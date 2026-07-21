¿Quiénes eran los tres soldados de Estados Unidos que murieron recientemente en Jordania e Iraq?

Por Michael Williams, CNN

El Departamento de Defensa de EE.UU. identificó el lunes a dos soldados estadounidenses que murieron en ataques iraníes en Jordania.

El teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19, murieron en el ataque del viernes contra la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania.

El martes, el departamento identificó a otro militar fallecido durante la detonación controlada de un dron iraní derribado. El sargento Michael Emmanuel Swinton, de Fayetteville (Carolina del Norte), murió en Iraq el 19 de julio.

Gonzales, originaria de Carrollton, Texas, falleció el viernes, mientras que Feehan, quien se alistó en Ewa Beach, Hawai, pero cuyo padre declaró a CNN que residía principalmente en Georgia, falleció el sábado, según informó el Departamento de Defensa.

En una declaración a CNN, los padres de Feehan dijeron sentirse “completamente desconsolados y devastados”, y añadieron que su hijo tenía previsto casarse al regresar de su misión.

“Queremos que Estados Unidos y el mundo sepan que Tyler vivió la vida al máximo y logró más en sus 25 años de lo que la mayoría consigue en toda una vida”, afirmaron Stephen y Shari Feehan.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reivindicó la autoría de los ataques en un comunicado emitido el sábado. El comunicado del Pentágono indica que los dos fallecidos murieron “durante un ataque enemigo”.

Otros militares estadounidenses resultaron heridos, entre ellos cuatro que tuvieron que ser evacuados a un hospital en Jordania, pero que ya han sido dados de alta, según informó el Comando Central de Estados Unidos durante el fin de semana.

El Pentágono declaró que las autoridades continuarían investigando el ataque.

Estas muertes constituyen las primeras bajas estadounidenses resultantes de ataques iraníes desde marzo.

Con estas muertes, el número de militares estadounidenses fallecidos en la guerra, que ya dura casi cinco meses, asciende a 17.

El 1 de marzo, seis soldados de la Reserva del Ejército estadounidense murieron en un ataque directo iraní contra un centro de operaciones improvisado en el puerto de Shuaiba, en Kuwait. Días después, un sargento del Ejército falleció tras resultar herido durante un ataque en Arabia Saudita.

El 12 de marzo, seis militares murieron cuando un avión cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en el oeste de Iraq, aunque el incidente “no se debió a fuego hostil ni amigo”.

La reciente tregua en los combates dio paso a lo que se ha parecido más a una guerra total durante la última semana. Estados Unidos atacó ferrocarriles, carreteras y túneles iraníes, mientras que Irán ha lanzado ataques contra una lista cada vez mayor de países de la región.

El presidente Donald Trump dijo el sábado que la muerte de los militares estadounidenses era “algo muy triste”.

“Lamentamos que esto suceda”, declaró a NewsNation. “Es por el bien de nuestro país”.

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