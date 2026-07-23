La odisea de ver “La Odisea” en IMAX como la concibió Nolan: por qué los cinéfilos hacen fila en estas 41 salas de todo mundo

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

“La Odisea” es el primer largometraje de ficción que se filma enteramente con cámaras IMAX y película de 70 mm, todo un hito en la historia del cine. Pero hay un problema: solo hay alrededor de 1.829 pantallas de IMAX en el mundo.

Esta limitación no ha impedido que “La Odisea” se exhiba en salas de cine tradicionales, aunque la pantalla muestra la imagen central del encuadre y se pierde un poco de lo que está en la imagen superior e inferior.

Con todo, la gente ha acudido por decenas de miles a las salas de cine. En apenas una semana desde su estreno, la película es un fenómeno de taquilla, con US$ 303,9 millones recaudados a nivel global, según el sitio web Box Office Mojo.

Pero el tema de la existencia de pocas pantallas IMAX para ver “La Odisea” tal como la concibió Nolan ha generado que algunas cadenas hayan programado funciones a las 2:00 a.m., por ejemplo.

También ha desencadenado una ola de memes, en los que se simula estar viendo “La Odisea” en un teléfono celular o en la pantalla de una consola Nintendo. Y algún crítico, como Alejandro G. Calvo, del sitio web Sensacine, lamentó en un video que en pleno 2026 haya tenido que “comerse una película cortada” hecha solo para un grupo de “personas privilegiadas”.

Hay un factor que hace aún más difícil ver “La Odisea” de la forma exacta en la que la concibió su director. Quizás suene algo técnico, pero es relevante: entre las 1.829 salas IMAX que existen en todo el mundo, la mayoría de ellas (más de 1.780) usan sistemas de proyección láser digitales. Eso implica que su calidad es impecable y capta idealmente el formato IMAX de “La Odisea” de Nolan, pero no se proyecta la película de 70 mm con el formato 1.43:1 de lo filmado por Nolan. Solo hay 41 salas en el mundo dotadas con proyectores de ese tipo, que son las que los cinéfilos del mundo buscan desesperadamente para ver “La Odisea”.

El youtuber Arnaud Duocuret escribió en X que atravesó Francia para ver “La Odisea” en IMAX 70 mm. “La experiencia es absolutamente alucinante. Más allá de la relación de aspecto de la imagen, es su calidad lo que impacta. Se siente claramente que se está viendo celuloide”, escribió.

¿Por qué hay tan pocas salas IMAX en general y por qué es un lujo ver una película en IMAX 70 mm?. En principio, el negativo de una copia de “La Odisea” pesa 384 kg y mide 640.000 metros lineales.

De las 41 salas IMAX 70 mm, 25 están en Estados Unidos. Christopher Nolan explicó, durante la campaña de promoción de “La Odisea”, que hay cuatro en Europa (una de ellas en Francia por primera vez) y que las 41 copias irán rotando por el mundo.

“Rodamos la cinta en película IMAX de 65 milímetros, así que es película IMAX de gran formato. Verla proyectada directamente desde ese negativo es una manera increíble de verla. Pero la mayoría de la gente la verá en su cine local”, admitió.

En Londres, los boletos de la sala IMAX 70 mm del British Film Institute (BFI, por sus siglas en inglés) están agotados hasta el 10 de septiembre. En Los Ángeles y Nueva York no hay entradas disponibles en salas IMAX 70 mm hasta el 19 de agosto.

Richard Osman, conductor con Marina Hyde del popular podcast “The Rest in Entertainment”, reveló que no consiguió boletos para ver “La Odisea” en IMAX 70 mm, pues estaban las entradas agotadas, incluso en horarios como las 8:00 a.m. y las 2:00 a.m. en la madrugada.

Variety refirió la historia de Amber Connaghan, de 29 años, quien vive en el desierto californiano y compró su boleto para ver “La Odisea” en IMAX 70 mm hace un año. Después, condujo su automóvil durante tres horas para verla en la sala adecuada más cercana. También reseñó la historia de un cinéfilo que viajó en avión de Pittsburgh a Los Ángeles para ver la película en una sala IMAX 70 mm.

