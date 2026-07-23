La guerra con Irán agita a Wall Street y golpea al mercado de bonos

Por John Towfighi, CNN

El alza de los precios del petróleo, los persistentes temores de inflación y las expectativas cambiantes sobre subidas de tipos de cambio están sacudiendo el mayor mercado de bonos del mundo, elevando los rendimientos de los bonos del Tesoro y encareciendo los costos de endeudamiento para los consumidores.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió el jueves cuatro puntos básicos, hasta el 4,71 %, su nivel más alto desde enero de 2025. Antes de la guerra con Irán, que comenzó a finales de febrero, el rendimiento a 10 años cayó por debajo del 4 %.

Las tensiones renovadas entre Washington y Teherán han vuelto a impulsar los precios del petróleo, con el Brent alcanzando los US$ 100 por barril el jueves por la mañana.

El conflicto ha sacudido el enorme mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos —con un valor aproximado de US$ 30 billones— mientras los inversores sopesan el impacto del aumento del precio del petróleo y la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés más altas durante más tiempo, o incluso las suba, si se intensifican las presiones inflacionarias. Los rendimientos de los bonos suben cuando los precios caen.

Los mercados están descontando una probabilidad del 36 % de que la Fed suba las tasas en su reunión de política monetaria de la próxima semana, según CME FedWatch.

Los inversores también están exigiendo un mayor rendimiento de los bonos del Tesoro para compensar el riesgo de que la inflación erosione su rentabilidad.

El rendimiento estadounidense a 10 años ayuda a determinar los costos de endeudamiento en toda la economía, incluida la tasa hipotecaria a 30 años. Las tasas hipotecarias alcanzaron la semana pasada su nivel más alto desde el inicio de la guerra con Irán.

Mientras tanto, el mercado de bonos se está ajustando al inicio del mandato de Kevin Warsh como presidente de la Fed. Los operadores intentan discernir las perspectivas de la política de la Fed bajo Warsh.

“Ese es probablemente el mayor impulsor en este momento, la historia de Kevin Warsh y cómo aborda su cargo como presidente de la Fed”, dijo a CNN Tom Tzitzouris, jefe de investigación de renta fija en Baird Strategas.

Warsh tomó las riendas de la Fed en mayo tras ocho años con el expresidente de la Fed Jerome Powell al mando. El nuevo jefe de la Fed ha prometido reformas en el banco central y ha nombrado grupos de trabajo para revisar temas que incluyen las comunicaciones, los marcos de inflación y la política de balance.

Las acciones estadounidenses abrieron a la baja el jueves, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos y una caída en las acciones de empresas tecnológicas pesaron sobre los mercados. El Dow cayó 560 puntos, o un 1,1 %. El S&P 500 bajó un 1,4 % y el Nasdaq Composite se hundió un 2,5 %. Alphabet (GOOG), la empresa matriz de Google, cayó más de un 7 % tras presentar resultados el miércoles, mientras los inversores sopesaban las preocupaciones por el aumento de las previsiones de gasto para el despliegue de la inteligencia artificial.

La guerra con Irán y el aumento de los precios de la energía han cambiado las perspectivas de los bancos centrales de todo el mundo. La perspectiva de tasas de interés más altas por parte de los bancos centrales está impulsando al alza los rendimientos de los bonos en Estados Unidos, Europa y Asia.

También crecen los nervios por los déficits gubernamentales en todo el mundo. Hasta ahora, la guerra con Irán le ha costado a Estados Unidos US$ 37.500 millones, dijo el martes el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Déficits más altos significan que los gobiernos podrían tener que emitir más bonos para financiar su gasto. Un aumento en la oferta de bonos, junto con los nervios por unas finanzas públicas más frágiles, podría llevar a los operadores a exigir mayores rendimientos. El rendimiento a 30 años alcanzó en mayo su nivel más alto desde 2007.

Los movimientos del mercado de bonos llegan días después de que el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijera en una entrevista que no compraría bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo, como los bonos a 10 años, a los precios actuales.

Dimon, hablando en The Master Investor Podcast con Wilfred Frost, dijo que no ve el atractivo de los bonos del Tesoro en medio de las persistentes preocupaciones por la inflación y los déficits gubernamentales.

Dimon dijo que los problemas de déficit que enfrentan las principales economías, incluido Estados Unidos, “se convertirán en un problema”.

“Eso se manifestará con tasas de interés más altas, el mercado poniéndose un poco nervioso, la gente hablando de recordar constantemente el mercado de bonos, los vigilantes del mercado de bonos”, dijo Dimon. “Con suerte no peor que eso, pero podría ser peor que eso”.

Por ahora, los operadores están atentos para ver si las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y el mar Rojo se intensificarán o se aliviarán.

“A menos que surjan señales de desescalada en los diversos conflictos, los riesgos para los precios del petróleo están sesgados al alza”, dijo en un correo electrónico Hamad Hussain, economista de clima y materias primas en Capital Economics.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Maisie Linford