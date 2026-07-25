Durante años, Estados Unidos persiguió a los capos de la droga de México. Ahora, tiene en la mira a los políticos

Por Mary Beth Sheridan, CNN

Durante décadas, capos de la droga con nombres como el Chapo y el Mencho han sido los rostros emblemáticos de la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico mexicano. Ahora, el Gobierno de Donald Trump ha adoptado un nuevo objetivo: políticos adinerados que presuntamente aceptan dinero sucio para ayudar a los criminales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó recientemente a los carteles de “usar cada vez más [sus] ganancias ilícitas para hacer pagos en efectivo a campañas políticas mexicanas”. Su objetivo, decía el comunicado, era elegir a candidatos “dispuestos a defender a los carteles y sus intereses”.

No es ningún secreto que los grupos del crimen organizado en México vierten dinero en campañas electorales, especialmente a nivel local. Pero rara vez los funcionarios mexicanos lo abordan abiertamente. La alerta de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro desató un alboroto, y analistas la vieron como la señal más reciente de que Estados Unidos quiere ir tras no solo los jefes de los carteles, sino también sus presuntos facilitadores en el Gobierno.

En el último año, la administración Trump ha revocado las visas estadounidenses de al menos una gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, del estado mexicano de Baja California, y de numerosos alcaldes. Y en un movimiento poco común, fiscales estadounidenses imputaron a un gobernador en funciones —Rubén Rocha Moya, de Sinaloa— por presuntamente permitir que los narcotraficantes operaran a cambio de sobornos y apoyo electoral. Tanto Rocha como Ávila, ambos del partido gobernante Morena, han negado haber cometido irregularidades.

Las acciones marcan una ruptura tajante con la práctica estadounidense de manejar las disputas bilaterales en gran medida a puerta cerrada, y de no interferir abiertamente en la política mexicana.

“Esto es territorio inexplorado en las relaciones entre Estados Unidos y México”, dijo Pamela Starr, politóloga de la Universidad del Sur de California y autora de un libro reciente, “The Making of Mexico: Revolution, Reform, and Transformation”.

Tradicionalmente, Estados Unidos le dio a México “mucha autonomía política interna”, dijo, para garantizar la estabilidad en un vecino dispuesto a cooperar en temas que van desde las relaciones de poder global hasta la migración ilegal y el comercio.

¿Qué cambió? La administración Trump ha adoptado un enfoque de línea dura que ha incluido catalogar a los carteles como organizaciones terroristas y bombardear embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico. Es posible que las autoridades estadounidenses también estén ahora en una mejor posición que nunca para procesar a políticos que ayuden a grupos del crimen organizado. Gracias a agresivas operaciones antidrogas estadounidenses y a la cooperación de México, decenas de figuras de alto nivel de los carteles han sido enviadas a custodia estadounidense en los últimos dos años. Analistas de seguridad especulan que muchos están dispuestos a hablar sobre sus sobornos a políticos, con la esperanza de reducir sus condenas.

“Es la única manera realista en este país de detectar los vínculos entre el crimen organizado y las campañas políticas”, dijo Luis Carlos Ugalde, un académico que dirigió el Instituto Federal Electoral de México de 2003 a 2007.

Pero la política estadounidense está tensando las relaciones con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su partido Morena de izquierda, que tiene mayoría en el Congreso y controla casi tres cuartas partes de las gubernaturas del país. Si la administración Trump va demasiado lejos, dijo Starr, “corren el riesgo de envenenar las aguas de la cooperación bilateral en materia de seguridad”.

Nadie conoce la escala exacta de las donaciones de los carteles a las campañas políticas mexicanas, pero incluso exfuncionarios electorales reconocen que las sumas son significativas.

“Es un fenómeno que ha detonado muy rápidamente”, dijo Ugalde, y agregó que el problema apenas se registraba hace dos décadas, cuando él era funcionario electoral.

En 2018, fue coautor de un informe que estimaba que los candidatos a gobernador suelen gastar al menos 15 veces más en campañas de lo que reportan a las autoridades. El “dinero oscuro” incluye no solo aportaciones del crimen organizado, sino fondos desviados de presupuestos gubernamentales y donaciones de empresarios que esperan ganar contratos, escribió.

Por lo general, las campañas reciben esos fondos en efectivo y los desembolsan de la misma manera, sin dejar rastro financiero. “Nadie paga una operación de movilización del voto con su tarjeta American Express”, señalaba el informe, titulado “Dinero bajo la mesa”.

Jaime García, consultor político, dijo que las campañas se han vuelto cada vez más caras en las últimas décadas, a medida que México pasó de un Estado de partido único a una democracia competitiva. Eso ha motivado a los dirigentes partidistas a ignorar las reglas de financiamiento de campañas y aceptar donaciones ilegales, dijo.

Rara vez se ha procesado a los donantes o receptores de fondos del narco, y mucho menos se les ha condenado.

Hay múltiples razones para ese fracaso. México tiene un sistema de justicia débil y desbordado. Los testigos a menudo tienen demasiado miedo de los carteles como para testificar en los tribunales. Y ninguno de los partidos ha estado dispuesto a escrutar el dinero que fluye hacia sus campañas.

“No le conviene a nadie rastrear el dinero gastado durante los días de campaña oficial”, dijo García.

Aunque seguir el rastro del dinero puede ser difícil, hay otras señales del creciente papel del crimen organizado en la política.

