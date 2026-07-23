Europa multa a Google con 1.000 millones de dólares por “perjudicar” a sus rivales

Por Hanna Ziady, CNN

La Unión Europea multó a Google con 890 millones de euros (US$ 1.000 millones) por infringir normas diseñadas para promover la competencia en los servicios digitales. Se trata de la primera vez que la empresa es sancionada en virtud de la histórica Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) del bloque.

Las multas ponen de relieve la determinación de Europa de frenar el poder de las grandes tecnológicas, pese a que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con responder con “aranceles adicionales sustanciales” sobre los bienes europeos.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, dijo el jueves que Google no cumplió con la DMA al promocionar sus propios servicios, incluidos los de hoteles, compras y transporte, en Google Search por encima de los de sus competidores y al restringir la forma en que los desarrolladores de aplicaciones venden servicios a los clientes.

“Determinamos que Google perjudica a las empresas que ofrecen servicios similares, como compras o deportes, al no otorgarles el mismo nivel de prominencia en Google Search”, dijo en un comunicado Henna Virkkunen, la comisaria europea a cargo de la soberanía tecnológica.

“También determinamos que Google ha restringido a los desarrolladores de aplicaciones para que no ofrezcan ofertas más baratas a los clientes en la tienda de aplicaciones Google Play”, agregó.

Multó a la empresa con 460 millones de euros (US$ 524,7 millones) y 430 millones de euros (US$ 490 millones), respectivamente, por las dos faltas por separado. Las multas tuvieron en cuenta “la gravedad y la duración” del incumplimiento de Google, indicó la Comisión Europea, aunque señaló que Google ya había comenzado a probar e implementar algunos cambios tras “un diálogo constructivo”.

Según la comisión, Google muestra sus propios servicios de manera más destacada que los de sus rivales, incluso ubicándolos en la parte superior de la página de resultados de búsqueda y “utilizando elementos visuales y filtros mejorados”.

Google también impide que los desarrolladores de aplicaciones promocionen ofertas y celebren contratos con clientes en canales alternativos de distribución, incluidas tiendas de aplicaciones de terceros, dijo la comisión.

Google tiene 60 días para implementar las medidas ordenadas por la comisión, incluida la de permitir que los desarrolladores de aplicaciones celebren contratos con los usuarios fuera de la tienda de aplicaciones Google Play, o podría enfrentar nuevas sanciones.

Google respondió a la decisión de la comisión, afirmando que la DMA “sigue quebrando productos cotidianos”.

“Para cumplir, tenemos que eliminar funciones de Search en tiempo real que a los europeos les encantan, como precios instantáneos y disponibilidad directa para hoteles, vuelos y restaurantes, y desmantelar protecciones de seguridad en Google Play”, dijo en un comunicado el presidente de asuntos globales, Kent Walker.

“Esto no es competencia justa; es una degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de denunciantes que buscan su propio beneficio, y las empresas y los consumidores europeos son los que pagan el precio”.

La comisión dijo que “sigue interactuando con Google para garantizar el cumplimiento de sus decisiones y de la DMA en general”.

“Los mejores productos deberían triunfar porque son mejores, no porque sean propiedad de la empresa que gestiona el motor de búsqueda”, añadió en el comunicado la comisaria europea Teresa Ribera.

“Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les digan dónde suscribirse a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no se lleve una parte”, afirmó.

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