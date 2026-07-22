¿Puede Samsung superar el factor “cool” de Apple? Puede que pronto lo sepamos

Por Lisa Eadicicco, CNN

La batalla de casi décadas entre Apple y Samsung por el dominio de los smartphones podría entrar pronto en una nueva fase.

Samsung presentó el miércoles tres nuevos teléfonos plegables, incluido un modelo rediseñado llamado Galaxy Z Fold 8 que espera que atraiga a un público más amplio. El nuevo diseño llega en un momento crítico: se espera que Apple lance su primer iPhone plegable en septiembre.

Pero Samsung cree que el lanzamiento de Apple incluso podría ayudar a sus teléfonos, dijo a CNN Drew Blackard, vicepresidente sénior de gestión de productos móviles de la compañía. Un plegable de Apple podría atraer más atención en general hacia ese tipo de dispositivos.

“La gente ahora más o menos sabe qué es un plegable, pero muchos consumidores en Estados Unidos nunca han tocado ni siquiera sentido uno”, dijo.

Los plegables representan una pequeña porción del mercado de smartphones. Pero ofrecen a los clientes que más gastan —los que impulsan las ganancias— más opciones en un momento en que la mayoría de los smartphones se ven iguales.

Un analista comparó el mercado de plegables con los boletos de avión.

“Vas a tener un cierto número de asientos de primera clase y un cierto número en clase económica, y tienes que equilibrarlo”, dijo Dave Nicholson, principal asesor tecnológico de la firma de investigación e inteligencia Futurum, que monitorea el sector tecnológico. “Quieres sacar la mayor cantidad de dinero posible del mercado, haciendo feliz a la gente en cada punto del camino”.

Samsung, hasta este punto, ha sido el principal vendedor de esos “asientos de primera clase”. Pronto podría encontrarse compartiendo el protagonismo.

El Galaxy Z Fold 8 representa el mayor cambio físico en años para el teléfono tipo libro de Samsung. Aunque Samsung anteriormente ha hecho sus teléfonos plegables más delgados y livianos, el Galaxy Z Fold 8 es más corto y más ancho. Casi se asemeja a una libreta Moleskine que puede caber casi en la palma de tu mano.

Samsung ha comercializado en el pasado sus dispositivos Z Fold para los primeros adoptantes y para quienes usan principalmente su teléfono para el trabajo. Con el Z Fold 8, está adaptando el diseño para tareas más generales como ver videos y leer, según la compañía.

Algunos usuarios se quejaron anteriormente de que la mayoría de los clips no están hechos para ajustarse a las pantallas de los antiguos teléfonos Z Fold, lo que da como resultado grandes barras negras en la parte superior e inferior.

El nuevo aspecto también podría mejorar cómo funcionan las funciones de IA en los plegables de Samsung, escribió la firma de investigación de mercado Counterpoint Research en un informe justo antes del anuncio de Samsung.

“Tareas como resumir documentos, editar contenido, gestionar horarios y mover información entre aplicaciones se benefician del mayor espacio de pantalla y de un diseño más flexible”, dijo el informe.

Los nuevos teléfonos de Samsung vendrán con la app Gemini Notebook de Google, que puede analizar documentos y otros archivos, y también podrán realizar acciones entre aplicaciones a través de Gemini.

Samsung también lanzó un nuevo plegable más grande con una pantalla mayor y una cámara más nítida llamado Galaxy Z Fold 8 Ultra y una versión mejorada de su teléfono tipo flip.

Pero esas mejoras tienen un costo elevado. El Galaxy Z Fold 8 comienza en alrededor de US$ 1.900, mientras que el Galaxy Z Fold Ultra empieza en aproximadamente US$ 2.100, y el Galaxy Z Flip 8 comienza en US$ 1.200.

Apple es el único gran fabricante de smartphones que aún no ha lanzado un teléfono plegable. Eso podría cambiar en septiembre, según Bloomberg, que ha publicado informes de que Apple presentará su primer dispositivo plegable en su evento anual de lanzamiento del iPhone.

Ming-Chi Kuo, un analista de TF International Securities conocido por seguir la cadena de suministro de Apple, también ha publicado en X que la compañía está encargando componentes para un iPhone plegable este año.

Apple no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre los informes y los posibles planes de un iPhone plegable.

Apple tiene un historial de tomar productos tecnológicos incipientes y convertirlos en éxitos —con algunos tropiezos—. Por ejemplo, sus AirPods, que antes eran objeto de burla, ahora son un accesorio esencial para los usuarios de iPhone.

De manera similar, los teléfonos plegables podrían obtener “un pequeño (sello) de aprobación una vez que Apple lo haga bien”, dijo Gerrit Schneemann, un analista que sigue el mercado de los smartphones para Counterpoint Research.

La firma espera que los envíos de teléfonos plegables crezcan un 21 % anual en 2026, impulsados en gran medida por la entrada de Apple en el mercado y una mayor demanda de dispositivos tipo libro como los nuevos modelos de Samsung.

Se estima que Apple capturará el 25 % del mercado de plegables en 2026, en comparación con el 32 % de Samsung.

Los analistas son escépticos de que los teléfonos plegables lleguen a ser tan populares como los smartphones normales, en gran parte debido a sus altos precios.

Pero Blackard dice que ese no es el objetivo de Samsung. En cambio, ve que el mercado podría volver a la era previa a los smartphones, cuando era normal que los teléfonos móviles vinieran en diferentes formas y tamaños.

“En realidad, hubo una gran diversidad de factores de forma durante muchos años”, dijo. “Y mi sensación es que probablemente terminaremos en un lugar así”.

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