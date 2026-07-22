Una semana de protestas obligó a Zelensky a nombrar a un jefe militar más joven

Por Nick Paton Walsh, CNN

Para una guerra que impone cambios tan radicales en el campo de batalla, la permanencia de Oleksandr Syrskyi, de 60 años, como comandante supremo de Ucrania se había convertido en una anomalía. Esto no es discriminación por edad, sino un reflejo de la mentalidad del recientemente destituido jefe militar ucraniano.

En este contexto, la decisión del presidente Volodymyr Zelensky de reemplazar a Syrskyi por Mykhailo Drapatyi, de 43 años, un general más joven perteneciente a una nueva generación de líderes militares, parece quizás tardía.

Syrskyi era un producto de la era soviética y aportó a los primeros años de la guerra una tenacidad implacable y brutal, combinada con destellos de brillantez estratégica. Se ajustaba a la necesidad inicial de Ucrania de igualar, e incluso superar ocasionalmente, a un enemigo más grande y sanguinario. La defensa de Kyiv en 2022, la rápida reconquista de la región de Járkiv ese mismo año y la repentina invasión de Kursk —en la propia Rusia— en 2024, son logros que le han sido atribuidos.

Pero su liderazgo también estuvo marcado por enormes pérdidas en las filas de Ucrania. Y, en última instancia, las mismas luchas políticas internas y la ambición desmedida que lo llevaron al ascenso terminaron desatando su caída.

Syrskyi asumió el cargo tras el fracaso de la contraofensiva de 2023, y el entonces comandante en jefe, Valerii Zaluzhnyi, fue trasladado a Londres como embajador de Ucrania. Muchos analistas sugieren que el fracaso se debió a que Syrskyi convenció a Zelensky de que un ataque simultáneo contra la ciudad oriental de Bakhmut y el frente de Zaporiyia, en el sur, dividiría las defensas rusas. En cambio, dividió la fuerza de la forajida ofensiva de Kyiv durante el verano, que finalmente fracasó.

Syrskyi también ascendió al poder porque Zaluzhnyi se había vuelto quizás demasiado popular. Su rostro aparecía con frecuencia en las paredes de los cafés militares y las encuestas lo mostraban mucho más querido que cualquier otro. Y así, el fracaso en el campo de batalla garantizó su salida.

Dos años después, se repite una situación similar: surge un choque estratégico que lleva a Zelensky a prescindir, en un principio, de una figura popular en ascenso: el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, de 35 años. Fedorov, conocido por su espíritu disruptivo, había discutido abiertamente con Syrskyi sobre reformas, y Zelensky, también abiertamente, tuvo que admitir que se había convertido en el árbitro entre ambos. “No se puede dirigir una guerra así”, dijo, con toda razón. La destitución de Fedorov, pionero en tecnología y reclutamiento, generó inusuales protestas en las calles de Ucrania.

La semana de melodrama siguió un patrón familiar para Zelensky, que recuerda a la crisis de hace un año sobre el futuro de la oficina anticorrupción de Ucrania. Zelensky limitó sus poderes y luego cambió de opinión, por lo que destituyó a su jefe de gabinete por acusaciones de corrupción, todo porque un movimiento de protesta había erosionado su imagen de intocable. Zelensky parece no haber aprendido casi nada de aquel episodio. Y este ciclo repetitivo —de acción, protesta y reacción— revela dos cosas sobre el estado actual de la guerra en Ucrania.

En primer lugar, el ejército ucraniano experimentó el martes un cambio generacional. La estrategia bélica de Syrskyi —para él los grandes asaltos frontales que resultaban costosos eran la única forma efectiva de recuperar territorio— comenzaba a verse obsoleta. El cambio radical de Fedorov —utilizando robots, drones, automatización y datos para determinar las causas de las lesiones— tenía sentido en un país con una grave escasez de tropas. Esto situó a Ucrania a la vanguardia mundial en tecnología bélica.

Este nuevo ejército no fue idea exclusiva de Fedorov, pero él se convirtió en su principal impulsor y, poco a poco, en el rostro de las victorias que cosechó: los titulares sobre rescates y ataques con robots, y el implacable saldo de bajas de los ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia. Los éxitos fueron de Ucrania, pero también de Fedorov, quien a principios de este año pregonó su decisión de financiar la compra de drones.

Es demasiado pronto para saber si los drones y los robots realmente pueden reemplazar a las tropas en el frente. Ucrania no tiene más remedio que averiguarlo, aunque el tiempo dedicado a aprender esta lección le ha brindado a Kyiv una útil pausa para reagruparse y una importante mejora tecnológica que Moscú aún debe igualar. La guerra nunca volverá a ser la misma hasta que alguien aprenda a desactivar las máquinas. Incluso ahora, algunos estrategas sostienen que la artillería sigue desempeñando un papel importante para detener los avances rusos a gran escala. No todo lo del pasado se vuelve obsoleto de la noche a la mañana.

