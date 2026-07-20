Los nuevos aranceles del 50 % de Trump a Canadá corren el riesgo de encender una nueva guerra comercial

Por Elisabeth Buchwald, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció el lunes varios aranceles contra Canadá, en una amenaza que reaviva una batalla comercial con uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos y uno de sus principales socios económicos.

Los aranceles del 50 % sobre ciertos bienes canadienses, que incluyen equipos eléctricos y maquinaria, se encuentran entre los más elevados que su Gobierno ha impuesto contra cualquier país.

Aunque el presidente ha amenazado recientemente con imponer aranceles contra el vecino de Estados Unidos en represalia por el humo de incendios forestales que se extendió hacia la parte norte de Estados Unidos, funcionarios del Gobierno dijeron que los aranceles más recientes no están relacionados con eso.

Los gravámenes entrarán en vigor en 30 días y cubrirán alrededor de US$ 20.000 millones en bienes canadienses, dijo la Casa Blanca.

“Canadá ha mantenido prácticas comerciales generalizadas y no recíprocas que han perjudicado a los agricultores, fabricantes y trabajadores estadounidenses”, dijo la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos en una publicación en redes sociales sobre los nuevos impuestos a las importaciones.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, instó de inmediato a Canadá a tomar represalias.

“Si estos aranceles siguen adelante, Canadá debería responder arancel por arancel, dólar por dólar”, dijo Ford en una publicación en X.

Trump citó la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una ley que permite a un presidente fijar aranceles de hasta el 50 % cuando otro país discrimina contra los bienes estadounidenses. Sin embargo, la ley nunca se ha aplicado de esta manera.

Quedan excluidas de la última ronda de aranceles varias importaciones canadienses clave, incluidos productos energéticos, minerales críticos, pescado y otros bienes que están sujetos a aranceles específicos por industria, como los automóviles y los metales.

Sin embargo, a diferencia de otros gravámenes que Trump ha promulgado contra Canadá, no habrá excepciones para los bienes cubiertos por el pacto comercial conocido como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que actualmente está en negociación.

Con información de David Goldman de CNN.

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