Más de tres decenas de candidatos fueron asesinados en el periodo previo a las elecciones nacionales de 2024, y cientos más abandonaron la contienda, mientras los grupos criminales maniobraban para instalar a sus aliados.

El control político de pueblos y ciudades se ha vuelto más importante a medida que los carteles se han diversificado hacia actividades como la extorsión, la tala ilegal y la venta de drogas en el mercado interno. Si antes se centraban en asegurar carreteras para enviar heroína o cocaína a Estados Unidos, ahora buscan controlar las alcaldías y las fuerzas policiales locales, y poblaciones enteras.

Sheinbaum ha dicho que ha surgido poca evidencia para sustentar las afirmaciones de que los carteles interfieren en las elecciones, y señaló que un tribunal electoral estatal ratificó la victoria de Rocha en Sinaloa, tras examinar informes de irregularidades. Aun así, ha propuesto que las autoridades electorales federales establezcan una junta de verificación para examinar a los candidatos en busca de vínculos con el crimen organizado antes de las elecciones intermedias del próximo año.

También ha expresado sospechas sobre el objetivo de que la administración Trump señale a políticos presuntamente coludidos con carteles. “¿Es este un interés legítimo para combatir al crimen organizado?”, preguntó Sheinbaum en un discurso reciente. “¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense están utilizando a nuestro país para posicionarse de cara a las elecciones de 2026?”

La reciente declaración del Tesoro apuntó a una de esas actividades más nuevas de los carteles. La venta de contrabando de petróleo y gasolina se ha convertido en un negocio de miles de millones de dólares en México, y el Gobierno acusa a grupos criminales de trabajar codo a codo con funcionarios y empresas corruptas. En algunos casos, las redes delictivas roban combustible en México y lo revenden; en otros, lo introducen de contrabando a través de la frontera con Estados Unidos.

La alerta del Tesoro dijo que los carteles están utilizando las ganancias de esas ventas para elegir a políticos mexicanos corruptos que proporcionan acceso a “puestos administrativos clave en el Gobierno” para que los criminales puedan contrabandear combustible y lavar las ganancias con mayor facilidad.

Fue una acusación contundente contra la política mexicana, y Sheinbaum respondió indignada. “¿Qué pruebas tienen?”, preguntó en una conferencia de prensa.

La acusación fue solo parte de un redoble de críticas estadounidenses sobre las redes de protección política de los carteles.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló en abril que la administración Trump estaba abriendo un nuevo frente en la lucha antidrogas, advirtiendo que se avecinaba una “acción significativa” contra el soborno y la corrupción en México. Casi una semana después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación formal de Rocha y otros nueve funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa. Los acusó de trabajar con el Cartel de Sinaloa para enviar “cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”.

El caso es especialmente delicado porque Rocha es un aliado cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mentor de Sheinbaum. Ella se ha negado a una solicitud estadounidense de detener a Rocha para su extradición, diciendo que Washington no ha entregado pruebas de su culpabilidad. El gobernador de Sinaloa ha solicitado una licencia mientras una investigación está en curso en México. Ha alegado que las acusaciones tenían como objetivo debilitar a Morena. “Estos cargos en mi contra son falsos”, dijo a los reporteros. “No permitiré que me utilicen para dañar el movimiento al que pertenezco”.

Los analistas dicen que la política de la administración Trump ha creado un dilema para Sheinbaum: Morena se ha promovido como un partido anticorrupción, y ella no quiere dar la impresión de que está encubriendo la corrupción. Sin embargo, entregar a destacados políticos de Morena a Estados Unidos podría dañar la popularidad del partido y debilitar el propio control de Sheinbaum sobre su Gobierno.

Hasta ahora, la líder mexicana ha buscado en gran medida apaciguar al presidente de EE.UU., Donald Trump, en su campaña antidrogas. Envió miles de soldados a patrullar la frontera mexicana y trasladó a más de 90 figuras principales de los carteles de la droga a custodia estadounidense. Su Gobierno ha reprimido el robo de combustible y ha arrestado a decenas de funcionarios locales actuales y anteriores —incluidos algunos de Morena— acusados de coludir con grupos criminales.

Pero en las últimas semanas ha endurecido su tono, diciendo que el Gobierno de Estados Unidos estaba tratando de socavar la soberanía de México con acusaciones como las de Rocha. Tanto el Gobierno como la opinión pública mexicanos son muy sensibles a la injerencia de un vecino que anexó más de la mitad de su territorio en el siglo XIX.

“Seamos claros: primero van por algunos, luego por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se conviertan en los principales electores en México”, dijo Sheinbaum a finales de mayo. “No podemos permitir esto”.

Aunque pocos dudan de que los políticos corruptos ofrecen un apoyo esencial al crimen organizado, no está claro cuánto puede debilitar finalmente a los grupos la política de la administración Trump. Los carteles, las mafias más pequeñas y las pandillas callejeras ejercen influencia en los ayuntamientos y Gobiernos estatales de todo el país y han profundizado su papel en la economía. Tanto críticos estadounidenses como mexicanos dicen que este país carece de un sistema de justicia eficaz y de una policía bien capacitada, y que ha subfinanciado de manera persistente su aparato de seguridad. Los carteles también se ven reforzados por la fuerte demanda de drogas en Estados Unidos y el flujo ilegal de armas estadounidenses a través de la frontera.

“Arreglar el problema en México es un proyecto generacional”, dijo Starr. “No es algo que pueda hacerse en uno o dos años, ni en los cuatro años restantes de la administración de Sheinbaum”.

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