Hay al menos dos personas desaparecidas en las inundaciones en Virginia Occidental y temen que hayan víctimas mortales

Por Chris Boyette, Andy Rose y la meteoróloga de CNN, Mary Gilbert

Al menos dos personas se encuentran en paradero desconocido tras las graves inundaciones registradas el martes en la zona centro-norte de Virginia Occidental. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente ningún fallecimiento, el gobernador expresó este jueves su preocupación ante la posibilidad de que haya víctimas mortales.

“Me preocupa que pueda haber víctimas mortales, pero esperaremos a disponer de toda la información antes de comunicarlo”, declaró el gobernador Patrick Morrisey durante una rueda de prensa celebrada el jueves por la mañana en Buckhannon, Virginia Occidental, una de las localidades más afectadas.

Las declaraciones de Morrisey se producen después de que las fuertes lluvias de la noche del martes —que en algunos puntos superaron las 5 pulgadas (casi 13 centímetros) en cuestión de horas— provocaron peligrosas inundaciones en diversas partes del estado. El agua anegó viviendas, negocios, vehículos y carreteras, y obligó a desplegar operaciones de búsqueda y rescate en varias comunidades, con la participación de la Guardia Nacional.

Alrededor de 1.000 viviendas y negocios resultaron dañados por las inundaciones del martes en el estado, según informó el jueves el mayor general Jim Seward, ayudante general de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

Al ser preguntado por los detalles sobre las personas desaparecidas, Morrisey indicó que la policía estatal y la Guardia Nacional trabajaban el jueves para “intentar llegar a un vehículo que volcó”, calificando la operación como “una labor de recuperación muy difícil”. No ofreció más detalles al respecto.

Entre las zonas más castigadas se encuentran los condados de Lewis, Pleasants y Upshur, donde las inundaciones desencadenaron operaciones de emergencia que incluyeron decenas de rescates acuáticos, según informó la oficina del gobernador. Aproximadamente 47.000 personas residen en estos tres condados, de acuerdo con las estimaciones de la Oficina del Censo de EE.UU.

Se habían realizado más de 100 rescates y más de una docena de helicópteros permanecían en alerta, dijo Morrisey el miércoles.

Para el jueves, la Guardia Nacional estaba “trasladando su equipo de rescate… y trayendo más maquinaria para la retirada de escombros durante los próximos días”, señaló Seward. La Guardia Nacional desplegó más de 500 efectivos en toda la región debido a las inundaciones, indicó Seward esta semana.

“Sabemos que todo este esfuerzo (de limpieza y recuperación) puede llevar tiempo, pero nos alienta ver que las condiciones meteorológicas se han mantenido estables”, dijo Morrisey el jueves. “Los ríos… han seguido bajando tras haber alcanzado niveles históricos”.

Las inundaciones del martes —que ocurrieron mientras fuertes tormentas provocaban también tornados y vientos destructivos desde Kentucky hasta Nueva Jersey— llevaron a Morrisey a declarar el estado de emergencia en los 55 condados de Virginia Occidental ese mismo día.

CNN se ha puesto en contacto con la oficina del gobernador, así como con las autoridades estatales y locales, para obtener más información.

“Obviamente, en este momento está llegando mucha gente y muchos voluntarios para iniciar las labores de limpieza y retirada de escombros y lodo, repartir comidas, distribuir kits de limpieza y coordinar donaciones de más de 80 organizaciones diferentes”, declaró Morrisey este jueves. “Gran parte de esta labor será especialmente importante en los días y semanas venideros”, agregó.

Las carreteras arrasadas y las calles intransitables dejaron aisladas partes de Buckhannon, en el condado de Upshur, durante el martes y el miércoles, lo que dificultó evaluar el alcance total de los daños.

“Ese es nuestro problema actual”, señaló el Ayuntamiento de Buckhannon en una publicación de Facebook el miércoles por la mañana. “Las aguas de la inundación han fragmentado nuestra ciudad de tal manera que no existe un punto central al que todos puedan acceder en este momento”.

