A los 78 años, Joe Manchin regresa a la escena política con una nueva iniciativa independiente

Por Patrick Svitek, CNN

A sus 78 años, Joe Manchin vuelve a la política.

Un año y medio después de dejar su cargo, harto de los partidos tradicionales, el exsenador de Virginia Occidental lanza una nueva iniciativa —el Independent Leadership Council (Consejo de Liderazgo Independiente)— para reclutar y apoyar a candidatos independientes en todo el país.

“No intentamos fundar otro partido”, declaró Manchin a CNN en una entrevista junto a su hija, quien también lidera el consejo. “Buscamos a alguien que esté comprometido —totalmente comprometido— a ser independiente y a mantener una voz propia. Que pueda votar con los demócratas y los republicanos cuando tengan razón, y alzar la voz en su contra cuando se equivoquen”.

Manchin puso en marcha la iniciativa el jueves reuniendo a varios candidatos en Virginia Occidental. Entre los asistentes se encuentran el representante de California Kevin Kiley, un exrepublicano que busca la reelección como independiente; Seth Bodnar, candidato independiente al Senado por Montana; y Michael Bridgford, candidato independiente a la Cámara de Representantes por Iowa. El grupo también tiene la mira puesta en contiendas electorales en Alaska y Washington.

La iniciativa surge en un momento de creciente desencanto con ambos partidos mayoritarios y cuando una cifra récord del 45 % de los adultos estadounidenses se identifica como independiente políticamente, según una encuesta de Gallup publicada a principios de este año.

Los defensores de los candidatos independientes creen que estos gozan de un impulso mayor que en tiempos recientes. En varios estados, los candidatos independientes al Congreso están logrando recaudar fondos significativos y captar la atención de sus rivales de los partidos tradicionales. Además, dada la estrecha división en ambas cámaras, los Manchin consideran que un legislador independiente podría ejercer una enorme influencia en el próximo Congreso.

“No hace falta mucha gente para decir: ‘Vamos, señores, pónganse las pilas’”, afirmó Manchin. “Pueden ponerlos contra las cuerdas y hacerles entender que esto es una locura”.

Los Manchin explicaron que la cumbre servirá para iniciar un diálogo con los candidatos; sin embargo, si deciden apoyarlos, podrían hacer campaña personalmente por ellos, recaudar fondos y ayudar en la organización territorial de sus distritos. El dúo padre-hija cree que, si logran que al menos un candidato resulte elegido en noviembre, podrán influir en las próximas elecciones presidenciales. “Esperamos que esto sirva como una especie de proyecto piloto o experimento para demostrar que es posible”, afirmó Heather Manchin, exejecutiva del sector farmacéutico; “y creo que, si se logra, se abrirán las compuertas a un cambio enorme”.

Entre las otras personas involucradas en el nuevo grupo figuran Adam Brandon y Seth Cohen, ambos asesores sénior del Independent Center, una organización sin fines de lucro que defiende los intereses de los votantes independientes. Brandon dirigió anteriormente el grupo conservador FreedomWorks, mientras que Cohen fue director de impacto en Forbes Media y es un defensor del derecho al voto.

Esta iniciativa podría ser el proyecto político más importante de Joe Manchin desde que dejó el Senado en enero de 2025. Hastiado de las posturas extremas de ambos partidos mayoritarios, pasó sus últimos meses en el cargo como independiente, tras haber militado durante décadas en el Partido Demócrata.

Desde que dejó el Senado, Manchin ha publicado un libro, ha promovido “Americans Together” —la organización política centrista sin fines de lucro de su hija— y ha seguido apareciendo en actos públicos en Washington. El mes pasado participó en un panel de debate sobre la deuda nacional en el American Enterprise Institute, un centro de estudios conservador, moderado por uno de sus antiguos colegas: el republicano Rob Portman, de Ohio.

“Manchin a veces es demócrata, a veces independiente y a veces republicano”, comentó Portman en un momento dado. “La verdad es que no sé muy bien dónde se sitúa hoy”.

“Yo tampoco”, bromeó Manchin.

Manchin, crítico habitual de la izquierda progresista, ve con preocupación el ascenso de los socialistas democráticos que han ganado elecciones primarias demócratas en todo el país; en su opinión, esto es consecuencia de que el partido carece de una “figura de alcance nacional”. No obstante, señaló que los republicanos también están demasiado supeditados a sus sectores más extremistas y sostuvo que la celebración de primarias abiertas ayudaría a resolver el problema de fondo.

“Cuando hay primarias cerradas, logran secuestrar el sistema”, afirmó Manchin, citando como ejemplo las recientes primarias de Nueva York, donde obtuvieron buenos resultados los candidatos respaldados por el concejal Zohran Mamdani, un socialista democrático. “Han logrado imponerse gracias a un sistema cerrado”.

