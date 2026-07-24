No encuentran Cyclospora en Guanajuato: esto sabemos de la investigación en México sobre del origen del brote en EE.UU.

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de México dice que no detectó la presencia del parásito Cyclospora en una planta del estado de Guanajuato, en el centro del país, a la que autoridades de Estados Unidos señalan como el posible origen de un brote que hasta ahora ha causado numerosos casos de ciclosporiasis en territorio estadounidense.

Las secretarías de Salud y de Agricultura de México dieron a conocer este jueves el resultado de sus investigaciones, que abrieron luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dijera el 17 de julio que, según su rastreo, la lechuga iceberg vinculada con los hechos tuvo un solo proveedor: las instalaciones de Taylor Farms de México.

Taylor Farms, la empresa matriz, voluntariamente retiró del mercado de Estados Unidos todo el producto que pudiera estar relacionado con el brote y dijo el jueves que, hasta ahora, la FDA no ha detectado Cyclospora en las muestras que ha analizado.

“Confiamos en nuestros alimentos y en nuestros sistemas de seguridad alimentaria, y seguiremos siendo transparentes a medida que haya más información disponible”, señaló la compañía en su sitio web.

Las autoridades mexicanas dijeron este jueves en un comunicado en conjunto de las carteras de Salud y Agricultura que diversas áreas revisaron lechugas y el agua de la planta de Taylor Farms de México y los análisis “dieron resultado negativo para la detección de Cyclospora Cayetanensis y para la presencia de coliformes fecales y dentro de los parámetros fisicoquímicos de acuerdo a las normas nacionales”.

De acuerdo con las autoridades, personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inspeccionó las instalaciones entre el 18 y el 20 de julio, acompañado de epidemiólogos y de especialistas en inocuidad alimentaria.

En esa visita, dice el comunicado, funcionarios de la Cofepris tomaron 10 muestras de lechuga iceberg —cinco completas y cinco de producto terminado, ya picado, lavado y desinfectado— y cuatro de agua.

Las muestras de lechuga fueron enviadas a laboratorio, en tanto que la empresa “presentó evidencia de controles de proceso en toda la cadena y de la aplicación de sistemas de gestión de inocuidad basados en recomendaciones internacionales”, dijeron las autoridades de México.

Agregaron que personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) contactará a los productores de lechuga que proveen a la compañía, para exhortarlos a que se certifiquen en sistemas de reducción de riesgos de contaminación, y que la Dirección General de Epidemiología investigó su estado “sin identificar situaciones de salud ni brotes por enfermedad diarreica que ameriten intervenciones por parte de los servicios de salud”.

El Gobierno de México anunció la apertura de sus investigaciones el 17 de julio, cuando las secretarías de Salud y de Agricultura dijeron en un comunicado conjunto que estaban en contacto con instituciones de Estados Unidos a raíz de un brote específico de ciclosporiasis, una enfermedad que causa diarrea severa y que hasta este viernes suma 1.947 casos confirmados en nueve estados, según información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Las autoridades de México dijeron entonces que estaban al tanto de que el rastreo de la FDA apunta a que la lechuga vinculada con los hechos tuvo un solo proveedor, aunque argumentaron que esto no confirma que la contaminación por Cyclospora se haya originado en ese punto.

“Es importante precisar que la identificación del país de origen del producto constituye un dato de trazabilidad, pero no confirma por sí misma que la contaminación haya ocurrido en territorio mexicano. Por ello, trabajamos de manera coordinada para determinar la fuente con el objetivo de proteger a la población de ambos países”, señalaron.

David Kershenobich, secretario de Salud de México, dijo este martes —durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum— que en el país se han detectado tres casos de ciclosporiasis.

Kershenobich también señaló que esas personas se encuentran en recuperación, descartó que exista un brote en territorio mexicano e insistió en que deben continuar las investigaciones para determinar dónde se originó el parásito.

La información de la FDA actualizada hasta este viernes indica que los 1.947 casos de ciclosporiasis confirmados en Estados Unidos hasta ahora, por este brote en específico, corresponden a nueve estados —Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania y Virginia Occidental—, con 98 pacientes que han requerido hospitalización y ningún fallecimiento.

De acuerdo con la institución, estas personas afectadas reportaron haber estado expuestas a lechuga de restaurantes de la cadena Taco Bell, uno de cuyos proveedores es Taylor Farms de México.

Cuando la situación se dio a conocer, Taylor Farms dijo el 17 de julio que voluntariamente retiraría del mercado de Estados Unidos todo su producto procedente de México que pudiera estar relacionado con el brote.

Dos días después, la FDA reconoció que una muestra que había analizado en realidad era un “falso positivo”, una notificación que fue celebrada por Taylor Farms.

“Para que quede claro, en este momento, la FDA no ha identificado en productos ningún resultado positivo para Cyclospora”, señaló la empresa entonces.

Para la FDA, sin embargo, el caso aún no está cerrado, sino que las investigaciones y acciones preventivas deben continuar.

“Esta muestra de laboratorio con resultado falso positivo NO cambia la base de la investigación actual del brote por parte de la FDA ni los abrumadores datos epidemiológicos que respaldan el retiro voluntario actual de Taylor Farms. La investigación de rastreo de la FDA y los datos del brote continúan señalando a la lechuga iceberg rallada de Taylor Farms proveniente de productores del centro de México. Animamos al público a seguir evitando todos los productos incluidos en el retiro voluntario de Taylor Farms”, dijo la institución recientemente.

En tanto, Taylor Farms anunció esta semana que decidió suspender el abastecimiento y la producción desde el centro de México, junto con otras medidas.

“Hemos encargado a expertos independientes que realicen una revisión completa de los procesos y protocolos de seguridad alimentaria en nuestra planta del centro de México. Seguimos trabajando con autoridades sanitarias, clientes y socios agrícolas independientes para abordar este problema”, dijo la empresa este jueves.

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