Trump fracasó estrepitosamente en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, pero dejó claras sus intenciones

Análisis por Brian Stelter, CNN

El presidente Donald Trump fracasó estrepitosamente en la cena de corresponsales de la Casa Blanca este viernes por la noche. Él mismo sabía que iba a ser un fiasco e, incluso, intentó salir del apuro con una broma metalingüística.

Pero no. Incluso los chistes del presidente sobre sus propios chistes malos no tuvieron gracia, y posteriormente fue objeto de burlas generalizadas por su número cómico.

¿Que los medios de comunicación se burlaran del pésimo desempeño del líder en televisión en directo y en internet? En otros países, eso es un delito.

Pero en Estados Unidos, es lo habitual, así que quizás la intervención de Trump, sin querer, puso de relieve el tema de la cena: la sólida protección de la Primera Enmienda en Estados Unidos.

En un discurso divagante de una hora de duración, Trump insultó a periodistas por su nombre, reutilizó viejos apodos para sus oponentes políticos, hizo una extraña cantidad de chistes sobre gordos que no tenían ninguna gracia y parecía enfadado con sus escritores anónimos por darle material tan flojo.

“¿Alguien entiende esto?”, preguntó en un momento dado, y la respuesta, en general, fue “no”.

Algunas de las declaraciones de Trump fueron “viciosas”, tal como prometió la secretaria de prensa Karoline Leavitt. Pero, sobre todo, el discurso fue simplemente… aburrido.

Y ser aburrido es algo que Trump jamás, bajo ninguna circunstancia, quiere ser. Afirmó ser el único responsable de mantener a flote el negocio de las noticias, comentando: “Cuando yo me vaya, todos ustedes estarán en la ruina”.

“A nadie le importa un comino el resto de la gente”, declaró, y procedió a contar cuántas noticias en la portada del New York Times trataban sobre él.

La falta de energía de Trump llevó a más de un ejecutivo de televisión a especular que el presidente había descubierto una nueva técnica contra los medios: hundir los índices de audiencia con un programa aburrido.

Algunos asistentes dijeron estar sorprendidos de que Trump no trajera más material original, dada la gran expectación que había en torno a la cena, en parte porque su asistencia puso fin a su boicot de años a la gala benéfica anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

La cena del viernes fue una reedición a menor escala del evento de gala del 26 de abril, que tuvo que ser pospuesto después de que un hombre armado intentara irrumpir en el salón de baile del hotel Washington Hilton.

La segunda cena se celebró al otro lado de la ciudad, en el Waldorf Astoria, un edificio que Trump gestionó en su día como el hotel que lleva su nombre en Washington, y que sirvió como lugar de reunión no oficial para su primera administración.

“¿Ves esas preciosas lámparas de araña? Puedo contarte todo sobre ellas”, amenazó.

Trump sí hizo algunos gestos de unidad, elogiando al Servicio Secreto y denunciando la violencia política.

“En este país, creemos en la libertad de expresión”, manifestó. “Resolvemos nuestras diferencias no con balas, sino con un debate abierto y vigoroso. Y ningún perdedor desquiciado con un arma jamás cambiará eso”.

Luego bromeó sobre los comensales que llevaban chalecos antibalas debajo de sus elegantes atuendos, “que mucha gente no quería usar porque preferían morir antes que parecer veinte libras más gordos”.

Las declaraciones de Trump demostraron su comprensión del poder de la prensa y su enfado cuando no puede controlarla. Mencionó por su nombre a varios periodistas de CNN.

En respuesta, el director ejecutivo de CNN, Mark Thompson, declaró: “Apoyamos a nuestros periodistas y la integridad e imparcialidad con que el equipo de CNN informa las noticias. El periodismo honesto y preciso a veces puede irritar a los políticos, pero nuestro derecho a informar y presentar esa información al público sin interferencia gubernamental está plenamente protegido por la Constitución de Estados Unidos. CNN continuará ejerciendo este derecho”.

Trump también elogió a ejecutivos de medios a quienes considera aliados, en particular a Larry y David Ellison, quienes tomaron el control de Paramount el año pasado y ahora intentan comprar Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN.

