La tormenta tropical Bertha se debilita, pero su nube de humedad alimenta una grave amenaza de inundaciones en la costa este

Por Dakota Smith y Briana Waxman, meteorólogos de CNN

Bertha continúa su recorrido por la costa del Golfo, trayendo consigo ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical, condiciones peligrosas en las playas y lluvias aisladas. Pero sus impactos más significativos podrían manifestarse a cientos de kilómetros de distancia, en la región del Atlántico Medio.

La tormenta tropical, desorganizada y asimétrica, se ubicaba al sur de la costa de Louisiana la madrugada del jueves, con vientos máximos sostenidos de 72 km/h.

Bertha se desplazará cerca o a lo largo de las costas de Louisiana y el norte de Texas durante la tarde del jueves, antes de adentrarse en tierra firme sobre Texas el jueves por la noche.

Mientras tanto, una masa de humedad tropical vinculada a Bertha está alimentando un frente frío que se extiende por el sureste de Virginia, partes de Carolina del Norte y Carolina del Sur y el norte de Georgia.

Esta humedad intensificará las lluvias torrenciales que provocarán inundaciones hasta el jueves en la región del Atlántico Medio y el Sureste, con posibles consecuencias más graves que las ocurridas cerca de Bertha.

Se pronostica que Bertha mantendrá la fuerza de tormenta tropical hasta que alcance la costa norte de Texas a última hora del jueves, para luego disiparse sobre Texas entre la noche del jueves y el viernes.

La tormenta podría dejar entre 5 y 10 centímetros de lluvia, con acumulaciones aisladas de hasta 15 centímetros, a lo largo de la costa del Golfo de Texas y en el sur del estado, lo que podría provocar inundaciones repentinas aisladas.

Mientras tanto, su humedad seguirá alimentando una amenaza de inundación más grave hacia el este.

Bertha es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que ha tenido un comienzo lento en comparación con los últimos años, a medida que El Niño afianza su influencia en algunas partes de la cuenca.

El sistema de tormentas que provocó inundaciones históricas en Virginia Occidental entre el martes y el miércoles, y que causó estragos desde el valle del Ohio hasta la costa este, persistirá en Virginia y el sureste del país hasta el final de la semana.

La humedad provocada por Bertha comenzó a llegar con fuerza a esa región el miércoles, creando las condiciones para una nueva amenaza de inundación.

La entrada de humedad y el estancamiento del frente de ese sistema de tormentas ya han provocado lluvias en el este de Tennessee, el sur de Virginia y el norte de Carolina del Norte.

Las tormentas en el noreste de Tennessee motivaron alertas por inundaciones repentinas al norte de Knoxville el miércoles por la mañana, con algunas zonas registrando hasta 12,7 centímetros de lluvia en pocas horas.

Se esperan más lluvias hasta el viernes, y algunas zonas podrían recibir en pocos días la cantidad equivalente a un mes.

Las precipitaciones en el sur de Virginia y Carolina del Norte son necesarias para ayudar a paliar la sequía en esas zonas, pero demasiadas lluvias repetidas sobre las mismas áreas durante horas o días podrían provocar rápidamente peligrosas inundaciones repentinas.

Existe un riesgo de lluvias torrenciales de nivel 3 sobre 4 en una parte de la frontera entre Virginia y Carolina del Norte desde el jueves hasta la mañana del viernes.

Las tormentas eléctricas del jueves por la tarde podrían generar precipitaciones de hasta 5 centímetros por hora, una intensidad que puede saturar rápidamente los sistemas de drenaje e inundar zonas urbanas. Atlanta, Birmingham (Alabama) y Charlotte (Carolina del Norte) se encuentran entre las ciudades en riesgo.

La amenaza de inundaciones continuará el viernes, cuando un riesgo de nivel 2 sobre 4 se extienda desde la costa de Carolina del Norte, pasando por Carolina del Sur, el norte de Georgia y el noreste de Alabama.

Algunas zonas del área de riesgo de nivel 2 podrían pasar a ser de nivel 3 a medida que los modelos de pronóstico obtengan una imagen más clara de dónde se producirán exactamente las lluvias más intensas.

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