Richard Gelfond, CEO de IMAX, explicó en un video de Variety grabado en la premiere en Los Ángeles de “La Odisea” que añadir más proyectores IMAX 70 mm a las salas IMAX no es práctico, también porque no abundan las películas que se filman en ese formato. “Tenemos funciones agotadas en algunos cines hasta la quinta semana. Sin duda, hay más demanda. El problema es que no se han fabricado nuevos proyectores de cine IMAX en unos 50 años”, dijo.

Y añadió un detalle crucial: “Construimos nuevos proyectores todos los días, pero proyectores de cine que usen este tipo de película no son prácticos. ¿Podemos tener proyectores de película de 70 mm en nuestras 2.000 salas? No. Pero creo que podemos hacer crecer ese número”.

Algunos usuarios en redes sociales han creado memes para burlarse del discurso de Nolan a favor de un formato exclusivo y limitado. Hay quienes dicen que la verán en un reloj inteligente, por ejemplo.

En la pantalla inteligente de una nevera (heladera) de última generación

Y hasta hay quien la imagina en la pantalla de un iPod.

La cuenta Indienautas en Instagram recopiló muchos memes de este tipo sobre “La Odisea”. Lo curioso es que, eventualmente, “La Odisea” llegará al streaming y será vista de manera muy diferente al formato original.

A continuación se indican las ciudades en las que funcionan las exclusivas salas IMAX 70mm en todo el mundo.

Arizona: Harkins Arizona Mills 25 & IMAX (Tempe)

California: AMC Metreon 16 & IMAX (San Francisco)

California: Universal Cinema AMC at CityWalk Hollywood (Universal City)

California: TCL Chinese Theatres IMAX (Hollywood)

California: Regal Edwards Irvine Spectrum & IMAX (Irvine)

California: AMC Orange 30 & IMAX (Orange)

California: Esquire IMAX Theatre (Sacramento)

California: Regal Hacienda Crossings & IMAX (Dublin)

California: San Diego Natural History Museum (Balboa Park)

Colorado: AMC Westminster Promenade 24 & IMAX (Westminster)

Colorado: Denver Museum of Nature & Science (Denver)

Florida: AutoNation IMAX, Museum of Discovery and Science (Fort Lauderdale)

Georgia: Regal Mall of Georgia & IMAX (Buford)

Indiana: IMAX Theater at the Indiana State Museum (Indianapolis)

Michigan: The Henry Ford Giant Screen Experience (Dearborn)

Minnesota: B&B Theatres Mall of America 16 & IMAX (Bloomington)

Missouri: AMC BarryWoods 24 & IMAX (Kansas City)

Nevada: Regal Red Rock & IMAX (Las Vegas)

New York: AMC Lincoln Square 13 & IMAX (New York City)

New York: Rochester Museum & Science Center (Rochester)

Pennsylvania: Regal King of Prussia & IMAX (King of Prussia)

Tennessee: Regal Opry Mills & IMAX (Nashville)

Texas: AMC NorthPark 15 & IMAX (Dallas)

Texas: Regal Marq*E & IMAX (Houston)

Utah: Megaplex Theatres at Jordan Commons & IMAX (Sandy)

Alberta: Scotiabank Theatre Chinook & IMAX (Calgary)

Alberta: TELUS World of Science & IMAX (Edmonton)

British Columbia: Science World at TELUS World of Science (Vancouver)

Manitoba: CF Polo Park & IMAX (Winnipeg)

Ontario: Cinesphere at Ontario Place (Toronto)

Ontario: Scotiabank Theatre Toronto & IMAX (Toronto)

Ontario: Landmark Cinemas 24 Country Hills & IMAX (Kitchener)

Quebec: Cinéma Banque Scotia Montréal & IMAX (Montreal)

Saskatchewan: Kramer IMAX Theatre, Saskatchewan Science Centre (Regina) [1, 2, 3, 4]

Australia: IMAX Melbourne (Melbourne)

Bélgica: Kinepolis Brussels (Bruselas)

República Checa: IMAX at Cinema City Flora (Praga)

Reino Unido: BFI IMAX (Londres)

Reino Unido: Vue Cinema Manchester Printworks (Manchester)

Reino Unido: Cineworld Sheffield (Sheffield)

Francia: Pathé La Villette (París)

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