Brasil niega visas a dos funcionarios de EE.UU.

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Gobierno de Brasil rechazó el viernes las solicitudes de visa de dos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano.

Los funcionarios eran Riley M. Barnes, subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y Samuel Samson, subsecretario adjunto de Estado en la misma oficina, confirmó el Ministerio.

CNN ha contactado al Departamento de Estado para obtener comentarios.

Los funcionarios estadounidenses buscaban reunirse con autoridades electorales de Brasil para hablar de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en octubre, reportó la estatal Agencia Brasil.

Guilherme Boulos, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, aseguró que “hay un movimiento articulado” que busca “atacar” la soberanía del país e “intentar derrotar” al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de octubre.

El funcionario brasileño se refirió a los funcionarios estadounidenses como “saboteadores” y criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Trump quiere a Brasil de rodillas. Pero la rendición y la cobardía no forman parte de nuestra historia”, añadió Boulos en un mensaje en X.

El rechazo a otorgarles los visados se produce en un contexto de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Brasil.

Los presidentes Trump y Lula da Silva han tenido diferencias públicas por asuntos como la política exterior y comercial de Estados Unidos y el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien en septiembre fue sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Él rechaza los cargos en su contra.

Trump criticó el proceso contra Bolsonaro, una postura que Lula da Silva consideró una intervención en los asuntos internos de Brasil.

En las elecciones presidenciales de octubre, Lula da Silva buscará reelegirse para otro mandato de cuatro años. Como su principal rival se perfila Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro que este sábado fue proclamado oficialmente como candidato presidencial.

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