“Es una situación que supera la capacidad de respuesta de cualquier sistema”, afirmó el alcalde de Buckhannon, Robbie Skinner, durante una rueda de prensa celebrada el miércoles. “Es desgarrador; nadie quiere ver algo así en su propia ciudad”.

La localidad, que cuenta con poco más de 5.000 habitantes, se encuentra a unos 137 kilómetros (85 millas) al noreste de Charleston, la capital del estado.

“Numerosas carreteras se han inundado, han sido arrasadas o han quedado intransitables, mientras los equipos de emergencia continúan realizando rescates, evaluando daños y llevando a cabo operaciones para salvaguardar vidas en todo el condado”, informó el miércoles el Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del condado de Upshur.

En Weston, localidad situada en el vecino condado de Lewis, el desbordamiento de un río y un arroyo anegó calles y aparcamientos con aguas turbias el miércoles; en ocasiones, el agua llegó hasta las puertas de viviendas y edificios, dejando a su paso lodo y escombros, según mostraron las imágenes aéreas de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

Las fotografías muestran que un Walmart en Weston se inundó durante la tormenta, al igual que su estacionamiento. En un comunicado enviado a CNN, Walmart afirmó que la seguridad de los empleados y clientes es una “prioridad absoluta”.

“Estamos profundamente consternados por la devastación en Virginia Occidental”, decía el comunicado. “Estamos trabajando en estrecha colaboración con los líderes locales y los equipos de emergencia para ayudar a proporcionar los recursos y el apoyo que necesitan”.

Además, un automóvil quedó sumergido en un socavón en Fayetteville tras las fuertes lluvias que azotaron la zona.

El martes por la tarde, las tormentas descargaron más de 12 cm de lluvia en unas seis horas en partes del condado de Upshur. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una emergencia por inundaciones repentinas —el nivel más alto de alerta de inundación— y calificó el suceso como una “situación particularmente peligrosa”.

El martes por la noche, Jonny Reed tomó a su hijo pequeño y salió precipitadamente de su casa en Buckhannon mientras el nivel del agua subía. Un minuto después de que él corriera a salir del porche, un cobertizo pasó flotando, mostraban las imágenes de la cámara de seguridad de la vivienda. Poco después le siguieron un árbol derribado y un vehículo todoterreno que avanzaba en posición vertical —como si se condujera solo—, arrastrado por la corriente.

“Nunca había visto el agua subir tan rápido como hoy”, dijo Reed en una publicación de Facebook el martes. Más tarde declaró a CNN que su familia estaba a salvo y que los daños en su vivienda eran leves.

Un video grabado por Evan Bacorn en Buckhannon mostraba un vehículo inundado hasta las ventanillas mientras un contenedor de basura flotaba calle abajo. Algunos conductores intentaron avanzar con sus camionetas a través de la inundación mientras el agua salpicaba los estribos de los vehículos.

Un hombre amish evalúa los daños causados ​​por la tormenta tras el paso de un tornado por el condado de Hart, Kentucky, el martes.

Las inundaciones alcanzaron niveles históricos. El medidor de caudal del arroyo Sand Run, cerca de Buckhannon, superó los 3,2 metros la noche del martes, pulverizando el récord anterior registrado durante la devastadora inundación de 1985. Fue la primera vez en aproximadamente 80 años de registros que el medidor alcanzó la fase de inundación grave. En 1985, graves inundaciones en el condado de Upshur causaron la muerte de 47 personas y destruyeron miles de viviendas y cientos de negocios.

Un tramo de viviendas de cinco manzanas a lo largo del río Buckhannon fue evacuado en la madrugada del miércoles, mientras que al resto de los residentes del condado se les recomendó permanecer a resguardo en sus hogares.

La evaluación de la magnitud de los daños se vio dificultada el miércoles por interrupciones en las comunicaciones.

“Muchas compañías de telefonía móvil y proveedores de internet están experimentando interrupciones en el servicio o carecen totalmente de él”, publicó Skinner en Facebook.