Paramount sufrió un duro revés el viernes cuando aceptó un aplazamiento de varios meses para la fusión mientras se resuelven los litigios.

Haciendo alusión al hecho de que Paramount es propietaria de CBS News, Trump señaló que David Ellison “va a hacer, creo, cambios fantásticos y a mantener algunas de las cosas buenas en marcha”.

El presidente también hizo una broma rebuscada sobre los controvertidos cambios implementados por Bari Weiss, la editora en jefe de CBS News elegida personalmente por Ellison: “Bajo mi administración, un régimen otrora temido y poderoso que atacó implacablemente a Estados Unidos finalmente ha sido derrocado. Sus antiguos líderes han sido destituidos y ahora están siendo gobernados por una dictadora gay que enfrenta divisiones internas. Pero yo, personalmente, le deseo a Bari Weiss todo lo mejor en CBS News. Es una mujer maravillosa”.

Hacia el final de su discurso, el presidente se puso una gorra roja con la inscripción “Trump 2028”. Su elección de complemento pareció una provocación deliberada, dada la indignación que se desata cada vez que habla de un tercer mandato, prohibido por la Constitución.

También dijo que solo bromeaba sobre volver a presentarse a las elecciones.

Horas antes, durante una larga digresión sobre la ampliación del salón de baile de la Casa Blanca, comentó que “solo lo usaré durante unos seis meses” antes de dejar el cargo, un raro reconocimiento de que su mandato tiene fecha de caducidad.

Cuanto más resentido y repetitivo se volvía el discurso de Trump, más parecía que los asistentes dejaban de prestarle atención.

Betsy Klein, de CNN, que se encontraba en la sala, comentó que mucha gente estaba hablando por teléfono o entre sí. Otros comían macarons de las bandejas de postres, iban al baño o charlaban en el vestíbulo.

“La persona que está en la mesa de al lado se acaba de servir una copa de vino cómicamente grande”, observó casi una hora después.

Kristen Holmes, de CNN, contó que una fuente republicana que estaba presente en la sala le comentó: “Quienquiera que haya escrito este discurso debería ser despedido”.

Pero algunos de los ataques seguramente tendrán buena acogida en las plataformas de redes sociales de derecha, y Daniel Dale predijo que “el silencio en la sala será presentado por los aliados del presidente como prueba de que humilló a las ‘noticias falsas’ de tal manera que quedaron atónitas y se sometieron”.

Uno de los momentos más interesantes de la velada fue la entrega anual de premios de periodismo de la asociación de corresponsales.

Trump presenció la entrega de varios galardones, incluido uno por “valentía y responsabilidad” en el periodismo, que recayó en un equipo de reporteros del Wall Street Journal por su investigación sobre una carta obscena de cumpleaños dirigida a Jeffrey Epstein que llevaba el nombre de Trump.

“Trump presentó rápidamente una demanda de US$ 20.000 millones contra el Journal, revelando la dirección particular de la reportera Khadeeja Safdar”, señaló Wolf Blitzer de CNN al entregar el premio.

Trump se rió y levantó las manos en un gesto de falsa modestia.

“Su familia tuvo que ser reubicada”, continuó Blitzer. “Expulsaron al Journal del Air Force One, pero los reporteros siguieron publicando artículos reveladores”.

Acto seguido, Trump se puso de pie y estrechó la mano de cada periodista. Actualmente, ha demandado a la empresa matriz del Journal por la investigación, y los expertos legales afirman que lo más probable es que pierda el caso.

La presidenta saliente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, presentó a Trump tras hablar sobre la importancia de la libertad de prensa.

Jiang preparó su discurso sabiendo que el presidente estaría sentado a su lado escuchándola.

Jiang afirmó que existe “una diferencia existencial entre criticar a la prensa e intentar socavarla. Una es sana y nos beneficia a todos. La otra es precisamente lo que los fundadores querían evitar”.

La corresponsal de CBS también se dirigió directamente a Trump: “Cuando hacemos preguntas, usted contraataca. Nos da respuestas y nosotros contraatacamos. Siempre ha sido un hombre de acuerdos. Bueno, ese es el trato. Y la Primera Enmienda es un hecho consumado. Y por eso brindamos esta noche”.

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