su postura sobre los temas climáticos. Algunas encuestas han mostrado un movimiento hacia un mayor apoyo a la acción climática entre los sobrevivientes de desastres climáticos.

Una encuesta de Pew de 2025 encontró que el 74% de los estadounidenses dijo haber experimentado al menos una de cinco formas de clima extremo, como olas de calor e inundaciones, en el último año. Una mayoría de ese 74% dijo que veía el cambio climático como un factor que contribuye al clima extremo, y esto fue particularmente el caso de las olas de calor.

Sin embargo, la misma encuesta encontró que el partidismo moldea las percepciones de las personas. Los republicanos tendían a ser menos propensos que los demócratas a ver una fuerte conexión entre un evento meteorológico extremo que experimentaron y el cambio climático. Y los republicanos también eran menos propensos que los demócratas a informar haber experimentado un evento meteorológico extremo en primer lugar.

En resumen, aunque los desastres de este verano pueden hacer que la gente sea más consciente del cambio climático, es poco probable que muevan la aguja política.

Pero es solo un adelanto de lo que está por venir si la quema de combustibles fósiles no se reduce rápida y drásticamente.

“De hecho, estamos viendo las consecuencias de la inacción climática”, dijo el científico del clima Michael Mann, de la Universidad de Pensilvania.

Sería un error pensar que la crisis climática ha alcanzado una “nueva normalidad”, ya que el mundo continúa calentándose a medida que la contaminación de los combustibles fósiles se acumula en la atmósfera, dijo Mann. “Es una línea de base en constante cambio hacia condiciones más extremas mientras sigamos calentando el planeta con la contaminación por carbono”, dijo.

Él prefiere el término “nueva anormalidad” en su lugar.

“A veces uso la analogía de una autopista peligrosa por la que vamos, y necesitamos salir en la próxima salida posible antes de estrellarnos”.

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