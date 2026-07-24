Paramount acepta retrasar la adquisición de Warner Bros. Discovery durante meses

Por Brian Stelter, CNN

Paramount anunció la tarde de este viernes que la adquisición de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery, se retrasará durante varios meses y, potencialmente, hasta 2027, debido a las demandas pendientes presentadas por fiscales generales estatales y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés).

Paramount dijo en una presentación judicial que ha aceptado no completar la megafusión hasta que se celebre un juicio antimonopolio, o hasta junio de 2027, lo que ocurra primero.

El actual acuerdo de fusión entre Paramount y Warner vence el 4 de marzo y contempla una prórroga automática hasta el 4 de junio de 2027.

El anuncio, que desbarató el plan original de Paramount de tomar el control de Warner a finales de septiembre. Los críticos del acuerdo celebraron el retraso. Las acciones de Paramount y WBD cayeron tras conocerse la noticia.

El retraso no impide que las partes alcancen un acuerdo que despeje el camino para concretar la fusión.

Pero, al menos por ahora, la operación que uniría a dos de los mayores estudios de Hollywood está paralizada.

El acuerdo anunciado este viernes es resultado de las conversaciones entre los abogados de todas las partes. Ya no se celebrará la audiencia prevista para el 3 de agosto sobre la solicitud de los estados de una orden judicial preliminar. El WGA también retirará una solicitud similar.

Los abogados de Paramount concluyeron que los demandantes probablemente prevalecerían en la audiencia sobre la solicitud de una orden judicial preliminar, según dijo a CNN un ejecutivo involucrado en el asunto.

Por eso, señaló la fuente, Paramount considera que es mejor omitir esa etapa y procurar que se celebre cuanto antes un juicio con jurado.

La jueza Araceli Martínez-Olguín, quien supervisa el caso, aprobó rápidamente el acuerdo.

Según los documentos judiciales, las partes definirán ahora las fechas del juicio sobre las acusaciones antimonopolio. Deberán presentar una propuesta de calendario antes del próximo viernes.

Paramount está diciendo: “Vayamos directamente a juicio ante un tribunal federal de distrito en California”, afirmó Rich Greenfield, analista de LightShed Research. Greenfield señaló que “incluso si Paramount pierde en el tribunal de distrito, esto aceleraría el proceso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y, potencialmente, ante la Corte Suprema en 2027”.

Paramount calificó el acuerdo como una “victoria significativa” para la empresa “porque el resultado es exactamente lo que hemos buscado desde el principio: una vía directa hacia un juicio basado en las pruebas”.

“Esta es la forma más rápida y clara de demostrar que esta transacción beneficia a la competencia, a los consumidores y a los creadores, una conclusión a la que ya han llegado decenas de autoridades de competencia en todo el mundo”, dijo la empresa en un comunicado. “Las definiciones de mercado de los demandantes no guardan relación con la realidad del mercado actual y no resisten un análisis riguroso. Esperamos demostrar nuestro caso en el juicio”.

Sin embargo, los analistas calificaron la decisión como un revés importante que aumenta las dudas sobre el controvertido acuerdo.

El retraso es potencialmente costoso para Paramount. Según los términos del acuerdo de fusión, la empresa comenzará a deber a los accionistas de Warner Bros.

Discovery una “tarifa acumulativa” de 0,25 US$ por acción cada trimestre que la transacción permanezca incompleta después del 30 de septiembre.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la fusión el mes pasado, y la Comisión Europea otorgó una aprobación condicional el miércoles. La aprobación de la UE exigió que Paramount hiciera varias concesiones, incluida la disolución de una empresa conjunta de distribución cinematográfica con Universal en Europa.

Las demandas presentadas en California son el principal obstáculo para la operación. Una coalición de fiscales generales de 12 estados sostiene que la fusión reduciría la competencia y perjudicaría a los consumidores.

“Nuestro argumento contra esta fusión ilegal es sencillo: cuando muy pocas empresas concentran demasiado poder en mercados fundamentales para la vida en Estados Unidos, los precios suben y los servicios empeoran”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado el viernes por la tarde.

Bonta agregó: “Estamos ansiosos por seguir presentando nuestros argumentos ante el tribunal y celebrar otra enorme victoria en nuestro intento por impedir que esta fusión ilegal llegue a concretarse”.

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