Sin embargo, el ascenso de Fedorov, más allá de los egos y las luchas de poder, marcó un cambio sencillo: los jóvenes ucranianos que luchaban en la guerra serían liderados por generales de aproximadamente su misma edad.

El nuevo comandante, Drapatyi, combatió en los frentes más duros de la guerra, e incluso, para su nombramiento, se reutilizó un video suyo en el que se lo veía conduciendo un vehículo blindado de transporte de personal a través de una barricada separatista prorrusa en 2014. No es un novato, pero no pertenece a la generación de Syrskyi. Ocho años lo separan de Fedorov, con su mentalidad de hacker; diecisiete años lo separan de Syrskyi, cuyo afán por las brutales unidades de asalto le valió el apodo de “el carnicero”.

Drapatyi adquirió una experiencia similar a la de Syrskyi durante la guerra, pero se labró una reputación de victorias y reformas. Fue clave para detener la invasión inicial rusa en torno a la ciudad de Kryvyi Rih, y posteriormente supervisó su derrota en Jersón, además de frenar los avances rusos en la región de Járkiv. Fue uno de los primeros defensores del uso de drones para crear una “zona de exterminio” a lo largo del frente y paralizar eficazmente el avance ruso. Su liderazgo de las fuerzas terrestres también implicó una profunda reestructuración y un replanteamiento radical del liderazgo.

Sin embargo, los desafíos de Ucrania no desaparecen con esta incorporación de gente relativamente joven a los altos cargos. El país sigue careciendo de mano de obra, recursos económicos e infraestructura crítica para afrontar el próximo invierno. De todos modos, han atraído nuevo talento y mantenido el enfoque en nuevas ideas y tecnologías que han inclinado la balanza de la guerra y su dinámica a su favor. En ese sentido, los últimos días han representado una pequeña victoria. No obstante, este episodio ofrece otra lección, menos alentadora, para los ucranianos.

La conclusión es que, políticamente, a Zelensky le disgusta que la narrativa se le escape de las manos, casi tanto como le disgusta que personalidades paralelas ganen popularidad. En retrospectiva, todo el incidente era evitable; Zelensky podría haber destituido a Syrskyi hace una semana, algo que parecía inevitable desde hacía meses, mientras los rumores sobre sus fallos resonaban en Kyiv. En cambio, la disputa pública entre el joven Fedorov y el veterano general llevó a Zelensky a mantener a la vieja guardia leal.

Con el paso de los años, Syrskyi había demostrado ser el político más capaz, y quizás Zelensky temía la inestabilidad que su partida generaría en el mando establecido. ¿O le preocupaba más que el joven disruptor pudiera ser visto como alguien que le imponía un cambio clave de personal?

El instinto de Zelensky fue deshacerse de la estrella emergente y popular. Entonces estallaron protestas considerables, aunque no masivas, en las calles. Zelensky comenzó entonces la lenta pero decidida tarea de rectificar, con una serie de reuniones públicas con altos mandos militares: una especie de caja de resonancia y una especie de prueba para un puesto que Syrskyi claramente ya había perdido.

Es poco probable que Zelensky buscara este largo proceso para llegar a un resultado que podría haber agilizado la semana pasada. Sin embargo, aún perdura la imagen del presidente ilustrado, que escucha tanto al pueblo, en particular a la generación más joven, como a sus comandantes militares.

No está claro qué papel destacado se le ha ofrecido a Fedorov en el Gobierno, ni si lo aceptará. Eso ya no es tan importante: Zelensky les ha demostrado a sus aliados occidentales y a sus votantes que escucha y que puede hace que los cambios disruptivos sean permanentes. Kyiv solo podrá perjudicar a Moscú si logra cambiar el panorama de la guerra.

Pero persiste una incógnita: Zelensky dijo una vez que se sentaría en la playa a tomar una cerveza cuando terminara la guerra. De hecho, es difícil imaginar por qué seguiría queriendo el cargo de presidente una vez que se consolide la paz verdadera y “justa” que anhela. En la Ucrania de tiempos de guerra, no existe un mecanismo real para reemplazarlo, ya que las elecciones válidas son prácticamente imposibles. En ese sentido, no está vulnerable. Sin embargo, sigue obsesionado con su popularidad, hasta el punto de que sus posibles rivales, Zalyuzhnyi y Fedorov, son apartados del poder a pesar de su talento, y especialmente después de que ambos se enfrentaran a Syrskyi.

Zelensky ha sido el showman y promotor por excelencia del esfuerzo bélico de Ucrania en el ámbito internacional. Pero estos atisbos de fragilidad interna revelan un entorno donde se toman decisiones desacertadas —contra la corrupción y Fedorov— con rapidez, para luego ser revertidas lentamente tras la presión popular.

Es la democracia en acción, sí, pero surge la pregunta: ¿Cuántas otras decisiones desafortunadas han quedado sin respuesta en los últimos cuatro años?

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