El estado de emergencia permite a las agencias estatales coordinar recursos y desplegar personal según sea necesario.

La oficina del gobernador informó que entre las zonas más afectadas se encuentran los condados de Lewis, Pleasants y Upshur, donde las inundaciones y los daños derivados han desencadenado continuas labores de respuesta a la emergencia, incluyendo decenas de rescates acuáticos.

Más de 13.000 usuarios de cinco condados del centro de Virginia Occidental se quedaron sin electricidad el miércoles por la mañana, según PowerOutage.us. Asimismo, cerca de 16 kilómetros de la Interestatal 79 permanecieron cerradas el miércoles por la mañana entre las localidades de Weston y Jane Lew, en el condado de Lewis, según informó la División de Carreteras del estado.

La División de Gestión de Emergencias de Virginia Occidental habilitó un refugio en la escuela secundaria del condado de Lewis para los residentes desplazados por las inundaciones. “La devastación en todo nuestro condado es extensa. Negocios, viviendas, vehículos e innumerables pertenencias personales han sufrido daños o han sido destruidos, y aún se desconoce el alcance total de las pérdidas”, publicó Agnes Quinn Queen, comisionada del condado de Lewis, en Facebook la madrugada del miércoles, señalando que las operaciones de rescate acuático llevaban horas en curso.

Si bien llegan numerosas ofertas de ayuda, las autoridades del condado de Upshur instan a la población a esperar hasta tener una idea más clara de la magnitud de los daños.

“Por el momento, sin embargo, se solicita a los voluntarios y a las organizaciones que no acudan por iniciativa propia a las zonas afectadas”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del condado de Upshur. “Las labores de respuesta no coordinadas pueden generar riesgos adicionales para la seguridad, aumentar la congestión del tráfico y complicar las operaciones de emergencia en curso”.

La lluvia se ha desplazado en gran medida fuera de Virginia Occidental, pero se prevé que los ríos y arroyos de la zona central del estado sigan creciendo a medida que la escorrentía avanza por la cuenca hidrográfica.

El mismo sistema de tormentas que provocó las inundaciones también generó múltiples tornados y vientos destructivos más al norte y al este. El martes se reportaron tornados en Kentucky, Ohio y Nueva Jersey, incluido uno en el condado de Clermont, Ohio.

Denise Davis, residente del condado de Clermont, declaró a la cadena afiliada a CNN WKRC que llevó a sus nietos al sótano tan pronto como escuchó la alerta de tornado.

“El viento arreció, las luces parpadearon y entonces escuché un estruendo muy fuerte; era, por supuesto, el árbol cayendo sobre la casa”, relató.

Davis añadió que todos se encontraban a salvo bajo las escaleras del sótano cuando cayó el árbol.

“Lloré, y luego mis nietos también lloraron”, dijo al recordar el momento en que vio por primera vez el árbol sobre su casa. “Simplemente no sé qué hacer ahora”.

También se observaron dos tornados en el norte de Nueva Jersey después de que tormentas de supercélula se desplazaran sobre la zona.

Hasta la tarde del martes, unas 110.000 personas en las áreas afectadas por la tormenta carecían de electricidad, según PowerOutage.us.

El martes por la tarde se emitieron advertencias de inundaciones repentinas para la ciudad de Nueva York, pero se levantaron más tarde esa misma noche.

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Nueva York, construido hace más de un siglo, está diseñado para gestionar solo unos 4,4 cm de lluvia por hora.

En los últimos años, a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se han vuelto más frecuentes, el sistema ha mostrado sus limitaciones. Cuando se satura debido a la presión de grandes cantidades de lluvia en cortos periodos de tiempo, el resultado son calles inundadas en zonas bajas, así como viviendas y estaciones de metro anegadas.

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Gloria Pazmino, Julianna Bragg, Danya Gainor, David Williams, Lauren Mascarenhas y Chris Boyette de CNN contribuyeron con este reporte.