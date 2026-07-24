Israel prepara una importante operación militar en la Ribera Occidental tras la muerte de cuatro palestinos y dos israelíes

Por Abeer Salman, Kara Fox, Eugenia Yosef y Ibrahim Dahman, CNN

El ejército israelí inició este viernes los preparativos para una operación a gran escala en la Ribera Occidental ocupada, tras la muerte de cuatro palestinos y dos israelíes en enfrentamientos en la zona.

El ejército informó que un grupo de colonos ingresó este viernes a una zona de la Ribera Occidental restringida a civiles israelíes para realizar una “excursión no autorizada y descoordinada”. Al acercarse a la aldea palestina de Tell, se produjeron enfrentamientos entre los colonos y los residentes.

En el tiroteo subsiguiente, cuatro palestinos y dos soldados israelíes perdieron la vida, en medio de una escalada de violencia en la Ribera Occidental.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, pidió la demolición de las aldeas palestinas de la zona en respuesta a la muerte de los israelíes.

“La población debe ser evacuada para su propia protección, y estas aldeas deben ser desalojadas de infraestructura terrorista y terroristas para restablecer la disuasión y la seguridad en la zona”, declaró el viernes.

Un video del incidente muestra a soldados y colonos israelíes armados aparentemente expulsando a palestinos de la zona, mientras se escuchan gritos de “venganza” en hebreo de fondo. Un colono armado se acerca a dos palestinos, aparentemente intentando usar su rifle para alejarlos. Se puede ver a uno de los palestinos agarrando la correa del arma.

Varios segundos después, cuando el video vuelve a enfocar el incidente, se ve a uno de los palestinos sosteniendo el arma. Se escuchan al menos una docena de disparos provenientes de lo que parecen ser varios lugares diferentes.

El ejército informó que el palestino tomó el arma de un oficial de seguridad del asentamiento cercano de Havat Gilad. El oficial murió en el incidente, según el ejército. El ejército también informó que un segundo soldado murió durante el incidente. No está claro si el incidente captado en el video muestra el momento exacto en que murieron los oficiales.

El Ministerio de Salud palestino informó que los cuatro palestinos fallecidos fueron abatidos a tiros por soldados israelíes.

Walid Zeiden, líder del comité de la aldea de Tell, declaró que todos eran miembros de la misma familia, incluyendo dos hermanos y dos primos. Al menos otras tres personas resultaron heridas por disparos israelíes, añadió el Ministerio de Salud.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la imposición de un toque de queda en las aldeas palestinas de Tell y Bureij, así como en el asentamiento judío cercano de Shiloh.

A pesar de que un video del incidente muestra un altercado que se intensificó y de que el ejército israelí reconoció que el asesinato del israelí no fue planeado, las FDI consideran el suceso como un ataque terrorista y anunciaron una operación a gran escala en la zona para perseguir a decenas de palestinos involucrados en el incidente.

Las FDI informaron que cancelaron los permisos de los soldados que operan en la zona y se preparan para enviar refuerzos. Ante los informes de ataques y redadas de colonos contra aldeas palestinas en la zona, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) expresaron su preocupación por la posibilidad de violencia por parte de los colonos.

Los ataques de colonos continuaron en zonas cercanas a la Ribera Occidental, incluyendo las localidades de Faraata, Imatin, Jit, Iraq Burin y la zona de Masafer Yatta en Hebrón.

Vídeos y fotografías obtenidos por CNN de residentes de Faraata muestran a colonos incendiando casas, coches y negocios en su aldea. En una zona de la localidad, los colonos pintaron con aerosol la palabra “venganza” en las paredes y arrasaron un olivar con dos excavadoras.

La Media Luna Roja Palestina informó el viernes por la tarde que ocho personas resultaron heridas en el ataque de Faraata, seis de ellas hospitalizadas con heridas de bala.

En un comunicado emitido tras el incidente de Tell, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó al ejército acelerar el establecimiento de más asentamientos o granjas en la zona y la legalización de los ya existentes. Los asentamientos en la Ribera Occidental se consideran ilegales según el derecho internacional y por la mayor parte de la comunidad internacional y las Naciones Unidas, pero los colonos han logrado establecer decenas de puestos de avanzada no autorizados en los últimos años y, finalmente, obtuvieron la aprobación del gobierno israelí.

El incidente del viernes se produce en medio de una marcada escalada de la violencia de los colonos en todo el territorio ocupado. Dos palestinos murieron a tiros a manos de las fuerzas israelíes en Beit Furik el jueves, después de que, según informes locales, los colonos incendiaran campos y vehículos de propiedad palestina.

Días antes, otros dos palestinos murieron en la aldea de Deir Jarir, cerca de Ramala, durante una redada de colonos, según informaron funcionarios de salud palestinos.

Con información de Oren Liebermann, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.