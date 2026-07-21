Buque ruso realiza un ejercicio de fuego real frente al Reino Unido mientras Burnham reafirma su apoyo a Kyiv

Por Billy Stockwell, CNN

Un buque de la Armada rusa realizó este lunes un inusual ejercicio con armas de fuego real frente a la costa británica, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, en el primer día del mandato del primer ministro Andy Burnham.

El buque, identificado por medios británicos como el “Neustrashimy”, llevó a cabo el ejercicio en aguas internacionales a unas 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) de Plymouth, una ciudad portuaria del suroeste de Inglaterra.

“La Marina Real supervisó ese ejercicio en todo momento, sigue de cerca la actividad del buque y está preparada para proteger la seguridad nacional del Reino Unido”, dijo a CNN un portavoz del Ministerio de Defensa.

El incidente ocurrió mientras Burnham asumía el cargo y en medio del aumento de la actividad naval rusa cerca de la costa del Reino Unido en los últimos meses. El mes pasado, el Reino Unido interceptó por primera vez un petrolero de la “flota fantasma” rusa en el canal de la Mancha.

El nuevo secretario de Defensa británico, Wes Streeting, calificó las acciones de Rusia de “teatrales e irresponsables”.

“No es la primera vez que Rusia actúa de esta manera y, francamente, esto es apenas la punta del iceberg de las amenazas diarias que enfrenta este país y que enfrentan nuestros aliados”, dijo a periodistas este martes.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aludió este martes al apoyo de Burnham a Kyiv al responder una pregunta sobre la más reciente maniobra del buque ruso.

Consultado sobre si existía una relación entre la llegada del nuevo líder británico y el momento en que se realizó el ejercicio del lunes, Peskov dijo a los periodistas que “no hay necesidad de buscar mensajes ocultos aquí”.

Pero añadió: “Por supuesto, la llegada del nuevo primer ministro británico… Una de sus primeras acciones fue declarar un apoyo incondicional a Ucrania. En consecuencia, esto también indica la intención del Reino Unido de seguir haciendo todo lo posible para continuar la guerra”.

“Este es un factor que, sin duda, tendremos en cuenta”, afirmó Peskov.

Burnham prometió el lunes seguir “intensificando la presión” sobre Rusia durante una llamada telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Durante la conversación, Burnham reafirmó el “firme compromiso del Reino Unido con el pueblo de Ucrania y subrayó que no habría absolutamente ningún cambio en la postura del Reino Unido, incluido cuando se tratara de intensificar la presión sobre Rusia”, dijo un portavoz del primer ministro.

Moscú ha advertido en repetidas ocasiones al Reino Unido y a otros aliados de Kyiv por su apoyo a Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala del país en 2022.

Richard Dannatt, exjefe del Ejército británico, dijo este martes que el ejercicio fue una forma de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, demostrara que el país “tiene músculos que puede exhibir”.

“No es del todo casualidad que el buque de guerra ruso eligiera realizar un ejercicio de fuego real el mismo día en que Andy Burnham se convirtió en primer ministro”, dijo Dannatt a Times Radio. “Esto es una señal del Kremlin de que estamos aquí y somos poderosos”.

Antes de la maniobra del lunes, el buque ruso informó al HMS Tyne —un patrullero británico— de su intención de realizar actividades de fuego real, según pudo saber CNN. Se desconoce qué tipo de armas fueron utilizadas.

CNN también supo que el buque ruso pidió al HMS Tyne que se alejara a una distancia más segura, cosa que hizo. El ejercicio duró 30 minutos.

El Ministerio de Defensa de Rusia no hizo comentarios de inmediato sobre los informes.

No es la primera vez que la presencia de un buque ruso cerca de la costa del Reino Unido genera preocupación. El mes pasado, un buque de guerra ruso realizó disparos de advertencia cerca de un yate en el canal de la Mancha, un incidente que el entonces primer ministro Keir Starmer calificó de “profundamente preocupante”.

“Eso no debería haber ocurrido. Es una imprudencia, y la pareja que estaba en el yate debió de haber sentido mucho miedo”, dijo Starmer en junio. Posteriormente, un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido señaló que los disparos de advertencia no estaban dirigidos contra la embarcación británica, sino que fueron “un intento de evitar una posible colisión”.

Al referirse en junio a los recientes movimientos de buques de guerra rusos cerca de aguas británicas, el comandante de la Flota de la Marina Real, vicealmirante Steve Moorhouse, dijo: “En los últimos meses, la Marina Real ha trabajado sin descanso para proteger las aguas del Reino Unido en respuesta al aumento de la actividad naval rusa”.

“Nuestros marinos, buques y aeronaves han mantenido una vigilancia constante, ayudando a proteger la seguridad del Reino Unido y a tranquilizar a nuestros aliados”, añadió Moorhouse.

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