Al analizar la composición actual del Senado, Manchin lamentó la falta de políticos con capacidad para negociar y llegar a acuerdos, como él mismo solía hacer. Dijo no estar seguro de qué senadores están diciendo ahora a sus colegas: “Vamos, compañeros, hablemos. Sentémonos a tratar esto. Resolvamos el asunto”.

“Eso me molesta”, dijo Manchin.

Uno de los demócratas del Senado con mentalidad más independiente hoy en día es el senador John Fetterman, cuyas frustraciones con su partido han planteado la posibilidad de que lo abandone. Al preguntársele si Fetterman debería declararse independiente, Manchin dijo que el senador de Pensilvania “tiene que hacer aquello con lo que John se sienta cómodo”. Sin embargo, sugirió que Fetterman —quien en su momento criticó a Manchin— pertenece a un molde político diferente.

“Él apoya todas esas posturas demócratas de línea dura que yo no respaldaba”, señaló Manchin.

Si bien Manchin consideró postularse a la presidencia en 2024 con el grupo centrista No Labels —y afirma extrañar a sus muchos “amigos” en el Senado—, ya ​​no parece interesado en aspirar a un cargo público.

“No me veo volviendo a la contienda política, de verdad que no”, declaró. “Creo que lo he intentado durante 42, 43 o 44 años, y he tenido bastante éxito colaborando con personas de ambos bandos y fomentando la unidad. Ahora intento ayudar a gente de todo el país que busca ese mismo resultado”.

En cambio, Manchin está intensificando su labor en favor de políticos independientes, justo cuando estos cuentan con un nuevo defensor en el Congreso y con candidatos viables en el mapa electoral de los comicios de mitad de mandato.

En California, Kiley busca la reelección como independiente para un escaño vacante en un distrito de tendencia demócrata, tras una ola de redistribución de distritos a mitad de la década. Kiley, quien sigue alineándose con los republicanos en el Congreso, se enfrentará al demócrata Richard Pan en las elecciones generales de noviembre.

En una entrevista, Kiley expresó su deseo de contribuir a crear una mayor infraestructura para los independientes como él y se mostró “muy contento” de trabajar con Manchin.

“Es alguien que demostró, durante su mandato, estar dispuesto a oponerse a ambos bandos cuando era necesario para servir a sus electores”, afirmó Kiley. “(Hay) muchas cuestiones políticas en las que nuestras posturas diferían, pero eso no importa. Necesitamos más personas así, con mentalidad independiente”.

A pesar del optimismo en torno a los candidatos independientes en estas elecciones de mitad de mandato, estos siguen enfrentándose a importantes desafíos estructurales —como lograr figurar en la boleta electoral y recaudar fondos sin contar con una red preestablecida—, además de obstáculos específicos de sus propias campañas. En Montana, Bodnar se encuentra en un punto muerto con la candidata demócrata Alani Bankhead, quien se ha resistido a las presiones para retirarse y permitir que el expresidente de la Universidad de Montana se enfrente directamente al candidato republicano Kurt Alme.

Esto ocurrió en Nebraska, donde la candidata demócrata al Senado, Cindy Burbank, puso fin a su campaña para dejar el camino libre a Dan Osborn —quien se postula nuevamente como independiente tras un sólido desempeño en 2024— frente al senador republicano Pete Ricketts. Por otro lado, en el único distrito congresional de Alaska, las perspectivas del independiente Bill Hill mejoraron recientemente después de que su rival demócrata más fuerte, el pastor Matt Schultz, se retirara y expresara su apoyo a Hill.

Hill, pescador comercial y exsuperintendente de su distrito escolar local, compite en una abarrotada contienda de primarias abiertas a todos los partidos el 18 de agosto por el escaño que actualmente ocupa el representante republicano Nick Begich.

Durante una entrevista reciente en Anchorage, poco después de regresar de una semana pescando salmón en su barco en la bahía de Bristol, expuso su variada trayectoria política. Comentó que ha votado por los republicanos: la senadora Lisa Murkowski y el fallecido exsenador Ted Stevens. Hill afirmó apoyar el derecho al aborto —una postura mayoritariamente demócrata—, pero también se declara “partidario de la Segunda Enmienda, ya que las armas de fuego son una herramienta importante para mi estilo de vida de subsistencia”.

“Al igual que la mayoría de los habitantes de Alaska, no encajo en una etiqueta política convencional”, señaló, destacando que casi dos tercios de los votantes del estado no están afiliados a ninguno de los dos partidos principales. “He sido independiente toda la vida y no me postularía de otra manera”.

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